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Kayseri Holiday ınn Personel Alımı İlanı

Resepsiyonist Holiday ınn Otel Eleman Alımı Resepsiyonist Holiday ınn Otel Personel Alımı ı Resepsiyonist Bölümü için Holiday ınn Otel Personel Alımı Turizm Mezunu işçi Alımları, Holiday ınn Otel iş başvurusu, Holiday ınn Otel personl alımı detaylar haberde...

Kayseri Holiday ınn Personel Alımı İlanı
Admin
Admin
02 Kasım 2022 Çarşamba 00:35

HOLIDAY INN KAYSERİ OTEL  RESEPSİYONİST PERSONEL ALIMI

Resepsiyonist Holiday ınn  Otel Eleman Alımı Resepsiyonist Holiday ınn Otel Personel Alımı ı Resepsiyonist Bölümü için  Holiday ınn Otel Personel Alımı Turizm Mezunu işçi Alımları, Holiday ınn Otel iş başvurusu, Holiday ınn Otel personl alımı detaylar haberde... 

Alternate Text

*Tercihen MYO veya Üniversitelerin turizm otelcilik bölümünden mezun

*Benzer pozisyonda en az 1 yıl tecrübeli

*İyi derecede ingilizce bilen

*Daha önce uluslararası marka otel tecrübesine sahip

*Opera PMS programı  / MS Office programlarını kullanabilen

*Ekip çalışmasına önem veren

*Güleryüzlü

*Misafir memnuniyet odaklı

*Değişime / gelişime açık

*Dış görünüşüne ve kişisel bakımına özen gösteren

*Kayseride yaşayan / yaşayabilecek olan

*Bay / Bayan ( Erkek adaylar için askerliğini bitirmiş yada en az 2 yıl tecilli )

Tam zamanlı çalışabilecek 

En az 1 yıllık tecrübeli bay,bayan eleman aranmatadır

Bağlantıyı kullanarak detaylı bilgi alabilir başvurunuzu tamamlayabilirsiniz https://www.kariyer.net//is-ilani/holiday-inn-kayseri-resepsiyonist-2395355

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #personel alımı #holiday ınn kayseri
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