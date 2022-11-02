Kayseri Holiday ınn Personel Alımı İlanı

Resepsiyonist Holiday ınn Otel Eleman Alımı Resepsiyonist Holiday ınn Otel Personel Alımı ı Resepsiyonist Bölümü için Holiday ınn Otel Personel Alımı Turizm Mezunu işçi Alımları, Holiday ınn Otel iş başvurusu, Holiday ınn Otel personl alımı detaylar haberde...
HOLIDAY INN KAYSERİ OTEL RESEPSİYONİST PERSONEL ALIMI
Resepsiyonist Holiday ınn Otel Eleman Alımı Resepsiyonist Holiday ınn Otel Personel Alımı ı Resepsiyonist Bölümü için Holiday ınn Otel Personel Alımı Turizm Mezunu işçi Alımları, Holiday ınn Otel iş başvurusu, Holiday ınn Otel personl alımı detaylar haberde...
*Tercihen MYO veya Üniversitelerin turizm otelcilik bölümünden mezun
*Benzer pozisyonda en az 1 yıl tecrübeli
*İyi derecede ingilizce bilen
*Daha önce uluslararası marka otel tecrübesine sahip
*Opera PMS programı / MS Office programlarını kullanabilen
*Ekip çalışmasına önem veren
*Güleryüzlü
*Misafir memnuniyet odaklı
*Değişime / gelişime açık
*Dış görünüşüne ve kişisel bakımına özen gösteren
*Kayseride yaşayan / yaşayabilecek olan
*Bay / Bayan ( Erkek adaylar için askerliğini bitirmiş yada en az 2 yıl tecilli )
Tam zamanlı çalışabilecek
En az 1 yıllık tecrübeli bay,bayan eleman aranmatadır
Bağlantıyı kullanarak detaylı bilgi alabilir başvurunuzu tamamlayabilirsiniz https://www.kariyer.net//is-ilani/holiday-inn-kayseri-resepsiyonist-2395355
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