2021 KPSS Güncel Bilgiler Çıkabilecek Sorular Genel Kültür 2021 KPSS Lisans Önlisans Ortaöğretim

2021 KPSS Güncel Bilgiler Tümü

2021 KPSS Güncel Bilgiler çıkabilecek sorular neler? .. KPSS Lisans sınavına yüzbinlerce memur adayı katılacak. Elbette KPSS'de en önemli konulardan birisi de Güncel Olaylar ve Bilgiler oluyor. Sizlere bu haberimizde Kpss güncel bilgiler 2021 soru tahmini ile ilgili ayrıntılı bilgi verdik. Yüzbinlerce adayın gireceği Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan güncel bilgileri sizler için derledik. 120 sorunun sorulduğu KPSS'de Genel Kültür ve Genel Yetenek olarak iki bölümden sorular soruluyor. Genel Kültür Bölümünde yer alan 10 soru 2021 güncel bilgiler ve olaylardan geliyor. Peki 2021 kpss güncel bilgi notları nedir? Güncel bilgilere sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

❖ İlk Türk Devleti → Asya Hun Devleti.

❖ İlk Devlet teşkilatlanması → Asya HunDevletinde

❖ İlk Ordu düzenlemesi → Hun Kaanı

❖ Mete Han döneminde Onlu Sistem yapıldı.

❖ İlk “Türk” adını kullanan devlet → Göktürk Devleti.

❖ İlk Türk alfabesi → Göktürk Alfabesi.

❖ İlk Türk yazılı belge → Kutluk Devleti’ne ait Orhun Abideleri.

❖ İlk Türk-Avrupa Devleti → Avrupa Hun Devleti

❖ İlk parayı kullanan Türkler → Türgişler

❖ İlk yerleşik hayata geçen → Uygurlar

❖ İlk Türk mimarisi → Uygurlar

❖ İlk Minyatürü →Uygurlar (İslam Dünyasına taşımışlardır.)

❖ İlk matbaa-kâğıt kullanan → Uygurlar

❖ İlk yazılı hukuka geçen → Uygurlar

❖ İlk tarım → Uygurlar TÜRK-İSLAM TARİHİ

❖ İlk Türk-İslam Sentezi → Karahanlı Devleti

❖ İlk Türk-İslam Eseri → Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip yazdı. (KarahanlıDevleti)

❖ İlk Türkçeyi resmi dil yapan → Karahanlılar

❖ İlk Türk Posta Teşkilatı → Karahanlılar

❖ İlk kervansaray (ribat) → Karahanlılar

❖ İlk “Sultan” ünvanı → Gazneli Mahmut

❖ İlk Hindistan’a İslamiyeti yayan → Gazneli Mahmut

❖ İlk devşirme sistemi → Gazneli Devletinde, (Guleman Ordusu.)

❖ İlk medrese → Gazne Devletinde Nişabur Medresesi

❖ İlk İkta sistemi →Büyük Selçuklu Devleti Vezir Nizamülmülk tarafından uygulandı.

❖ Büyük Selçuklularda Melik eğitmenlerine “Atabey” denir.

❖ Büyük Selçuklularda ordu komutanına “Subaşı” denir.

❖ Nizamiye Medreseleri Büyük Selçuklular Döneminde Vezir Nizamülmülk tarafından yaptırıldı. (İlk Üniversite)

❖ İlk Türk Divanı → Büyük Selçuklular

❖ Anadolu’nun Türkleşmesine Büyük Selçuklular tarafından başlandı.(1071 Malazgirt Zaferi)

❖ Merkeziyetçi sistem Büyük Selçuklularda ilerledi.

❖ İlk kümbet tarzı mezar → Büyük Selçuklular ANADOLU TÜRK İSLAM TARİHİ

❖ Anadolu’da ilk Türkleşme → Büyük Selçuklular döneminde başladı:

❖ Danişment : Amasya, Tokat, Sivas

❖ Mengücek : Erzincan

❖ Saltuk : Erzurum

❖ Artuk : Güneydoğu Anadolu

❖ Anadolu’da ilk medrese → Danişmentlilerin Niksar Yağıbasan Medresesi

❖ İlk Türk denizcisi → Çaka Bey (İzmir’de)

❖ İlk tersane → Anadolu Selçukluları tarafından “Sinop”ta, ikinci tersane → Anadolu Selçukluları “Alanya”da

❖ Anadolu Selçukluları ilk para bakır para → I. Mesut,

❖ Anadolu Selçukluları gümüş-altın para → II. Kılıç Arslan

Anadolu’da ilk dini nitelikli isyan → Baba İshak (Babailer) İsyanıdır.

❖ Anadolu Selçukluları çok fazla kervansaray ve han yapmıştır.

❖ Anadolu Selçukluları ticaret için devlet sigortası uygulamıştır.

❖ Anadolu’da ilk Türkçe resmi dil →Karamanoğlu Mehmet Bey

❖ Anadolu’da Mevlana ve Yunus Emre Türk edebiyatının önemli isimleridir.

❖ Anadolu Selçuklu döneminde mimari, hat, çinicilik ve süsleme sanatı gelişmiştir.

❖ İlk Başkent →İznik (Anadolu Selçukluları)

❖ İkinci Başkent →Konya OSMANLI TARİHİ

❖ En uzun ömürlü Türk Devleti (623 yıl)

❖ En merkeziyetçi Türk Devleti

❖ İlk kurucu-ilk para → Osman Bey

❖ İlk başkent → Söğüt

❖ İlk teşkilatlanma →Orhan Bey (Başkent: Bursa):

❖ İlk divan

❖ İlk düzenli ordu (yaya-müsellem)

❖ İlk kadı-subaşı atama

❖ İlk donanma (Balıkesir)

❖ İlk medrese (İznik)

❖ İlk tersane (Karamürsel)

❖ İlk Rumeli’deki üs (Çimpe Kalesi)

❖ İlk vezir (Alaaddin Paşa)

❖ İlk “Sultan” ünvanı →I. Murat (Hüdavendigar)

❖ İlk devşirme sistemi → I. Murat (Kapıkulu ordusu)

❖ Defterdarın ilk kez divana girmesi → I.Murat

❖ İlk tımar sistemi →I. Murat

❖ Kazaskerin ilk kez divana girmesi → I.Murat

❖ İlk kez veziriazamlık kuruldu → I.Murat

❖ İlk eyalet kuruldu. (Rumeli) →I. Murat

❖ Başkent Bursa’dan Edirne’ye taşındı → I. Murat

❖ Anadolu siyasi birliğini ilk sağlayan → Yıldırım Bayezıt.

❖ İstanbul’u ilk kuşatan → Yıldırım Bayezıt

❖ İlk Anadolu’nun Sultanı ünvanını alan → Yıldırım Bayezıt

❖ İlk Anadolu eyaleti → Yıldırım Bayezıt

❖ Osmanlıların ikinci kurucusu → Çelebi Mehmet

❖ İlk dini isyan → Çelebi Mehmet dönemi Şeyh Bedrettin İsyanı

❖ İlk Osmanlı tersanesi → Gelibolu’da Çelebi Mehmet

❖Osmanlı, İmparatorluğa Fatih Sultan Mehmet (padişah) döneminde geçti.

❖ Topkapı Sarayı, Sahnı Seman Medresesi → Fatih Sultan Mehmet

❖ Fatih Kanunları (Kanunname-i Ali Osman)

❖ Merkeziyetçilik gelişti.

❖ “Ülke hanedanındır” anlayışı değişti.”Ülke benimdir, öldükten sonra çocuklarımındır” anlayışı geldi.



✅ GÜNCEL BİLGİLER ✅

2020 yaz olimpiyatları TOKYO(Japonya) da yapılacak.

2018 kış olimpiyatları Güney Kore’de yapıldı.

AYLA filminin yönetmeni Can ULKAY

Ayla’nın gerçek kahramanı Süleyman Dil birliği hayatını kaybetti.

Türkiyenin en büyük teloskopuna sahip olacak Dogu Anadolu Gözlem evi Erzurum’da inşaa edilmektedir.

Türk dil kurumu ‘’Doğalgaz’’ yerine ‘’Yer Gazı’’ kelimesini üretti.

Türk dil kurumu ‘’Petrol’’ yerine ‘’Yer Yağı’’ kelimesini üretti.

Türkiyenin en uzun,dünyanında 3.en büyük çift tüplü karayolu tüneli Ovit Tüneli’dir.( Rize'yi Doğu Anadolu'ya bağlayacak tüneldir.)

Artvin’in Hopa ve Boçka ilçeleri arasında yapımı tamamlanan Türkiye’nin 2.en uzun çift tüplü köprüsü Cankurtaran Tüneli’dir.

2018 İslam dünyası başkenti Tebriz’dir.

Zeyin dalı harekatı’nın ilk şehidi Musa ÖZALKAN’dır.

15 temmuz darbe girişiminin ilk şehidi Bülent AYDIN’dır.

Savunma sanayi müsteşarlığı 2017 değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığına bağlandı.

Erzincan Üniversitesi’nin adı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak değiştirildi.

Afrin Operasyonu (zeytin dalı harekatı)’nu yöneten kişi İsmail Metin TEMEL

Hacettepe Üniversitesinin ürettiği ilk yerli otomobil olan elektrikli aracın ismi ‘’EVTS1’’

15 temmuz’un ilk şehidi Bülent Aydın’nın ismi Iğdır Havalimanı’na verilmiştir.

Aziz SANCAR bursunu almaya hak kazanan kişi Nazlı DEĞER.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 76 kiloda altın madalya kazanan sporcumuz Yasemin ADAR.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 59 kiloda altın madalya kazanan sporcumuz Elif Jale YEŞİLIRMAK.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda erkekler 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçimiz Taha Akgül’dür.

EXPO 2020 Dubai’de yapılacak.

EXPO 2021 Hatay’da yapılacak.

G8 üyeliğinden çıkarılan ülke Rusya’dır.(Kırım politikası nedeniyle)

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santralinin temeli Mersin/Akkuyu’da atılmıştır.

En geniş yüzölçümüne sahip kıta Asya Kıtası’dır.

2018 yılı forbes(dünyanın en güçlü insanları) sıralamasında 1.olan kişi Xİ JİNPİNG(

✔ Kpss’de Osmanlı’dan En Çok Soru Gelen İki Padişah: (3.Selim- 2.Mahmut) ✔

III. SELİM (1789-1807)

+Yapılan yeniliklerin tümüne Nizam-ı Cedit adı verilir.

+Yapacağı yenilikler için Meşveret Meclisi'ne,Lahiyalar

hazırlattı.

+Avrupai tarzdaki Nizam-ı Cedit ordusunu kurdu ve ordunun

masraflarını karşılaması için İrad-ı Cedit hazinesini

oluşturdu.

**Ordu ilk başarısını Akka Kalesi Zaferi,Napolyona karşı

kazanmıştır.(Ordunun yıldızı bu başarıdan sonra parladı!)

+Avrupda sürekli elçilikler açtı.

+Kara ve deniz mühendishanelerini genişletip,modernleştirdi.

+Fransızca devletin ilk resmi yabancı dili olmuştur.

+Yerli malı özendirilmiştir.

+İllerdeki valilerin yanına halkın seçtiği ayanları

getirilmiştir.

+İlk devlet matbaası Matbaa-i Amire açılmıştır.

**İlk özel matbaa Lale Devrinde

+Kabakçı Mustafa isyanıyla tahtan indirilip,öldürülmüştür.

II.MAHMUT

+Sekban-ı Cedit(Nizam-ı Cedit'in yerine),Eşkinci Ocağını kurdu.

**Yeniçerilerin isyanı üzerine her ikisi de kaldırıldı.

+Yeniçeri ocağını kaldırdı(Vaka-ı Hayriye-1826)

+Yeniçeri ocağının yerine Asakir-i Mensure-i Muhammediye ordusunu

kurdu.

**Başkomutanlığını yürütmek için Seraskerlik makamını

oluşturdu.

+Divan kaldırılarak,bakanlık usulü getirildi.

+Posta teşkilatını kurdu.(Üsküdar'dan İzmit'e kadar)

+Ayanlarla Seneddi İttifak'ı imzaladı.

+İngilizlerle Balta Limanı Anlaşmasını imzaladı.(1838)

**Osmanlı bu anlaşmadan sonra,Avrupa'nın açık pazarı haline

gelmiştir.

+Müsadere sistemini kaldırdı.

+İlk defa Avrupa'ya öğrenci gönderildi.

+Medreselerin yanında günümüz üniversitelerine benzeyen;Harbiye

Mektebi,Mekteb-i Marriffi Adliye,Mektebi Tıbbıye açıldı.

+İlk Osmanlı Resmi gazetesi Takvim-i Vekay-i çıkarıldı.

+İlköğretim ilk kez zorunlu kılındı.(Başarılı olunamadı)

+Tımar sistemi kaldırıldı.

+Erkek nüfus sayımı yapıldı,bunun yanında mülk yazımı da

yapıldı.

+1833 yılında Babiali'de Tercüme odasını açtı.

**Dış ülkelerle resmi yazışmaları sürdürmek ve yabancı dil

bilen memur yetiştirmek amacıyla.

+Darü'ş Şüray-ı Bab-ı Ali'yi kurdu.

**Devlete ıslahat hareketlerinde yardımcı olmak,yeni teklifler

getirmek,memurların terfii ve yargılanmalarıyla ilgilenmek üzere.

+Karantina usulü ilk kez uygulandı.

**Veba ve kolera salgınları için

+Avrupalı tüccarlarla rekabet edebilmesi için,Osmanlı

tüccarlarına gümrük kolaylıkları sağladı.

+Meclis-i valay-ı Ahkam-ı Adliye kuruldu(1837)

**Askerlik dışındaki tüm ıslahatların planlandığı ve

icraatların denetlendiği başlıca müessese.

**II. Mahmut,Osmanlı padişahları içinde en başarılı

ıslahatları yapan padişah sayılır.

NÜFUS İSTATİSTİK TİCARET

Türkiye Nüfusu 2018 Sonu İtibarıyla 81.8 Milyon

Türkiye Nüfusunun %50.2’si Erkek – %49.8’i Kadın

Kentleşme Oranı %92.5

Ortanca Yaşa Göre ; En Yaşlı İl > Sinop , En Genç İl > Şanlıurfa

Km2’ye düşen İnsan sayısına göre ; 2892 Kişi ile En Yoğun İl İstanbul – 11 Kişi ile En Seyrek İl Tunceli

Nüfus Miktarına göre ; En Çok Nüfuslu il 15 Milyon Kişi ile İstanbul – En Az Nüfuslu İl 80 Bin Kişi ile Bayburt

2018 Dış Ticaret Verilerine Göre İthalat ( Dış Alım ) Sıralaması

1-Çin

2-Almanya

3- Rusya

2018 Dış Ticaret Verilerine Göre İhracat ( Dış Satım ) Sıralaması

1-Almanya

2-İngiltere

3-BAE ( Birleşik Arap Emirlikleri )

2018 Dış Ticaret Verilerine Göre İhracat ve İthalatta En Çok Kullanılan Yollar

1-Deniz Yolu

2-Kara Yolu

3-Hava Yolu

4-Demir Yolu

2018 Dış Ticaret Verilerine Göre İhracat (Dış Satım) En Fazla Satılan Ürünler Sıralaması

1 – Motorlu Kara Taşıtları

2- Dokuma – Tekstil

3-Kazan ve Makineler

4-Kıymetli Taşlar

5-Demir-Çelik Ürünleri

2018 Dış Ticaret Verilerine Göre İthalat ( Dış Alım ) En Fazla Alınan Ürünler Sıralaması

1- Mineral Yakıtlar ve Yağlar

2- Kazan ve Makineler

3-Elektrikli Makineler ve Cihazlar

4- Kıymetli Taşlar

5- Motorlu Kara Taşıtları

2018 Dış Ticaret Verilerine Göre İhracat ve İthalatı En Fazla Yapan İl

İstanbul

2018 TÜİK Hayvancılık Verilerine Göre

İpek Böceği > Diyarbakır 1.Sıra

Tavukçuluk > Manisa 1.Sıra

Koyun > Van 1.Sıra

Arıcılık > Ordu 1.Sıra

Tiftik Keçisi > Ankara 1. Sıra

Sığır > Konya 1.Sıra

Manda > Samsun 1 .Sıra

Kıl Keçisi > Mersin 1.Sıra

2018 TÜİK Tarım Verilerine Göre

Buğday,Arpa,Şeker Pancarı, Kuru Fasulye Üretiminde > Konya 1 .Sıra

Yer Fıstığı , Soya Fasulyesi , Mısır Üretiminde > Adana 1.Sıra

İncir, Zeytin Üretiminde > Aydın 1.Sıra

Tütün , Üzüm Üretiminde > Manisa 1 .Sıra

Pamuk, Antep Fıstığı Üretiminde > Şanlıurfa 1.Sıra

Gül,Elma Üretiminde > Isparta 1.Sıra

Haşhaş,Keten Üretiminde > Afyonkarahisar 1. Sıra

Kenevir Üretiminde > Samsun 1.Sıra

Patates Üretiminde > Niğde 1.Sıra

Çeltik Üretiminde > Edirne 1.Sıra

Ay Çiçeği Üretiminde > Tekirdağ 1.Sıra

Çay Üretiminde > Rize 1.Sıra

Kivi Üretiminde > Yalova 1.Sıra

Fındık Üretiminde > Ordu 1.Sıra

Kayısı Üretiminde > Malatya 1.Sıra

Yeşil Mercimek Üretiminde > Yozgat 1.Sıra

Kırmızı Mercimek Üretiminde > Diyarbakır 1.Sıra

Nohut Üretiminde > Kırşehir 1.Sıra



XVII YY. YAŞANAN SİYASİ GELİŞMELER

OSMANLI İRAN

1) 1577-1590 osmanlıiran savaşı

Osmanlı tahtında III.Murat bulunuyordu.

NEDENLER

Şah II. İsmail amasya antlaşmasını bozması

III.Murattın irandaki taht kavgasında faydalanmak istemesi

SONUÇLAR

Savaşı Osmanlı kazandı osmanlı İran ve Azerbaycana girdi

FERHAT PAŞA(1590) antlaşması imzalandı.

Tebriz, Karabağ, Gürcistan ve luristan Osmanlıya verildi

Doğuda en geniş sınırlara ulaşıldı

2) 1603-1612 Osmanlı İran savaşı

Osmanlı tahtında I. Ahmet bulunuyordu.

NEDENLER

Osamnlıdaki celali isyanlarla ve batıda Avusturya ile savasmasını fırsat gören iran kaybettiği yerleri almak için saldırdı

SONUÇLAR

iran ordusu Diyarbakır ve musulu alınca Osmanlı antlaşma yapmak istedi

Osmanlı ferhat paşa antlaşması ile aldığı yerleri geri verdi

iran osmanlıya her yıl 200 yük ipek verecek

Bu antlaşma Osmanlının doğuda mağlup olduğu ve toprak kaybettiği ilk antlaşmadır

3.) 1614-1618 Osamnlı -İran Savaşı

Osmanlı tahtında I.Ahmet, I.Mustafa II.Osman bulunmuştur

NEDENLER

İranın vadettiği ipeği göndermemesi Ve Osmanlı elcilerini tutuklamaları

SONUNLARI

Osmanlı kazandı

Serav(1618) Antlaşması imzalandı

İranın vergisi 100

deve yüküne indirildi

Sınırlar nasuh paşa antlaşması esas alındı

4) 1635-1638 osmanlı -iran savaşı

Osmanlı tahtında IV.MURAT Bulunuyordu

NEDENLER

iranın Bağdata girmesi

SONUÇLAR

IV.Murat Bağdatı geri almıştır

IV. murat bağdatı aldığı için ona Bağdatın Fatihi unvanı verildi

KASR-I ŞİRİN (1639) antlaşması imzalandı

Zağros dağları iki ülke arasında sınır oldu

Antlaşma ile bugünkü Türkiye- iran sınırı büyük ölcüde belirlendi.

OSMANLI-AVUSTURYA

1) 1593-1606 Osamanlı- Avusturya savaşları

osmanlı tahtında III.Murat, İİİ.Mehmet ve I.Ahmet bulunmuştur

NEDENLER

Avusturyanın Eflak Boğdan ve Erdal beyliklerin iç işlerine karışması

Avusturyanın desteklediği eşkiyaların Bosna Beylerbeyi Hasan paşanın öldürmesi

SONUÇLAR

III. Mehmet Haçova Meydan savaşında büyük bir yenilgiyle uğrattı

ZİGVATORAK (1606) antlaşması imzaladı

Avusturya arşidükü Protokol bakımından osmanlı padişahına eşit sayılacak

Kanuni zamanında imzalanan 1533 İstanbul antlaşması göre Avusturya arşidükü sadrsadrazam ile eşit sayılacaktı. Zitvatorok antlaşması ile bu üstünlük kaybedildi

2) 1658-1664 Osmanlı-Avusturya savaşları

Osmanlı tahtında IV.MEHMET bulunuyordu

NEDENLER

Avusturyanın kıskırtması sonucu Eflak ,Erdal ve Boğdan Beylikleri osmanlıya karşı isyan etmesi

SONUÇLAR

Uyvar kalesi fethedildi .Avusturya barış antlaşması istedi

VASVAR (1664) Antlaşması imzalandı

Avusturya Osmanlı ya savaş tazminatı ödemiştir

3) 1683-1669 Osmanlı-avusturya savaşları (II. Viyana kuşatması

Osmanlının tahtında IV.Mehmet II. Süleyman II.Ahmet II.Mustafa bulunmuştur

NEDENLER

Merzifonlu Kara Mustafa Paşanın şöhret kazanma isteği

Avustuyaya bağlı macarların Tökeli imre önderliğinde ayaklanarak osmanlıdan yardım istedi

SONUÇLAR

kırımdan beklenen yardım gelmedi . Osmanlı ağır bir yenilgi aldı

Merzifonlu Kara Mustafa paşa idam edildi

Avrupa devletleri kutsal itifak adı altında haclı birliği oluşturdu.

KUTSAL İTİFAKTA;

Rusya

Avusturya

Lehistan

Malta

Venedik

yer almıştır

Viyana kuşatması ile başlayan geri çekilme Sakarya savaşına kadar sürmüştür

Karlofça(1669) Antlaşması

Temeşvar ve Banat yaylası hariç macaristan ve Erdel Avusturyaya verildi

Podolya Ve ukranya Lehistana verildi

Mora Venediklilere verildi

Osmalı devleti ilk kez büyük ölçüde Batıda toprak kaybettiği antlaşmadır.

Osmanlının Orta avrupadaki üstünlüğü sona erdi

Duraklama bitti Gerilme başladı.

OSMANLI LEHİSTAN

1) 1621 Hotin seferi

Osmanlı tahtında II.Osman bulunmaktadır

NEDENLERİ

lehistanlı soylularının boğdanın iç işlerine karışması ve Erdele saldırması

SONUÇLARI

Lehistan yenilmiş ve barış istedi

yeniçerilerin disiplinsizliği burada ortaya cıktı diye yenicerileri kaldırma yoluna gidildi

Hotin(1621 antlaşması ile hotin kalesi osmanlıda kalmaya devam edildi

2) 1672 Osmanlı-lehistan savaşı

Osmanlı tahtında IV.mehmet bulunmuştur

NEDENLERİ

Lehistan Osmanlıya bağlı Kazaklara saldırdı

SONUÇLAR

Sadrazam Köprülü Fazıl ahmet paşa Ukrayna

girdi Kamanice kalesini aldı Luiv kentini kuşattı .Lehistan barış istedi

Kamaniçe kalesi Osmanlının batıda aldığı son kaledir

Bucaş(1672 antlaşması imzalandı

Osmanlı batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır ve batıda en son toprak kazandığı antlaşmadır.

Osmanlı-Venedik

1) 1645-1669 osmanlı venedik savaşı(Girit kuşatması)

Osmanlı tahtında IV. Mehmet

bulunmaktadır

NEDENLER

Egedeki Venedik varlığına son vermek

Girit adasındaki korsanların haç ve ticaret gemilerine saldırması

kuzey Afrika su yolların güvenliğini sağlamak

Girit feth edildi Doğu akdeniz tamamen osmanlı hakimiyetine girdi

Giriti alan sadrazam Köprülü fazıl Ahmet paşa almıştır

Girit denizdeki son başarıdır

OSMANLI-RUS

1)1681 Osmanlı-Rus savaşı

Osmanlı tahtında II.MUSTAFA bulunmaktadır

NEDENLER

Rusyanın osmanlı himayesindeki özi kazaklarına saldırması

SONUÇLAR

Sadrazam Merzifonlu kara Mustafa paşa çehrin kalesini rusydan aldı

Bahcesaray (cehrin) 1681 antlaşma yapıldı

Kiev rusyada kaldı özi nehri iki ülke arasında sınır kabul edildi

Çehrin (Bahvesaray) ilk osmanlı-rus antlaşmasıdır

‼️‼️Karlofça antlaşmasında yer almayan Rusya Osmanlı ile

1700 İstanbul antlaşması imzladı

Azak kalesi ruslarda kaldı . (Rusya bu antlaşma ile ilk defa karadenize inme fırsatı elde etti)

Rusya istanbulda elci bulundurma hakkı elde etti

Bir kere okumanızda fayda var.

"Denemelerde en fazla sorulan güncel sorular"

1. Türkiye'de ilk Rüzgar Enerji Santrali nerede kurulmuştur

Cep. İzmir Alaçatı

2. Türkiye'nin ilk bilim merkezi hangi ilimizde açılmıştır

Cep . Konya

3. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1979 yılında Kayseri uçak fabrikasında yapılan ilk uçağının adı nedir

Cep.mavi ışık

4. Türkiye'de yapılan ilk robot hangisidir

Cep. Altınay

5. 2018 Dünya Futbol Şampiyonası hangi ülkede yapılacaktır

Cep.rusya

6. 2016 yılında TİKA tarafından hangi şehirde bir Mevlana Köyü kurulmuştur

Cep. Belh

7. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk dış hat uçuşu hangi ülkeye gerçekleşmiştir

Cep. Yunanistan

8. Ampute milli takımımız hangi ülkeyi yenerek dünya şampiyon olmuştur

Cep. İngiltere

9. Türkiye'de hizmete giren ilk roro taşımacılık hattı neresidir

Cep Pendik Haydarpaşa Trieste İtalya

10. Dünyada Metro ilk hangi şehirde kurulmuştur

Cep.londra

11. Ülkemizde güzel atlar Diyarı olarak bilinen turizm bölgesi neresidir

Cep. Kapadokya

12. Tanrıların Zirvesi olarak nitelendirilen dağımız hangisidir

Cvp Nemrut Dağı

13. Mucizeler yarıği olarak bilinen ülkemizdeki bölge neresidir

Cep. Ihlara Vadisi

14. Selahattin Eyyubi Havalimanı 2015 yılında hangi ilimizde açılmıştır

Cep. Hakkari

15. Dünyada bugüne kadar bulunan en eski ve kazısı tamamlanan gemi batığı hangisidir

Cvp Antalya uluburun batığı

16. Evliya Çelebi tarafından alimler şehri olarak nitelendirilen şehrimiz hangisidir

Cep Tokat

17. 1930 yılında adının Atakent olarak değiştirilmesi önerilen şehrimiz hangisidir

Cep. İstanbul

18. Expo 2021 nerede yapılacaktır

Cep.hatay

19. Nobel Edebiyat ödülüne aday gösterilen ilk Türk yazar kimdir

Cep. Yaşar Kemal

20. dünyanın ilk Borsası nerede kurulmuştur

Cep. Kütahya

21. Türkiye'de ilk televizyon yayını hangi üniversitede yapılmıştır

Cep.itü

22. Boğazın boğası lakaplı dünya ağır siklet boks şampiyonumuz kimdir

Cevap Sinan Şamil Sam

23. dünyada ilk cuma namazı kıldıran kadın kimdir

Cep.amina wadut ..abd.

24. 2015 yılında UNESCO kültür mirası listesine giren destanımız hangisidir

Cep. Köroğlu

25. 2018 yılında Kış Olimpiyat Oyunları hangi ülkede yapılmıştır

Cep. Güney Kore

26. 2018 yılı İslam dünyası başkenti hangi şehirdir

Cep.tebriz

27. Türkiye'de üretilen ilk yerli keskin nişancı tüfeği hangisidir

Cep. Bora 12

28. Türkiye'de üretilen ilk yerli savaş gemisi hangisidir

Cep. Heybeliada

29. Bingöl ili sınırları içerisinde bulunan kayak merkezinin adı nedir

Cep.haserek

30. 2016 yılında hayatını kaybeden Dünya Kupası finallerinde Türkiye'nin ilk golünü atan futbolcu kimdir

Cep. Suat mamat

31. Gastronomi şehirleri listesine giren şehrimiz hangisidir

Cep. Gaziantep

32. 15 Temmuz darbesi sonrası olağanüstü hal hangi tarihte ilan edilmiştir

Cep. 21 Temmuz 2016

33. Tarihi İpek Yolu demiryolu projesi olarak bilinen proje hangisidir

Cvp Bakü Tiflis Kars

34. Türkiye'nin en Geniş yüzeyli gölete hangisidir

Cep. Hotamış Göleti Konya

35. Dünyada üretilen ilk tank hangisidir

Cep marc 1. İngiltere

36. Türkiye'nin ilk yerli tramvayının adı nedir

Cep. Ipek böceği

37. sınırlarımızı çizen tek doğal gölümüz hangisidir

Cep. Aktaş Gölü Gürcistan

38. Milli Savunma Üniversitesi'ne Rektörü kimdir

Cep. Erhan Afyoncu

39. Ortadoğu ve Balkanlar'ın en büyük tematik Parkı hangisidir

Cep. Kayseri

40. 2018 yılını Türkiye Turizm yılı ilan eden dünya ülkesi hangisidir

Cep.çin

41. 2019 yılında Türkiye Turizm yılı ilan eden ülke hangisidir

Cep. Rusya

42. 2018 yılı dünya kitap başkenti şehir hangisidir

Cep.atina

43. enerjide kendi kendine yetebilen tek şehrimiz hangisidir

Cep.afyon

44. Türkiye'nin ilk Entegre akıllı şehir projesi hangi ilimizde uygulanmıştır

Cep. Karaman

45. Türkiye'nin ilk sivil Generali kimdir

Cep. Ali Fidan

46. Türkiye'nin ilk Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya alan sporcusu kimdir

Cep. Ramil guliyev

47. Türkiye tropikal meyve yetiştirmek için 780000 dönümlük araziyi 99 yıllığına hangi ülkeden kiralanmıştır

Cep.sudan

48. 2017 yılında Loreal ve Unesco'nun ortak düzenlediği yükselen yetenekler yarışmasında ödül alan Türk kimdir

Cep. Doçent Doktor Melahat Bilge demirköz

49. Radyasyon içermeyen Tomografi cihazını icat eden Türk bilim kadını kimdir

Cep. Elif İnce

50. Türkiye'nin ilk Cittawlos yavaş şehri hangisidir

Cep. İzmir Seferihisar

51. Ülkemizde katma değer vergisi hangi yıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır

Cep 1985

52. Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki şans Denizli Kiraz sırası ve Hazar Denizi'nin güneyinde ki diğer sahalarda üretilen doğalgazın Öncelikle Türkiye'ye ardından Avrupa'ya Taşıyan projenin adı nedir

Cep. Tanap

53. İsrail devletinin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinden sonra Birleşmiş Milletler genel kuruluna Kudüs oylamasına sunan ülkeler hangileridir

Cep. Türkiye yemem

54. Turizmin Oscar'ı olarak bilinen fijet Altın Elma ödülünü 2017 yılında alan ilimiz hangisidir

cvp.konya........2018.. Diyarbakır

55. 2017 yılında Samsun'da düzenlenen Türkiye işitme engelliler olimpiyat Oyunları'nın maskotu nedir

Cep. Çakır

56. 2017 tarihinde Mardin ilinde ekilen ilk yerli buğday mizun adı nedir

Cep. Sorgül

57. Türkiye'nin en büyük Güneş Enerji tarlası hangisidir

Cep. Şanlıurfa Birecik

58. 2017 yılında eskrimde dünya şampiyonu olan Türk sporcu kimdir

Cep. İbrahim Ahmet Acar

59. 2017 yılında Rusya devlet nişanı alan Türk iş adamı kimdir

Cep. Cavit Çağlar

60. 2018 yılı yaz gençlik Olimpiyat Oyunları hangi ülkede yapılacaktır

Cep. Arjantin

61. Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği hangisidir

Cep.asis

62. Dünyanın kesintisiz en uzun uçak uçuşu hangi ülkeler arasında olmuştur

Cep. Katar Yeni Zelanda

63. Türkiye'de 1 kilometreden uzun tünel yapılacak bileceğini söyleyen kişi kimdir

Cep. Nefise Akçelik

ARAYIŞ YILLARI (XVII. YY. YENİLEŞME HAREKETLERİ)

1579 Sokullu mehmet paşanın ölümüyle başlayıp 1699 _*Karlofça antlaşmasına kadar gecen süredir

Bu dönemde ;

Ferhat paşa Antlaşmasıyla doğuda en geniş sınırlara

Buçaş antlaşmasıyla batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır

DURAKLAMA NEDENLERİ

Merkezi yönetimin bozulması

Askeri sistemin bozulması

Mali sistemin bozulması

Eğitim sistemin bozulması

Toplumsal alanda yaşanan olumsuzluklar

DÖNEMİN ISLAHATCILARI



3.MEHMET

Sancağa cıkarak padişah olan son padişahtır

kanuniden sonra ordunun başında sefere cıkan ilk kişidir

1.Ahmet

Sancağa cıkmadan tahta gelen ilk kişidir

Kardeş katlini kaldırıp ekber ve erşed kuralını getirdi

Sadrazamı kuyucu murat paşa isyanları şiddet yoluyla bastırmıştır

Holandaya imtiyaz verildi (kapitilasyon)

sadrazamları ;

KUYUCU MURAT PAŞA

TİRYAKİ HASAN PAŞA

2. OSMAN(GENÇ)

Devletin ilk ıslahatcı padişahıdır

saray dışında evlilik yapmıştır

Yeni bir ordu kurup başkenti Anadolu ya taşımayı düşündü öldürüldü

IV. (5)MURAT

11. yaşında tahta cıkmıştır

Annesi kösem sultan devlet naibesi olarak devleti yönetti

iki tane devlet adamına rapor hazırlamıştır bunlar

Koci bey

katip celebi

Sadrazamı Kemankeş Kara mustafa paşa ; Maliyeyi düzenlemek için ayarı düşük paraları toplamıştır

Askeri isyanları önlemek için maaşları vaktinde ödemiştir

IV. MEHMET(AVCI)

7 yaşında tahta cıkmıştır.

Kanuniden sonra tahta tahtada kalan en uzun kişidir.

vakayı vakvakiye bu dönemde yaşandı

Vakayı vakvakiye; 30 yakın devlet adamının yeniceriler tarfından idam edilmesi olayıdır

Sadrazamları

TAHRUNCU AHMET PAŞA

Osmanlı devletinde ilk kez denk bütçeyi hazırladı.

Saray masrafları kısmıtır.

Cıkarları zedelenen bir grup tarafından aleyhine yapılan calışmalar sonuçu idam edildi

Köprüle Dönemi; Duraklama dönemi içinde yükselme dönemi olarak kabul edilir

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA

Padişaha şart sunarak sadrazam olan ilk kişidir.

hattalı gördüğü devlet adamını görevden almış İslahatları baskı ve siddetle yapmıştır

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa

Orduyudisiplin altına almış Girit adası fethedilmiş. Lehistan ile Bucaş antlaşması yapılmış.

GİRİT ADASI(1669) 24 yılda fethedilmiş olup osmanlının denizlerdeki son başarısıdır (Venedik'lerden alındı)

BUCAŞ ANTLAŞMASI(1672); Osmanlının batıdaki son toprak kazandığı antlaşmadır(Lehistan'la imzalandı)

Askeri ve mali alanda yenilikler yapmıştır

Saray ve Devlet adamlarına hediye verilmesini yasakladı

İstanbul Çemberlitaş ta bir kütüphane kurmuştur

köprülü Fazıl Mustafa paşa

vergide düzenlemeye gitti

huzurlu bir ortam için gayret etti

Köprülü Amcazade Hüseyin Paşa

Kürekli donanma yerine yelkenli donanmaya geçmeye çalıştır

NAİMA TARİHİ eseri yazdırtmıştır.

BARUTHANEYİ AMİRE adlı imalathaneyi kudurtmuştur

İstanbul da bulunan ilk osmanlı kadısı (Hızır celebidir)

Önemli kişilerin lakapları



Kudüs fatihi Selahaddin eyyubi

Gelibolu fatihi Süleyman paşa

Balkan fatihi I. Murat

Bağdat fatihi IV. Murat

Eğri fatihi III.Mehmet

Kanije fatihi Tiryaki Hasan paşa

Şıpka fatihi Süleyman Hüsnü bey

Plevne kahramanı Gazi Osman pasa

Hamidiye kahramanı Rauf orbay

Edirne kahramanı Erver pasa

18 Mart kahramanı Cevdet Çobanlı pasa

Çöl kaplanı Fahreddin pasa

Şark fatihi Kazim karabekir

Alçitepe kahramani Kazım karabekir

Arapları osmanlıya karşı örgütleyen casus (Lawrence)

3B projesi II.Abdülhamite ait

Hotin seferini yapan padişah 2.osmandir

Akdenizin kilidi Rodos adasıdır

Mondoros ant. İmzalandığı sırada osmanlı tahtında "Vahdettin" vardı

Cacabey medresesi kırşehir'dedir

2020 unesco kitap başkenti " kuala lumbur" dır

2019 dünyanın en genç başbakanı Finlandiya başbakanı " Sanna marin" oldu

OSMANLIDA İLKLER

İlk sadrazam çandarlı kara halil

ilk kazasker Candarlı kara halil

ilk kadı Dursun Fakıh

ilk müderris Davudu kayseri

ilk şeyhülislam Molla fenari

ilk tarih yazarı Naima

ilk rasathaneyi kuran Takiyüddün

ilk başarılı uçuş Hazerfen

ilk roket uçusu Lagari hasan

ilk osmanlı tabbi Celaledin hızır

ilk osmanlı cerrahi Sabuncuoğlu şerefettin

ilk resim servisi acan şeker ahmet paşa

ilk terk şartlı sadrazam köpürlü mehmet paşa

ilk modern bütçe Tarhuncu ahmet

Uzayda yetişen ilk çiçek "Zinya " dır

Nutukta en fazla ismi gecen kişi "Yahya kaptandır"

İlk akılı şehirmiz " Karaman "

1718 pasarofça antlaşması ile Osmanlı batının üstünlüğünü kabul etmiştir.

1739 Belgrat anlaşması XVIII en karlı antlatşmasıdır.

Karadeniz'in türk gölü olduğu Ruslar tarafından son kez kabul edilmiştir.



1718 Pasarofça antlaşması ile osmanlı "elde kalan topraklarını koruma " yoluna gitmiştir

1774 Küçük kaynarca antlaşması ile Karadeniz türk gölü olma özeliğini kayıp etti



XVİİİ. yy. osmanlı lehistan'ın toprak bütünlüğünü savunmuştur

I. Süleyman'nın Fransaya verdiği kapitülasyonları I.Mahmut fransanın Belgrat anlaşmasında ara bulucu oldu diye süresiz hale getirdi



XVİİİ. yy. fransanın osmanlı toprağı olan Mısıra saldırması nedeniyle bozuldu

Osmanlı XVIII yy. imzaladığı 1718 Pasarofça antlaşması ile Mora'yı kurtarmasına rağmen Belgratı kayıpetti

Güney cehpesi " Ankara antlaşması " ile kapandı

"Fasıla-ı Sanat " anlaşmazlığı ankara savaşından sonra yaşandı

Müslüman olan ilk türk devleti "itil bulgarlardır"

Dünyanın en kısa savaşı olarak kabul edilen .Ve osmanlı ve macaristan arasında yapılan kanuni sultan süleymanın yönettiği 1426 mohaç meydan şavaşıdır

Ekber ve Erşed sistemini getiren

I.Ahmet bu sistemle başa gelen ilk kişi I. Mustafadır

DÜNYA GÜÇÜ OSMANLI

Dönemin padişahları

II.MEHMET(FATİH)

II.BEYAZIT(SOFU)

I.SELİM(YAVUZ)

I.SÜLEYMAN(KANUNİ)

II.SELİM(SARI)

III.MURAT

Türk-islam devletlerinde örfi hukuk uzmanı olan görevli Emir-i Dad'dır

watergate skandalı sonra istifa eden ABD başkanı Richard Nixon dur



1Ağustos 1975 Helsinki Konferansına katılamayan tek avrupa ülkesi Arnavutluk tur

ABD kübada bulunan Fidel Castro ya yapılan darbeye yardım amaçlı askeri harekat Domuzlar Körfezi cıkarması başarısız olmuştur

Bağlantısızlık hareketi Bandung konferansı sonucu kuruldu

1973 Arap -İsrail savaşlarına ara bulucu olan ABD başkanı Henry Kissenger dir mekik diplomasisi deniliyor

ABD batı dünyası liderliği için attığı ilk adım Truman Doktirinidir

islam konferansı örgütünün merkezi Cidde dir

Bolşevik ihtilali sonuçu istifa etmek zorunda kalan Rus carı II. NİKOLAY dır



ABD 1. dünya savaşından sonra petrol şirketi olan ARAMCO ile orta doğuya girmiştir



Almanya 1. dünya savaşından sonra imzaladığı LOCARNA antlaşması ile milletler cemiyetine üye olmuşturlar

Türkiye NATO ya OTTOWADA toplanan bakanlar konseyi kararı ile 15 eylül 1951 üye olmuştur

Amasyalı yakut bilinen ilk türk hattatdır.

VAKFİYE Vakıf sözleşmesi.

MÜTEVELLİ Vakıf yöneticisi

Büyük Selcuklu Devletinin ilk medresesi Tuğrul Bey zamanında kurulan NİŞABUR MEDRESESİDİR

Karahanlılarda saraya Kapu ,selcuklarda Bargah denir

Gulam Sistemini ilk defa uygulayan karahanlılardır .

Karahanlılara ait ilk medrese Semerkant medresesidir Bu medrese Tabgaç Buğra han döneminde yapıldı.

I. Beylikler döneminde Anadoluda kurulan ilk beylik Saltuklular yıkılan son beylik ise Artuklular dur

Sultanlar adına yapılan camilere Selatin Cami adı verilir

minyatür ustalarına nakkaş veya musavver denir

Tezip ustalarına müzehhip denilir.

Anadoluda ilk medreseyi Danışmendliler yaptı yağıbasan medresesi

Anadolu selcukluların anadoluda yaptığı ilk medrese _Koca Yusuf Medresesi_dir

Anadoluda daki ilk cami melikşah adına yapılan Diyarbakır Ulu Camidir

İlk selcuklu külyesi Kayseri Hunat Hatun külyesidir

Anadoluda ilk külliyesi Mengüçlerin Divriği Külliyesidir

Anadoludaki ilk kervansaray Alay han kervansarayıdır.

Aynı cins malların satıldığı yer Kapandır

Hindiatanda kurulup ilk defa siyasi birliği saylayan devlet BABÜRLER(1526-1857

Kaşgarlı mahmut Divanı lügatı türk eserini Abbasi halifesi El Muktedi Billah sunmuştur.

Abbasi halifesi Ani ve Kars kalelerini feth etiği için Sultan Arparslan'a Ebul feth (fetihlerin babası) unvanını verdi

Anadolu Selcuklu Devletinde ilk altın parayı II. Kılıcarslan bastırmıştır.

Anadolu Selcuklara ait ilk hastane Gevher Nesibe Darüşşifasıdir

Anadolu Selçuklu devletine ait ilk Tersanesi sinopta I. Izzettin Keykavus tarafından kuruldu

Anadolu Selçuklu devletinde İlk Bakır parayı I.Mesut bastırmıştır

Türk-islam devletlerinde saray ve halk arasındaki ilişkiyi düzenleyen kişi Hacip'dir

İlk Türk devletlerinden hukuk sistemini yazı hale getiren ilk devlet Uygurlardır

Osmanlı devletinde Hz.Muhammedin gelenlerden vergi alınmazdı bu nedenle peygamber soyundan gelenlerin araştırmakla görevli kişi NAKIBUL EŞRAFDIR

Gulam; Büyük Selcuklu Devletin genç yaşta saraya alınan kişilerin yetiştirildiği sistemdir.

Muhtesipler Osmanlı devletinde çarşı ve pazarların denetiminden sorumludur

OSMANLIDA YÖNETİM

BAŞKENTLER

~Söğüt

~Karacahisar

~Bilecik

~İznik

~Bursa

~Edirne

~İstanbul

Osmanlı halifelik makamını ilk küçük kaynarca antlaşması, ikinci defa Trablusgarp savaşında uşi antlaşmasında kullanmıştır .

18 yy. Çarlık Rusyanın Kafkasya işgaline karşı yapılan direniş Gazavat Hareketidir

Takiyüddün mehmet tarafından yapılan rasathane IV. Murat dönemin şeyhülislamı Kadızade Ahmet Şemseddin Efendi tarafından verilen fevta ile yıkıldı

gerekce uğursuzluk getireceğidir

Osmanlıdaki ilk hekim CELALETTİN HIZIR

BERAT: Atama belgesi

HATT-I HÜMAYUN: Halka açıklama yapan padişah belgesidir

Osmanlı devletinde kervansaraylar arasında iletişimi sağlayan Teşkilat Menzil Teşkilatıdır

İFTA: Şeyhülislamın fetva verme yetkisi Osmanlı daki ilk Şeyhülislam Molla Fenaridir.

OSMANLIDA

DARÜL KADİM: Manisa

TAHTI KADİM: Amasya

TURGUT REİS'İN Şehit olması nedeniyle kaldırılan kuşatma sonucu alınmayan ada MALTA adasıdır

Osmanlı tarihinde ilk süreli elçi Yusuf agah efendi olup Fransa / Londraya gitti

Eflak ve Boğdan yöneticilerine Voyvoda Denir

Dr. Esat Işık milli kongre cemiyetinin kuruyucusudur

Osmanlı Sahin Girayı Kırım Hanı olarak Aynalıkavak antlaşması ile tanımıştır

Ahali ve Yeni Edirne gazeteleri Trakya Paşaeli Cemiyetinin yayın organıdır

Basmacı hareketi Korbaşı Ergaş liderliğinde başladı

Kendi adına para bastıran ilk Türk Hükümdar Baga Tarkandır

Dış ticarete Mal sattığın ülkeden mal alma prensibine Kliring Denir

Son Osmanlı mebusan meclisi Başkanı Celaletin Arif Beydir

Halepa Fermanı ile Girit Rumlarına vergi muafiyeti getirildi

Osmanlı Devleti vakıf yöneticilerine mütevelli denir

III.SELİM Dönemi Nizamı cedit Kabakcı mustafa isyanı ile son bulmuştur

Hazarlarda kağanın yerine savaşa katılma veya devleti yöneten kişi Bektir

İlk defa vatan sınırlarından bahsedilen kongre Erzurum kongresidir

Londra konferansında yaptığı iki antlaşmalar sonrası istifası istenilen Dış işleri bakanı Bekir Sami Beydir

İltizam sistemi kaldırıldıktan sonra eyaletlere vergi toplamaya giden memurlara Muhassıl denir

Lale devri pasarofça antlaşması ile başlamıştır

Osmanlıda Sırplar Berlin antlaşması ile Bağımsız olmuştur

II. Abdülhamit devleti Yıldız Sarayından yönetmiştir

Varlık vergisini ödemeyenler Erzurum/Aşkale çalışmaya gönderilirdi

I.TBMM ilk hükümetin içişleri bakanı Cami Baykut Bey

İlk İsrail-Arap barış antlaşması ramazan savaşında sonra imzalandı

Panislamizm politikası Abdülaziz döneminde uygulanamya başlandı

Yumuşama dönemi Kuba baharından sonra başladı

Osmanlı devletinde Divanı hümayümde alınan kararlar mühimme defterlerine kayıt edilirdi

Osmanlıda Sırplar Edirne antlaşması ile özerk oldular

TBMM adına Fransa ile Ankara antlaşması imzalayan kişi Yusuf Kemal Tengirşenk tir

Resmi dili türkçe olan ve resmi yazışmalarda Türkiye adını kullanan devlet Mısırda Aybeg tarafından kurulan Memlûklerdir

Yazışmalarda Devlet-i Memlüke-i Türkiye

Türk-İslam kültürünün ilk dini eseri Mısırda Tolunoğlu devleti tarafından yapılan Tolunoğlu Ahmet camisidir

Osmanlıda Meşveret meclisimi acan kişi III. Selimdir

OSMANLIDA Mızıkayı Hümayüm acan İtalyan kişi Giuseppe Denizettidir

Osmanlının Ankara savaşından sonra kazandığı ilk büyük zafer Varna savaşıdır

2021 KPSS Güncel Bilgiler tam listesi, KPSS Güncel Bilgiler sıralı olarak verilmiştir.

KPSS Sınavda Çıkabilecek GÜNCEL BİLGİLER soruları 2021

KPSS hazırlanan gençler, güncel bilgileri araştırmaya başladı. İşte bazı güncel bilgiler :

İstanbul hava limanından yapılan ilk yurt dışı sefer hangi ülkeye yapılmıştır? Kıbrıs

Uzaya çıkıp dünyanın yörüngesinde gezen ilk insan unvanına sahip kozmonot aşağıdakilerden hangisidir? Yuri Gagarin

Korona virüs sebebiyle uygulanan karantina süresi dünya genelinde kaç gün olarak kullanılmaktadır? 14 GÜN

- Kırşehir UNESCO Müzik Ağına Kabul edildi

- 2021 Interpol Toplantısı Türkiye’de yapılacak

- Azerbaycan ile Türkiye arasında Vizeler kaldırıldı 2019

- 2019 Yılı Nobel Barış Ödülü sahibi Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali

- 2021 Dünya Kitap Başkenti Tiflis Oldu

- Yaşam Türkiye’nin en uzun cam terası Erzurumda açıldı

- 2020 Yılı Dünya Kitap Başkenti ise Malezyanın Başkenti Kuala Lumpur

Black Mamba, NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta forma giyen Kobe Bryant , 26 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen helikopter kazası sonucu kızı Gianna Maria-Onore Bryant ile birlikte yaşamını yitirdi.

CORONAVİRÜS - COVID-19 kpss soruları

- Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır.

- İlk vaka, Wuhan'da bulunan hayvan pazarında balık satıcısı olan 49 yaşında bir kadındır. Bu vakada hastalık, 23 Aralık 2019 tarihinde kendini gösterdi.

- Dünya Sağlık Örgütü hastalığa Covid-19 adını verdi.

- Heniz kesin olmamakla birlikte Koronavirüsü taşıyan hayvanın adı : pangolin.

- Türkiye'de ilk vaka 10 Mart 2020 günü görüldü.

- Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden , koronaya karşı verdiği mücadele ile akıllara kazınan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu.'nun adı Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesine verilecek.

- Türkiye'de ilk corona kaynaklı ölüm 17 Mart 2020 günü oldu.

- Koronavirüsün en son girdiği Avrupa Ülkesi Karadağ.

2020 OSCAR ÖDÜLLERİ

En İyi Film: Parasite

En İyi Yönetmen: Bong Joon-ho (Parasite)

En İyi Erkek Oyuncu: Joaquin Phoenix (Joker)

En İyi Kadın Oyuncu: Renée Zellweger (Judy)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt (Once Upon a Time… in Hollywood)

- 31 Aralık 2019 itibarıyla Türkiye 'nin nüfusu 83 milyon 154 bin 997 oldu.

- “Türkiye’nin en büyük kütüphanesi” olma özelliğine sahip “Millet Kütüphanesi” Ankara'da Şubat 2020 'de açıldı.

- Lüksemburg, toplu tşaımayı ücretsiz yapan ilk ülke oldu. Mart 2020.

- Şubat 2020 'de Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonasın’da özel sporcu “Esra Bayrak” 60 metre branşında dünya şampiyonu oldu.

“Karadeniz’in Zeugması” olarak adlandırılan 2020 yılında ören yerine dönüşecek “Hadrianapolis Antik Kenti” Karabük’te yer almaktadır



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib’de Türk. askerlerine yönelik yapılan hain saldırının ardından başlatılan harekatın adını “Bahar Kalkanı” olarak açıkladı

- Birleşmiş Milletler 2020’yi Farabi yılı ilan etti.

- Çorlu, 2020 Avrupa Spor kenti oldu.

- Kanada’nın Alberta eyaletinde 11 milyon yıllık yeni tür bir dinozor fosili (tyrannosaur) buldu Dinazora “ölüm meleği” adı verildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg duyurdu: Kuzey Makedonya NATO’nun 30’uncu üyesi oldu-2 Nisan 2020.

Mars 2020 keşif aracının adı “Perseverance” oldu 16 Mart 2020.

Lübnan, vadesi 1.2 milyar dolar olan dış borcunu ödeyemeyeceğini açıkladı ve iflasını duyurdu 16 Mart 2020.

✽ Türk patent ve Marka kurumu Van kahvaltısının vazgeçilmezi olan KAVUT’a coğrafi işaret tescil belgesi verdi.

✽ Türkiye’nin ilk oyuncak ambulans müzesi BURSA/İNEGÖL’de açıldı.

✽ Dünya’nın ilk yapay zeka spiker robotu ÇİN’de sunum yaptı.

✽ MISIR’da 25 yaşında hamile bir kadına ait olduğu düşünülen 3700 yıllık mezar bulundu.

✽ Türkiye’nin ilk tropikal meyvesi olan EJDER MEYVESİ tescillendi.

✽ Dünya sağlık örgütü YEMEN ülkesindeki çocukların % 80 ‘inin çok muhtaç olduğunu duyurdu.

✽ Spider-Man,X-man gibi çizgi romanların yazarı olan STAN LEE hayatını kaybetti.

✽ Nobel Fizik ödülü 55 yıl sonra ilk defa bir kadına verildi.(DONNA STRİCKLAND)

✽ 2018 FİFA yılın futbolcusu ödülü LUKA MODRİÇ’e verildi.

✽ KİM JONG YANG,İnterpool başkanlığına seçildi.

✽ Expo 2023 KAHRAMANMARAŞ’ta yapılacak.

✽ Yayımlanan kararname ile AKŞEHİR GÖLÜ,kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

✽ Arap Dünyasının önemli medya ağlarından olan Rassdnews 2018’de Dünyanın en seçkin kişisi olarak RECEP TAYİP ERDOĞAN’ı seçti.

✽ Birleşmiş Milletler’in yaptığı araştırmaya göre 2018’in en mutlu ülkesi FİNLANDİYA oldu.

✽ Birleşmiş Milletler’in yaptığı araştırmaya göre 2018’in en mutsuz ülkesi BURUNDİ oldu.

✽ Türkiye’nin lisanslı en yaşlı atleti olan ERDOĞAN DULDA 91 yaşında hayatını kaybetti.

✽ 2019 Dünya Kitap Başkenti ŞARJA (Birleşik Arap Emirlikleri) oldu.

✽ 2019 Yılı Türkiye’de GÖBEKLİTEPE yılı olarak ilan edildi.

✽ 2019 Dünya Rafting Şampiyonası TUNCELİ’de gerçekleştirilecek.

✽ Aralık ayında ENDONEZYA’da meydana gelen Tsunami’den dolayı 250 kişi hayatını kaybetti.

✽Hollanda’da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonasında kadınlarda YASEMİN CAN şampiyon oldu.

✽ Aralık ayında Sinop’ta Türkiye’nin ilk deniz füzesi olma özelliğine sahip ATMACA füzesi test edildi.

✽ Türksoy 2019 yılını AŞIK VEYSEL-NESİMİ yılı olarak ilan etti.

✽ Aralık ayında Dünyanın ilk yapay zeka spikeri Çin’de ekrana çıktı.

✽ 3 Aralık günü ‘‘Dünya Engelliler günü’’ olarak ilan edildi.

✽ Aralık 2018’de FİFA tarafından tescillenen ilk Türk kadın hakemi DRAHŞAN ARDA.

✽ Aralık 2018’de yaptığı açıklamaya göre 2025’te ülkesinde sigara içilmesini yasaklayacak olan ülke: İSVEÇ

✽ Aralık 2018’de OPEC’ten ayrılacağını duyuran ülke KATAR.

✽ Gençlik ve spor Bakanlığı 2019 yılını ‘‘GÖNÜLLÜLÜK YILI’’ olarak ilan etti.

✽ 2018’de TİMES dergisi yılın kişisi olarak ‘‘CEMAL KAŞIKÇI’’yı seçmiştir.

✽ Aralık 2018’de toplu taşıma araçlarını ücretsiz yapan ülke: LÜKSEMBURG.

✽ 2019 Asya Futbol Turnuvasında KATAR şampiyon oldu.

✽ İZMİR, Organik tarım merkezi seçilmiştir.

✽ NADİNE LABAKİ,Kefernahum filmi ile Oscar’a aday gösterilen ilk kadın arap yönetmen oldu.

✽ 2019- G20 dönem başkanı: JAPONYA

✽ Ocak 2019’da VENEZÜELLA’da darbe girişimi yaşandı.

✽ SABRİYE ŞENGÜL Dünya Boks şampiyonasında şampiyon oldu.

✽ AVRUPA MERKEZ BANKASI, Mustafa Kemal için 5.000 adet Euro bastırdı.

✽ ‘‘Domates Güzeli’’ lakabı ile bilinen Türk sinemasının ünlü sanatçılarından AYŞEN GURUDA hayatını kaybetti.

✽ 2019 Avrupa Kültür Başkentleri: Plovdiv(Bulgaristan)-Matena(İtalya)

✽ Devlet Sanatçısı GÜLRİZ SURURİ hayatını kaybetti.

✽ 2018’de en çok ziyaret edilen müze TOPKAPI SARAYI olmuştur.

✽ Ocak-2019’da yeni Rtük başkanı EBUBEKİR ŞAHİN seçilmiştir.

✽ 2019 Avrupa Birliği dönem başkanlığı: ROMANYA-FİNLANDİYA

✽ Ocak-2019’da kanun dışı yöntemlerle genetiği değiştirilmiş ilk bebekleri ÇİN’de meydana gelmiştir.

✽ Dünya Ekonomik Forumu Ocak ayında İSVİÇRE’de düzenlendi.

✽ ZÜHTÜ ARSAN tekrar Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçildi.

✽ Şubat 2019’da MUSTAFA ŞENTOP Tbmm başkanı seçildi.

✽ SİMONE KASLOWSKİ Tüsiad’ın başkanı seçildi.

✽ 2019 İslam işbirliği teşkilatı başkanlığını TÜRKİYE yönetecek.

✽ Şubat 2019’da Osmanlı Tarih uzmanı KEMAL KARPAT hayatını kaybetti.

✽ İPEK ARSLANTAŞ,Rusya’da düzenlenen Bilim Temelli Bilgi yarışmasında MATEMATİK dalında 1. Olmuştur.

✽ Aİ-DA Dünyanın ilk yapay zekaya sahip robot sanatçısı olarak isimlendirildi.

✽ İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT,tekrar YARGITAY Başkanlığına seçildi.

✽ 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti ESKİŞEHİR seçildi.

✽ İZMİR,Organik tarım merkezi seçildi.

✽ Birleşmiş Milletler,2019 yılını PERİYODİK TABLO YILI olarak ilan etmiştir.

✽ Çorlu Havalimanının ismi ATATÜRK HAVALİMANI olarak değişti.

✽ 2019 Dünya kadın boks şampiyonluğu TRABZON’da yapılacak.

✽ ETİYOP YA’dan KENYA’ya uçuş yapan bir yolcu uçağının düşmesi sonucu tüm mürettebat hayatını kaybeti.

✽ İlk şehir hologram müzesi KASTOMANU’da açıldı.

✽ YENİ ZELANDA’nın ChristChurch şehrinde gerçekleşen terör saldırısında bir çok insan hayatını kaybetti.

✽ Kazakistan’ın başkenti olan ASTANA’nın ismi NURSULTAN olarak değişti.

✽ Kazakistan’da yapılan seçimler sonucu NURSULTAN NAZARBAYEV yerine KASIM COMERT TOKAYEV seçildi.

✽ Dünya mutluluk raporuna göre 2018’in en mutlu ülkesi :FİNLANDİYA

✽ Dünya mutluluk raporuna göre 2018’in en mutsuz ülkesi:BURUNDİ

✽ Mart 2019’da Türkiye’nin en yaşlı muhtarı olan ALİ HAMURLU, KİLİS ilinin GÜVENDİK köyüne seçildi.

✽ Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı olan TURAN HANÇERLİ, İstanbul’un AVCILAR ilçesine seçildi.

✽ UKRAYNA’da Nisan ayında yapılan seçimde komedyen Vlademir Zelenskiy devlet başkanı seçildi.

✽ SRİ LANKA’da yapılan saldırılarda 250’den fazla kişi hayatını kaybetti.

✽ G-20’nin 2019 dönem başkanı olan ülke : JAPONYA

✽ Ünlü piyanist ŞEVKET UĞURLUER hayatını kaybetti.

✽ RIZA KAYAALP güreş dalında 9.kez Avrupa Şampiyonu oldu.

✽ TAHA AKGÜL,güreş dalında serbest stil 125 kilo’da Avrupa Şampiyonu oldu.

✽ SAADET YÜKSEL,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyeliğine seçildi.

✽ Atatürk Havaalanından son sefer SİNGAPUR’a yapıldı.

✽ SUDAN’da gerçekleşen darbe sonucu Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir,ordu tarafından tutuklandı.

✽ DR.DİLEK GÜRSOY,Almanya’nın en saygın ödüllerinden olan Victress Ödülü’nü kazandı.

✽ Türkiye’nin ilk şehir hologram merkezi KASTAMONU’da açıldı.

✽ SÜMEYYE BOYACI,ABD’de yapılan yüzme yarışında Altın Madalya’nın sahibi oldu.

✽ Ses sanatçısı DİLBER AY,geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

✽ İngiltere’de düzenlenen Dünya Tekwando Şampiyonasında İREM YAMAN altın madalya kazandı.

✽ İSTANBUL HAVALİMANI Global Travel ödüllerinde Üstün Yetenek dalında özel başarı ödülünü aldı.

✽ 1 aydan fazla sürmesinden dolayı ‘Dünyanın en uzun seçimi‘’ olan seçim HİNDİSTAN’da tamamlandı.

✽ ‘’İsmini Mars’a gönder’’ kampanyasında en fazla isim gönderen ülke: TÜRKİYE

✽ Türkiye’nin ilk antik Dna laboratuvarı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNDE kuruldu.

✽ Avrupa’nın en büyük hastanesi ANKARA’da açılmıştır.

✽ Japon imparatorluk tahtına oturan isim: NARUHİTO

✽ FERZAN ÖZPETEK’e İtalya tarafından Fahri vatandaşlık ve fahri doktora unvanı verildi.

✽ IRAK hükümeti 22 yıl sonra gelecek yıl ülke genelinde nüfus sayımı yapacağını duyurdu.

✽ İsrail’de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasını HOLLANDA kazandı.

✽ İsrail’de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Filistin bayrağı açan ülke: İZLANDA

✽ Brand Finance’nin yaptığı araştırmaya göre dünyanın en değerli futbol kulübü REAL MADRİD oldu.

✽ ‘‘Matematikçilerin Nobeli’’ olarak bilinen ABEL ödülünü KAREN KESKULLA UHLENBECK kazandı.

✽ Rusya’da düzenlenen Uluslararası Film Festivalinde en iyi kurgu dalında YUVA filmi birinci oldu.

✽ Dr. HATİCE ZORA’ya İsveç tarafından Kraliyet Hanedanı ödülü verildi.

✽ ÇAMLICA CAMİSİ İSTANBUL’da açıldı.

✽ ‘‘Sinyör’’ lakaplı Fenerbahçe’nin efsane ismi CAN BARTU hayatını kaybetti.

1-TÜRK SİLAHLI KUVVVETLERİNİN 20 OCAK TARİHİNDE BAŞLATILAN, SURİYE'NİN SINIRINDA BULUNAN AFRİN BÖLGESİNE YAPTIĞI HAREKATIN İSMİ NEDİR?

ZEYTİN DALI HAREKATI

2-DAVRANIŞSAL İKTİSAT BABASI OLARAK DA BİLİNEN 2017 NOBEL ÖDÜLÜNÜ KAZANAN EKONOMİST KİMDİR?

RİCHARD THALER

3-CEP HERKÜLÜ OLARAK DA TANINAN KARACİĞER YETMEZLİĞİ NEDENİ İLE 17 KASIMDA HAYATINI KAYBEDEN ÜNLÜ HALTERCİMİZİN ADI NEDİR?

NAİM SÜLEYMANOĞLU

4-YAKIN BİR ZAMANDA AKTİF HALE GELEN KİLEVEA YANARDAĞI NEREDEDİR?

HAVAİ- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

5-2018 HAZİRAN DÖNEMİNDE AÇILAN VE İZMİR-MANİSA ARASI MESAFEYİ 15 DAKİKAYA DÜŞÜREN TÜNELİN ADI NEDİR?

SABUNCUOĞLU TÜNELİ

6-KÜRK MANTOLU MADONNA,İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN GİBİ ÜNLÜ ESERLERİN YAZARI KİMDİR ?

SEBAHATTİN ALİ

7-2018 YILINDA TÜBİTAK'IN BAŞINA KİM GETİRİLMİŞTİR?

HASAN MANDAL

8-"DÜNYANIN TARİHİ YENİDEN YAZILACAK" DENEN ÜLKEMİZ DOĞU İLİNDE BULUNAN YER NERESİDİR?

URFA GÖBEKLİTEPE

9-TÜRKİYE'NİN EN ESKİ ŞEHRİ HANGİSİDİR?

HAKKARİ

10-DÜNYANIN GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN İLK HAVALİMANI HANGİ ÜLKEDE BULUNMAKTADIR?

HİNDİSTAN

11-ATATÜRK'ÜN ASKERİ OKULLARIN MÜFREDATINA KONULMASINI İSTEDİĞİ "BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE" KİTABININ YAZARI KİMDİR?

GRİGORY PETROV

12- 2014 YILINDA G8'DEN ÇIKARILAN VE G8 GRUBUNUN,G7 OLARAK BİLİNMESİNE NEDEN OLAN ÜLKE HANGİSİDİR?

RUSYA

13-KÜTAHYA,AFYON VE UŞAK İLLERİMİZE HİZMET VEREN TÜRKİYENİN İLK YEREL HAVALİMANI HANGİSİDİR?

ZAFER HAVALİMANI

14-GENEL ALICI KAN GRUBU OLARAK BİLİNEN KAN GRUBU HANGİSİDİR?

AB RH+

15-YAŞAMINI ALS HASTALIĞI NEDENİ İLE ELEKTRİKLİ BİR SANDALYE İLE GEÇİRMİŞ OLAN,2018 DE HAYATINI KAYBETMİŞ DÜNYANIN EN BÜYÜK FİZİKÇİSİ SAYILAN BİLİM ADAMI KİMDİR?

STEPHEN HAWKING

16- SpaceX ŞİRKETİNİN Heavy roketi ile Tesla model otomobili UZAYA GÖNDEREN DÜNYACA ÜNLÜ ABD'Lİ İŞ ADAMININ ADI NEDİR?

ELON MUSK

17-BİLL GATES'DEN DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMI ÜNVANINI ELİNDEN ALAN AMAZON KURUCUSU İŞ ADAMININ İSMİ NEDİR?

JEFF BEZOS

18-DÜNYADA DİJİTAL PARA DÖNEMİNİ AÇAN VE 2018 DE REKOR DEĞERE ULAŞAN ÜNLÜ DİJİTAL PARANIN İSMİ NEDİR

BİTCOİIN

19-YILLARCA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BM GENEL SEKRETERLİĞİNİ YÜRÜTMÜŞ,80 YAŞINDA VEFAT EDEN ÜNLÜ BÜROKRAT KİMDİR

KOFİ ANNAN

20-SUUDİ ARABİSTANIN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞUNDA ÖLDÜRÜLEN VE ULUSLARARASI ARENADA ÇOK KONUŞULAN ARAP GAZETECİNİN ADI NEDİR?

CEMAL KAŞIKÇI

21-2019 DÖNEMİ G20 BAŞKANLIĞINI HANGİ ÜLKE YAPACAK?

JAPONYA

22-2019 G20 TOPLANTILARI NEREDE YAPILACAK?

OSAKA KENTİ

23- 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hangi İlimiz oldu?

KASTAMONU

24-8 ŞUBATTA E-DEVLET SİSTEMİNİN HİZMETE KOYDUĞU VE MİLYONLARCA İNSAN TARAFINDAN YOĞUN İLGİ GÖREN HATTA SİSTEMLERİN BİLE ÇÖKMESİNE NEDEN OLAN UYGULAMA NEDİR?

SOYAĞACI UYGULAMASI

25-15 TEMMUZ DARBESİNE KARŞI İLK DİRENİŞİN BAŞLADIĞI VE ADININ 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ OLARAK DEĞİŞTİRİLEN KÖPRÜNÜN ESKİ ADI NEDİR?

BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ

26-2018 YILINDA HANGİ TARİHTE ERKEN GENEL SEÇİMLER YAPILMIŞTIR?

24 HAZİRAN ERKEN SEÇİMLERİ

27-2018 DE YASALAŞAN BEDELLİ ASKERLİKTE,TEMEL EĞİTİM ALMA SÜRESİ NE KADAR OLDU?

21 GÜN

28- 28 EYLÜL 2018 GÜNÜ MEYDANA GELEN ,2091 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TSUNAMİ VE DEPREM HANGİ ÜLKEDE OLMUŞTUR

ENDONEZYA

29-2019 YILININ İLK GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİREN VE MARKETLERİN POŞETLERİ ÜCRETLİ SATMALARINA KARAR VEREN BAKANLIĞIN ADI NEDİR?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

30-TÜRKİYE'NİN "EN GENÇ MİLLETVEKİLİ ÜNVANINI" ELİNDE BULUNDURAN VEKİLİMİZİN ADI NEDİR

Rümeysa Kadak -AK PARTİ

31- 2018 Yılı Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası’nda 1. OLAN MİLLİ SPORCUMUZUN ADI NEDİR?

Sümeyye Boyacı

32-TÜRKİYE'NİN İLK NÜKLEER PROJESİ OLAN AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ HANGİ İLİMİZE BAĞLIDIR?

MERSİN

33-DÜNYADA SOPHIA OLARAK BİLİNEN YAPAY ZEKALI ROBOTA HANGİ ÜLKE VATANDAŞLIK VERMİŞTİR?

Suudi Arabistan

34- Dünyanın en büyük yer altı şehri hangi ilimizdedir?

NEVŞEHİR

35- İslam İş Birliği Teskilatı'NIN MERKEZİ NEREDEDİR?

CİDDE

36- Turizm ve Kültür Bakanlığı 2018 YILINA HANGİ ADI VERMİŞTİR?

TORİA

37- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Rakka’ya düzenlediği Operasyonın adı nedir?

Fıratın Gazabı

38-KASIM 2018 DE YAPILAN SEÇİMLERDE "SALOME ZURAVİSHVİLİ" HANGİ ÜLKENİN İLK KADIN CUMHURBAŞKANI OLMUŞTUR?

GÜRCİSTAN

39-2018 YILINDA ADI AÇIKLANAN VE TÜRKİYE'NİN İLK GENEL MAKSATLI HELİKOPTERİNİN ADI NEDİR?

GÖKBEY

40-DÜNYA TELEVİZYONLARINDA İLK DEFA CANLI İZLENEBİLEN SAVAŞIN ADI NEDİR?

KÖRFEZ SAVAŞI

41-BM VE UNESCO TARAFINDAN DÜZENLENEN 3.DÜNYA KÜLTÜR VE TURİZM KONFERANSI HANGİ İLİMİZDE DÜZENLENDİ?

İSTANBUL

42-KASIM 2018'DE DÜNYANIN İLK YAPAY ZEKALI ROBOTU HANGİ ÜLKEDE CANLI YAYINA ÇIKIP SUNUCULUK YAPMIŞTIR

ÇİN

43- 2018 Yılında NATO zirvesi NEREDE YAPILMIŞTIR?

BRÜKSEL

44-2013 YILINDA AVRUPA BİRLİĞİNE 28. ÜYE OLARAK KATILAN ÜLKE NEREDİR?

HIRVATİSTAN

45-2018 VERİLERİNE GÖRE EN ÇOK İHRACAT YAPAN 3 İLİMİZ HANGİSİDİR?

İSTANBUL,KOCAELİ,BURSA

46-AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI KİMDİR

MARIO DRAGHİ

47-MERKEZ BANKASI BAŞKANIMIZ KİMDİR?

MURAT UYSAL

48-15 TEMMUZDA GÖSTERDİĞİ MÜCADELENİN DE SONUCU OLARAK MİLLİ SAVUNMA BAKANI OLARAK ATANAN KOMUTANIMIZ KİMDİR?

HULİSİ AKAR

49-TÜRKİYE DE YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN EN ÇOK ZİYARET ETTİĞİ MÜZENİN ADI NEDİR?

MEVLANA MÜZESİ

50-ÇANAKKALE DE BULUNAN VE TARİHİ EN AZ 5 BİN YIL OLAN ÜNLÜ ANTİK KENTİMİZİN ADI NEDİR?

TROYA ANTİK KENTİ

51-KONYA KÜLTÜR MERKEZİ TARAFINDAN HER YIL DÜZENLENEN MEVLANA'YI ANMA PROGRAMINA VERİLEN AD NEDİR?

ŞEB-İ ARUZ TÖRENLERİ

52-2019 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ OLARAK HANGİ ÜLKE VE İLİ BELİRLENMİŞTİR?

KIRGIZİSTAN- OŞ ŞEHRİ

53-MEDENİYETLER BEŞİĞİ OLARAK NİTELENDİRİLEN KARS İLİMİZDEKİ ÜNLÜ ÖREN YERİ NERESİDİR

ANİ ÖREN YERİ

54-TÜRKİYE'DE ADRESE DAYILI KAYIT SİSTEMİNE KAÇ YILINDA GEÇİLDİ

2007

55-2018 G20 ZİRVESİ HANGİ ÜLKEDE YAPILMIŞTI

ARJANTİN

56-HER YIL DÜNYA EKONOMİK ZİRVESİ OLARAK DÜZENLENEN,BİRÇOK ÜLKENİN KATILDIĞI ANCAK RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN BİR DAHA GELMEM DEDİĞİ KENT NERESİDİR?

DAVOS

57-İSLAM DİNİNE HAKARET EDEN İRLANDALI BOKSÖRÜ, NAKAVT EDEN VE TÜM DÜNYADA GÜNDEM OLAN DAĞİSTANLI BOKSÖR KİMDİR?

HABİB NURMUHAHMMEDOV

58-ABD TARAFINDAN MARSA GÖNDERİLEN VE MARSA İLK SONDAJI YAPIP YER ALTINI İNCELEYECEK UZAY ARACININ ADI NEDİR?

INSIGHT

59-FRANSA DA ZAMLARI PROTESTO EDEN VE YAPTIKLARI EYLEMLERLE ADLARINDAN SÖZ ETTİREN TOPLULUĞA NE AD VERİLİYOR

SARI YELEKLİLER

60-2018 YILINDA HANGİ ÜLKE TÜRKİYE YILI İLAN ETMİŞTİR?

ÇİN

61-İSRAİL'İN,FİLİSTİNİ İŞGAL ETMESİNE KARŞILIK FİLİSTİNLİLERİN YAPTIĞI AYAKLANMAYA NE AD VERİLİR

İNTİFADA

62-AKIL OYUNLARI FİLMİNDE HAYATI BEYAZ PERDEYE AKTARILAN NÖBEL ÖDÜLLÜ MATEMATİKÇİ KİMDİR?

JOHN NASH

63-ROWLİNG'İN YAZDIĞI VE DÜNYADA TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATILAN KİTABI ÜNVANI HANGİ KİTABA AİTTİR?

HARRY POTTER

64-İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATININ 2016-2019 ARASINDAKİ YILLARDA BAŞKANLIĞINI HANGİ ÜLKE YÜRÜTECEKTİR

TÜRKİYE

65-TÜRK SİNEMASININ "MAHMUT HOCASI" OLARAK DA BİLİNEN VE 2018 YILINDA HAYATINI KAYBEDEN ÜNLÜ OYUNCU KİMDİR

MÜNİR ÖZKUL

66-TUİK TARAFINDAN AÇIKLANAN ,TÜRK İNSANININ GENEL YAŞAM SÜRESİ ORTALAMASI KAÇTIR

78

67-CUMHURİYET TARİHİMİZİN İLK KADIN BAŞBAKANI KİMDİR

TANSU ÇİLLER

68-ABD'de düzenlenen OKÇULUK ŞAMPİYONASINDA 2. OLUP GÜMÜŞ MADALYA ALAN MİLLİ OKÇUMUZ KİMDİR

METE GAZOZ

69-OSMANLI^'DA SAHNEYE ÇIKAN İLK MÜSLÜMAN VE TÜRK KADIN OYUNCU KİMDİR

AFİFE JALE

70-TÜRK TARİHİNDE İLK KADIN DOKTOR ÜNVANINI ALAN KADIN DOKTORUMUZUN ADI NEDİR

SAFİYE ALİ

71-1980 ASKERİ DARBESİNİN ARDINDAN,1983 YILINDA HÜKÜMETİ TEKRAR KURARAK DEMOKRASİNİN İŞLEMESİNİ SAĞLAYAN LİDER KİMDİR

TURGUT ÖZAL

72-HALK ARASINDA ÇOBAN YILDIZI OLARAK BİLİNEN GÖK CİSMİ HANGİSİDİR?

VENÜS

73-MONA LİSA VE SON AKŞAM YEMEĞİ TABLOLARI İLE TANINAN ÜNLÜ RESSAM KİMDİR

LEONARDO DA VİNCİ

73-HAMLET,KRAL LEAR GİBİ YAPITLARIN YAZARI OLAN ÜNLÜ İNGİLİZ EDEBİYATÇI KİMDİR

SHAKESPEARE

74-GELİŞMİŞ TELESKOPUN MUCİDİ ÜNLÜ İTALYAN ASTRONOM KİMDİR

GALİLEO

75-NÜFUS YOĞUNLUĞU EN AZ OLAN İLİMİZ NERESİDİR?

TUNCELİ

76-TÜRKİYE'NİN İLK SİSMİK ARAMA GEMİSİNİN ADI NEDİR

BARBAROS HAYREDDİN PAŞA

77-CUMHURİYET DÖNEMİNİN İLK BARAJI HANGİSİDİR

ANKARA ÇUBUK BARAJI

78-TÜRKİYE'DE DENİZ DOLDURULARAK İLK VE DÜNYANIN 2. HAVALİMANI HANGİ ŞEHİRİMİZDEDİR?

ORDU

79-DÜNYANIN EN KALABALIK ŞEHRİ NERESİDİR

TOKYO

80-TÜRK VATANDAŞI HANGİ SINIR KOMŞUSU ÜLKEYE SADECE KİMLİĞİ İLE GİREBİLİR?

GÜRCİSTAN

81-2019 YILI İTİBARI İLE BM GENEL SEKRETERİ KİMDİR

ANTONİO GUTERRES

82-CUMHURİYET TARİHİMİZDE KAÇ KEZ REFARANDUM YAPILMIŞTIR

7

83-2018 KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ ÜLKEDE YAPILDI

GÜNEY KORE

84-TÜRK DİL KURUMU "DRONE" OLARAK BİLİNEN UÇAN HAVA ARACINA HANGİ İSMİ VERMİŞTİR

UÇANGÖZ

85-DÜNYA'DA NÜKLEER SANTRALA EN ÇOK SAHİP OLAN ÜLKE HANGİSİDİR

ABD

86-TÜRKİYE'NİN İLK MİLLİ PARKI HANGİ İLİMİZDE AÇILMIŞTIR?

YOZGAT-YOZGAT ÇAMLIĞI MİLLİ PARKI

87-DÜNYANIN EN DERİN GÖLÜ HANGİ GÖLDÜR

BAYKAL GÖLÜ

88-DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞELALESİ HANGİSİDİR

ANGEL ŞELALESİ,VENEZUELLA

89-DÜNYANIN EN BÜYÜK YANARDAĞI HANGİSİDİR

TAMBORA YANARDAĞI ENDONEZYA

90-DÜNYANIN EN BÜYÜK MAĞARASI HANGİSİDİR VE HANGİ ÜLKEDEDİR

ABD- CARLSBAD MAĞAZARASI

91-DÜNYANIN EN KÜÇÜK ÜLKESİ NERESİDİR

VATİKAN

92-DÜNYANIN EN ÇOK SINIR KOMŞUSU OLAN ÜLKE

ÇİN

93-AVRUPA MERKEZ BANKASI HANGİ LİDERİMİZ İÇİN ÖZEL EURO BASTI

ATATÜRK

94-- Filistin’e Yahudilerin göçünü organize eden gizli teşkilat hangisidir?

Haganah

95-YENİ KİMLİK KARTLARIMIZIN GEÇERLİLİK SÜRESİ KAÇ YILDIR?

10 yıl

96- Şu Çılgın Türkler isimli eserin sahibi kimdir

Turgut Özakman

97-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müfredata eklenmesini istediği kitap hangisidir?

Mehmet Akif Ersoy'a ait Safahat

98-Hangi ülke ayda pamuk yetiştirmeye başladı

Çin

99-Türkiye’yi 1964’te ABD’den uzaklaştırarak SSCB’ye yaklaştıran en etkili olay hangisidir?

Kıbrıs Meselesi

100-2018 yılında İngiltere Ortadoğu’daki ilk daimi deniz üssünü nerede açmıştır?

Bahreyn

2021 Genel Kültür Deneme Sınavı

Soru 1) 2019 yılı "İslam İşbirliği Teşkilatı"nın dönem başkanlığını aşağıdaki ülkelerden hangisi yürütecektir?

A) Türkiye

B) Mısır

C) Katar

D) Suudi Arabistan

E) İran

Cevap: A

Soru 2) 2019 TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en az nüfusa sahip şehri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kilis

B) Çankırı

C) Düzce

D) Bayburt

E) Yalova

Cevap: D

Soru 3) 2019 yılı Dünya'daki en fazla nüfusa sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hindistan

B) Endonazya

C) Japonya

D) Çin

E) ABD

Cevap: D

Soru 4) 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Şampiyonası nerede düzenlenecektir?

A) Türkiye

B) Fransa

C) Çin

D) Japonya

E) Güney Kore

Cevap: C

Soru 5) Aşağıda verilen komutanlarda hangisi "Gelibolu Fatihi" olarak adlandırılmıştır?

A) Barbaros Hayrettin Pala

B) Halil Paşa

C) Ragıp Paşa

D) Fazıl Ahmet Paşa

E) Süleyman Paşa

Cevap E

Soru 6) 2020 Turizm Başkenti Seçilen "Gebele" kenti aşağıda verilen hangi ülkede bulunmaktadır?

A) Mısır

B) Kazakistan

C) Lübnan

D) Azerbaycan

E) Fas

Cevap D

soru 7) Ocak 2019'da RTÜK başkanı aşağıda verilen isimlerden hangisi olmuştur?

A) Hasan Uslu

B) Mustafa Yılmaz

C) Ebubekir Şahin

D) Sami Çalışkan

E) Lütfi Yonca

Cevap C

Soru 8) 2018 yılında G-7 zirvesine aşağıda verilen ülkelerden hangisi ev sahipliği yapmıştır?

A) Türkiye

B) Rusya

C) Türkiye

D) Kanada

E) İngiltere

Cevap D

Soru 9) 2019 UNECO Dünya Kitap Başkenti aşağıda verilenlerden hangisidir?

A) Atina

B) Eskişehir

C) Şarika

D) İzmir

E) Palm Cumeyra

Cevap C

Soru 10) 2021 yılında İslami dayanışma oyunları nerede düzenlenecektir?

A) İran

B) Mısır

C) Birleşik Arap Emirlikleri

D) Türkiye

E) Azerbaycan

Cevap D

Soru 11) Dünyada ilk burslu öğrenci sistemini hayata geçiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygurlar

B) Karahanlılar

C) Türgişler

D) Gazneliler

E) Osmanlı İmparatorluğu

Cevap B

Soru 12) Tarihte "İlek Hanlığı" olarakta bilinen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygurlar

B) Avarlar

C) Karahanlılar

D) Gazneliler

E) Avarlar

Cevap C

Soru 13) Hıttin Savaşında Kudüsü haçlılardan alan komutan aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Yavuz Sultan Selim

B) Şah İsmail

C) I. Abbas

D) Selahaddin Eyyubi

E) Muhammed Hüdabende

Cevap D

Soru 14) Anadoluda açılan ilk rasathane olan "Cacabey Medresesi" aşağıda verilen hangi şehrimizde bulunur?

A) Yozgat

B) Çankırı

C) Kırşehir

D) Bursa

E) Mardin

Cevap C

Soru 15) Anadoluda açılan ilk hastane olan "Gevher Nesibe Şifahanesi" aşağıda verilen hangi şehrimizde bulunur?

A) Ankara

B) Kayseri

C) Denizli

D) Gaziantep

E) Çorum

Cevap B

Soru 16) Amasya Genelgesi'nde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azım ve kararı kurtaracaktır.” kararı ile öncelikle aşağıdakilerden hangisinin kaldırılması

amaçtanmıştır?

A) Saltanat

B) Mecelle

C) Hilafet

D) Tekke ve zaviyeler

E) Medreseler

Cevap A

Soru 17) Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumu değildir?

A) Medrese

B) İmarethane

C) Enderun

D) Rüştiye

E) Darulfünun

Cevap B

Soru 18) 2018 TÜİK verilerine göre "Elma" üretiminde ilk sırada olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ankara

B) Isparta

C) Kayseri

D) Niğde

E) Denizli

Cevap B

Soru 19) 2018 TÜİK verilerine göre "Buğday" üretiminde ilk sırada olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ankara

B) Yozgat

C) Konya

D) Kırıkkale

E) Antalya

Cevap C

Soru 20) 2018 TÜİK verilerine göre "Tiftik Keçisi" sayısında ilk sırada olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Antalya

B) Mersin

C) İzmir

D) Iğdır

E) Ankara

Cevap E

İç Anadolu Bölgesi ve Özellikleri

İç Anadolu Bölgesi ve Özellikleri Nelerdir?

Türkiye'nin ortasında yer alan ve faylarla parçalanarak çöken bölgedir. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz, batısında Ege ve Marmara bulunur. Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak ve Konya olmak üzere dört bölüme ayrılır.

• Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından ikinci sırasında yer alan bölgesidir.

• Platoların en geniş alan kapladığı bölgedir.

• Karasal iklim görülür.

• ilkbaharda konveksiyonel yağışlar etkilidir.

• Bitki örtüsü bozkır ve antropojen bozkırdır.

• Yıllık yağış miktarının en az olduğu bölgedir.

• Alanı büyük olduğu için aritmetik nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır.

• Şehirleşme oranı yüksek, tarımsal nüfus yoğunluğu düşüktür.

• Nüfus yağış ve su kaynakları bakımından daha elverişli olan bölgenin kuzeyindeki ve güneyindeki dağ eteklerinde toplanmıştır.

• Tahıllar, şeker pancarı, baklagiller, üzüm yetiştirilir.

• Buğday, arpa, yeşil mercimek ve şeker pancarı üretiminde birinci sıradadır.

• Koyun en fazla beslenen hayvan türüdür.

• Tiftik keçisinin (Ankara keçisi) en fazla yelişiirildiği bölgedir.

• Engebeli arazinin az olması ve bölgeler arasında yer alması kara ve demir yolu ulaşımını geliştirmiştir.

• Kuzeyinde ve güneyinde yer alan bölgelerle olan ulaşımda geçitler kullanılır.

• Hızlı tren ağının en sık olduğu bölgedir.

İç Anadolu Bölgesi Bölümleri Hangileridir?

Yukarı Sakarya Bölümü

iç Anadolu bölgesinin kuzeybatısında yer alır.

• iç Anadolu'nun en fazla gelişen bölümüdür.

• En gelişmiş ve en büyük kenti Ankara' dır.

• Başkent fonksiyonunun olması bölümü n gelişmesinde etkili olmuştur.

• Yer şekilleri genel olarak sadedir.

• Tarım alanları geniş, tarımda makine kullanımı yaygındır.

• Genel olarak step iklimi hakimdir. Nemlilik az, karasallık fazladır.

• Genel bitki örtüsü bozkırdır.

• Buğday, şeker pancarı, baklagiller, üzüm, elma önemi tarım ürünleridir.

• Tarım, hayvancılık, sanayi, eğitim, sağlık, ulaşım ve ticaret gelişmiştir.

Tarıma dayalı sanayi, otomotiv, uçak, lokomotif, askeri sanayi kolları gelişmiştir.

• Nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğu fazladır.

• Ekonomik ve eğitim amaçlı göç alır.

• Nüfus artış hızı yüksektir.

• Tiftik keçisi, koyun yetiştiriciliği ve kümes hayvancılığı yapılmaktadır.

Konya Bölümü

• iç Anadolu Bölgesi'nin güneyinde yer alır.

• Yer şekilleri sadedir.

• Konya, Ereğli, Aksaray ve Karaman Ovaları geniş alan kaplar.

• Tarım alanları geniş, tarımda makine kullanımı kolaydır.

• Türkiye'nin tahıl ambarıdır.

• Buğday, arpa ve şekerpancarı önemli tarım ürünleridir.

• Tarıma dayalı un ve unlu mamuller ve şeker fabrikası gelişmiştir.

• Küçükbaş hayvancılık (koyun yetiştiriciliği) yaygındır.

• Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.

• En büyük kenti Konya'dır.

• Yer şekilleri uygun olmasına rağmen iklim koşulları iyi olmadığı için seyrek nüfuslanmıştır.

Orta Kızılırmak Bölümü

• Yer şekilleri genel olarak sadedir.

• Platolar geniş alan kaplar.

• Volkanik araziler ve volkan konileri bulunur.

• Karasal iklim özellikleri görülür.

• Bitki örtüsü bozkırdır.

• Küçükbaş hayvancılık ve kümes hayvancılığı yapılır. Kayseri çevresinde büyükbaş hayvancılık yapılır.

• En büyük kenti Kayseri' dir.

• Ekonomisi genel olarak tarım, hayvancılık ve sanayiye dayanır.

• Tarımda makine kullanımı yaygındır.

• Tahıllar ve baklagiller önemli tarım ürünlerdir .

• Silah, petrokimya, mobilya, şeker, un lu mamuller sanayi bulunmaktadır.

• iç Anadolu'nun en fazla il bulunan bölümüdür.



Yukarı Kızılırmak Bölümü

• İç Anadolu Bölgesi'nin doğusunda yer alır.

• Bölümde bulunan tek il Sivas'tır.

• Bölgenin ortalama yükseltisi en fazla olan bölümüdür.

• Yer şekilleri engebelidir.

• Tarım alanları dar ve parçalı dır.

• Tarımda makine kullanımı diğer bölümlere göre zordur.

• Sanayi ve ulaşım çok gelişmemiştir.

• Karasal iklim özellikleri görülür. Kışlar sert ve soğuk geçer.

• Tahıl tarımı ve küçükbaş hayvancılık yapılır.

• Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.

• Bölgenin en az gelişen bölümüdür.

• Göç verir. Nüfus yoğunluğu azdır.

İç Anadolu Bölgesi Enleri

Türkiye'de;

En fazla buğday üretimi,

En fazla şeker pancarı üretimi,

En fazla koyunun yetiştirildiği,

En çok tiftik keçisinin yetiştirildiği,

En fazla kapalı havzanın bulunduğu,

En çok sel rejimi akarsuların bulunduğu,

En geniş nadas arazisinin bulunduğu,

En fazla küçükbaş hayvancılığın yapıldığı,

Tek lüle taşı çıkarım alanı

Bölge içerisinde;

En turistik yerleri Neyşehir, Ürgüp, Göreme'dir.

En soğuk yeri yukarı Kızılırmak bölümüdür.

En yoğun nüfuslu yerler yukarı Sakarya bölümüdür.

Ülke ekonomisine en önemli katkısı tarımdır.

En büyük şehri Ankara'dır.

TÜRK TARİHİNDE İLKLER:

1. Tarihte Kurulan İlk Türk Devleti, Asya Hun Devleti

2. Türk Adı İle Kurulan İlk Milli Türk Devleti, I. Göktürk Devleti

3. Yerleşik Yaşama Geçen İlk Türk Devleti, Uygurlar

4. Yazıyı İlk Kullanan Türkler, II. Göktürk ( Kutluklar )

5. Avrupa'da Kurulan İlk Türk Devleti, Avrupa Hun Devleti

6. İstanbul'u İlk Kuşatan Türkler, Avarlar

7. Alfabeyi İlk Kullanan Türkler, Türgişler

8. Parayı ilk kullanan Türkler, Sibirler

9. İlk Türk Parasını Basan Türkler, Türgişler

10. Bizans'la Siyasal İlişki Kuran İlk Türkler, Göktürkler

11. Türk Tarihinin İlk Yazılı Antlaşması, Asya Hun-Çin Ant.

12. İlk Türk Alfabesi, Göktürk –Orhon Alfabesi

13. Töreyi yazı hale getiren ilk Türkler, Uygurlar

14. Türk Tarihi ile ilk yazılı belgeler, Orhun Kitabeleri

15. Tarihte ilk onlu sisteme dayalı ordu, Asya Hunları-Metehan

16. İlk Türk Hükümdarı, Teoman, Asya Hun Devleti

17. Türk adı ilk defa, ÇİN KAYNAKLARINDA Geçer.

18. Türlerin ilk başkenti, Ötüken

19. İlk hayvan sanat üslubu, İSKİTLER

20. İlk ceket, pantolon, kemer ve kemer tokası, İskitler

21. Yabancı dinleri benimseyen ilk Türkler, Uygurlar

22. Anadolu'ya ilk gelen Türkler, Hunlar

23. İlk atlı göçebe Türk uygarlığı, İskitler

24. Kâğıt ve matbaayı ilk kullanan Türkler, Uygurlar

25. Tarihte atı ilk evcilleştirilen millet, Türkler

26. İlk yazılı Türk Milli Tarih kaynağı, Orhun Kitabeleri

27. İlk yoğurt, pastırma ve konserve et, Türkler

28. En uzun destanı, Manas-Kırgızlar

29. Musevi olan tek Türkler, Hazarlar

30. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu, Karluklar

31. İlk Müslüman Türk devleti,İtil Bulgarları

32. İlk Müslüman Türk İmparatorluğu, Gazneliler

33. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti, Tolunoğulları

34. Hicaz bölgesine hâkim olan ilk Türk devleti, İhşitler

35. Hindistan'a İslamiyet'i ilk götüren Türkler, Gazneliler

36. Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Devleti, Karahanlılar

37. Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Beyliği, Karamanoğulları

38. Türklerin Anadolu'daki ilk başkenti, İznik

39. İlk Türk denizcisi ve Amirali, Çaka Bey

40. Selçukluların Bizans'la yaptığı ilk savaş, Pasinler

41. Türk âleminin ilk sözlüğü, Divan-I Lügati't Türk

42. İlk Türkçe Siyasetname Eseri, Kutadgu-Bilig

43. İstanbul'u İlk Kuşatan Müslüman Türk Devleti, Çaka

44. İlk Türk-İslam Medresesi, Gazneniler, Beyhakiye Medresesi

45. Anadolu'da İlk Cami, Diyarbakır Ulu Cami

46. Anadolu'da İlk Dini-Siyasi Ayaklanma, Babai İsyanı

47. Anadolu'da ilk destan, Danişmentname

48. Anadolu Selçukluları'nda İlk Tersane, Sinop, I.İzzettin Keykavus Dönemi

49. Anadolu Selçuklularında İlk Gümüş Para, Iı. Kılıç Arslan

50. Anadolu Selçuklularında İlk Bakır Para, I.Mesut

51. Anadolu Selçuklularında ilk kapitülasyon, Venedik, I.Alaettin Keykubat

52. Haçlılara ilk karşı koyan İslam ve Türk devleti, Anadolu Selçukluları

53. Anadolu'da İlk esnaf teşkilatı, Ahilik, Anadolu Selçuklu Devleti

54. Osmanlı'ya ilk katılan Beylik, Karesioğulları

55. İlk Denizci Türk Beyliği, Menteşeoğulları

56. Sultan unvanını ilk kullanan Türk hükümdarı, Gazneli Mahmut

57. Türk-İslam edebiyatının ilk örneği, Kutadgu-Bilig

58. Edebiyatımızın anı türündeki ilk eseri, Babürşah'ın Babürnamesi

OSMANLI TARİHİNDE İLKLER

1. Osmanlının ilk başkenti, Söğüt

2. Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız Antlaşma 1590 Ferhat Paşa Ant. III. Murat

3. Batıda en geniş sınırlara ulaştığımız Antlaşma 1672 Bucaş, IV. Mehmet

4. Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünen ilk Osmanlı Padişahı, Genç Osman.(1621)

5. Sancağa çıkan son şehzade, III. Mehmet'tir. Bu uygulama III. Mehmet'in oğlu I.Ahmet tarafından kaldırıldı.

6. Osmanlı'nın ilk toprak kaybettiği Antlaşma 1611 İran'la yapılan Nasuh Paşa Antlaşmasıdır.

7. Ordusunun başında bulunup sefere katılmayan ilk Padişah, II. Selim'dir.

8. Ordusunun başında sefere katılan son Padişah III. Mustafa'dır.(1695–1703)

9. Osmanlı'nın aldığı ilk büyük yenilgi II. Viyana kuşatmasıdır.1683

10. Osmanlı'nın çok miktarda toprak kaybettiği ilk Antlaşma Karlofça Antlaşmasıdır.1699

11. Osmanlı'nın Devletlerarasında paylaşıldığı ilk paylaşım Antlaşması, 1699 Karlofça

12. Osmanlı-İran ilişkileri ilk kez II. Bayezid döneminde başladı.

13. Osmanlı-Memluk ilişkileri ilk kez Fatih döneminde başladı.

14. İlk Osmanlı-Memluk savaşı II. Bayezid dönemi'dir.

15. Osmanlı başkentinde elçi bulundurma hakkını elde eden ilk Avrupa Devleti Venedik'tir.

16. Osmanlı Bütçesinin ilk defa açık verdiği dönem I.Süleyman dönemidir.

17. Mimar Sinan'ın ilk eseri, Kanuni'nin eşi için İstanbul'da yaptırdığı Haseki külliyesi'dir.

18. Osmanlı ile Rusya arasındaki ilk Antlaşma 1700 İstanbul Antlaşması'dır.

19. İlk Osmanlı Bankası,1847 Bank-ı Der saadet'tir.

20. Avrupa'ya ilk defa öğrenim için öğrenci gönderilmesi, II. Mahmut

21. İlk defa halkı Müslüman-Türk olan bir bölgenin elden çıkışı, Kırım, Küçük Kaynarca

22. Rusya'ya ilk savaş tazminatı Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla verildi.

23. Nizam-ı Cedit askerlerinin ilk ve son başarısı Fransızlara karşı Mısır'da- 1802 oldu.

24. İlk çiçek aşısı, ilk kumaş fabrikası, ilk kâğıt fabrikası, ilk matbaa, ilk itfaiye teşkilatı, ilk karakalem portre çalışması, ilk batılaşma hareketleri Lale devridir.

25. Batı tarzı ilk askeri ıslahat 1730,I.Mahmut

26. Halktan ilk kez iç borçlanma yoluyla para toplanması Esham-ı Tahvilat ismi ile 1757 III. Mustafa.

27. İlk geçici elçilik Fransa'ya açıldı. Lale devrinde,28 Mehmet Çelebi Paris'e gönderildi.

28. İlk sürekli elçilik uygulaması III. Selim döneminde oldu. Yine Paris'e açıldı.

29. Islahatlarla ilgili rapor hazırlatan ilk Padişah III. Selim'dir.

30. Fransız ihtilalinin milliyetçilik düşüncesinin ilk etkili olduğu ülke Osmanlı İmparatorluğudur.

31. Osmanlıdan ayrılmak için ilk isyan eden millet Sırplardır.(1804)

32. Osmanlıdan ilk ayrılan millet Yunanlılardır.1829 Edirne Antlaşması.

33. Osmanlıdan ayrılan son Balkan Devleti Arnavutluktur.(1913)

34. Valisinin pazarlıklarına boyun eğen ilk Osmanlı Padişahı, II. Mahmut'tur. Mısır valisi Kavalalı'nın şartlarını kabul etmiştir.

35. Ruslar Anadolu topraklarına ilk defa 1828–29 Osmanlı-Rus savaşı ile girdiler. Ardahan ve Kars'ı ele geçirdiler.

36. Kuzey Afrika'da kaybedilen ilk toprak Cezayir'dir.1830 Fransa Antlaşması.

37. Rusya ilk defa 1833 Hünkâr iskelesi Antlaşması ile donanmasını Akdeniz'e sokma hakkını elde etti.

38. Osmanlı'nın boğazlar üzerindeki hâkimiyetini tek başına kullandığı son Antlaşma 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşmasıdır.

39. Boğazlar ilk defa Hünkâr İskelesi Antlaşmasıyla bir siyasi pazarlık haline getirildi.

40. Osmanlı devleti ilk defa 1856 Paris Antlaşması ile bir Avrupa Devleti sayıldı.

41. Osmanlı'da ilk dış borç 1854 yılında Abdulmecid tarafından İngiltere'den alındı.

42. Padişahın yetkilerini sınırlayan ilk gelişme 1808 Sened-i ittifak'tır.

43. İlk yurt dışı seyahatine çıkan Osmanlı Padişahı,1867 Abdülaziz'dir.

44. İlk yurt dışı sergisi, 1851 Londra'da Tarım ve sanayi ürünlerini sergilediğimiz sergidir.

45. Türkiye'de ilk sergi 1863 Sultan Ahmet Meydanındaki sanayi ürünleri sergisidir.

46. İlk resim sergisini açan ressam, Şeker Ahmet Paşa'dır.

47. İstanbul'da açılan ilk tünel 1873,Abdülaziz dönemindedir. Dünya'nın 3. tüneli'dir.

48. Osmanlı'da ilk vapur 1827,II. Mahmut dönemindeki Buğu gemisi

49. İlk kıyafet kanunu 1829,II. Mahmut. Fes, setre, pantolon

50. İlk gazete, Takvim-i Vekayi (1831),II. Mahmut, resmidir.

51. İlk Telgraf (1854) Abdulmecid.

52. İllere ilk defa vali gönderme, II. Mahmut

53. İlk nüfus sayımı, II. Mahmut,(1831)

54. Piyanist olan ilk ve tek Osmanlı Padişahı V.Murat'tır.

55. İlk posta (İstanbul-İzmir arası 1823),polis ve karantina teşkilatları, II. Mahmut

56. İlk defa ülke içinde seyahatlere çıkan Padişah, II. Mahmut'tur.

57. İlk muhtarlık uygulaması, II. Mahmut dönemindedir.

58. Devlet dairelerine resmini astıran ilk Padişah, II. Mahmut'tur.

59. İlk kâğıt para(kaime) basıldı.1840 Abdulmecid

60. İlk demir yolu 1866'da İzmir-Aydın arasında işletmeye açıldı.

61. Osmanlı posta teşkilatı(1841).

62. İlk kahvehanenin açılışı (1854) İstanbul-Tahtakale

63. Kaybedilen topraklardan yapılan ilk göç 1806–1812 Osmanlı-Rus savaşı sonunda Balkanlardan Anadolu'ya yapılan göçtür.

64. İstanbul'a ilk otomobil'in gelişi 1895

65. Osmanlıya ilk telefonun gelişi II. Meşrutiyet

66. 19. y.y'ın en büyük göç olayı 1877–78 Osmanlı-Rus savaşı sonucu yapılan göçtür.

67. İlk Türk kadın romancısı Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye Hanım'dır.

68. İlk mecburi ilköğretim, II. Mahmut

69. Aydınlar tarafından tahtan indirilen ilk Padişah Abdülaziz'dir.(Genç Osmanlılar tarafından)

70. Osmanlı'da ilk rasathane, III. Murat döneminde Takuyyittin Mehmet tarafından kuruldu.

71. En uzun süre tahtta kalan padişah, Kanuni, 46 yıl.

72. En kısa süre tahtta kalan padişah V. Murat, 5 ay.

73. İlk uçağımız, 1912 Mehmet Reşat'ın cülus töreninde kullanıldı

74. İlk Havaalanımız,1912 Yeşilköy Havaalanı

İNKILAP TARİHİNDE İLKLER

1. Osmanlı'da halkın ilk defa yönetime katılması,

1. Meşrutiyet

2. Osmanlı'da Parlamenter sisteme ilk defa geçilmesi. 1. Meşrutiyet

3. Osmanlıda Anayasal düzene ilk defa geçiş,1. Meşrutiyet

4. Türk tarihinin ilk Anayasası, Kanun-u Esasi, 1876

5. Türk siyasi tarihinin ilk partisi, İttihat Terakki -1907

6. Türk siyasi tarihinin ilk muhalefet partisi, Ahrar- 1908

7. Osmanlıda rejime karsı çıkan ilk isyan, 31 Mart isyanı–1909

8. Ordunun ilk defa yenilikleri koruduğu olay, 31 Mart isyanı, Hareket ordusu

9. Meclis kararıyla görevden alınan ilk padişah, II. Abdülhamit,1909

10. Türk siyasi tarihinde ilk çok partili yaşam, II. meşrutiyet

11. Osmanlının Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak, Cezayir 1830 Fransa

12. Osmanlının kuzey Afrika da kaybettiği son toprak, Trablusgarp, 1912 Uşi Ant.

13. M. Kemalin ilk görev yeri Şam, V. Ordu, kurmay yüzbaşı

14. M. Kemalin ilk katıldığı savaş, Trablusgarp, 1911–12

15. Birinci Balkan savaşında Osmanlıya ilk saldıran devlet, Karadağ

16. İkinci Balkan savaşında ilk çatışma, Sırbistan-Bulgaristan

17. M. Kemalin katıldığı balkan savaşı, II. Balkan savaşı

18. Osmanlının izlediği ilk siyaset Osmanlıcılık

19. Osmanlının izlediği son siyaset Türkçülük

20. Birinci Dünya savaşını ilk başlatan devlet Avusturya-Macaristan

21. Birinci Dünya savaşı öncesinde ilk oluşan grup, Üçlü İttifak–1882(Almanya-Avusturya-İtalya), üçlü itilaf ise1907(İngiltere-Fransa-Rusya)

22. Birinci Dünya savaşından ilk çekilen itilaf devleti, Japonya 1914 Ağustos-Kasım arası savaştı.

23. Birinci Dünya savaşında saf değiştiren itilaf devleti, İtalya–1915

24. Birinci Dünya savaşına en son katılan ittifak devleti, Bulgaristan -1915

25. Birinci Dünya savaşına en son katılan itilaf devleti, Yunanistan 27 Nisan 1917

26. Birinci Dünya savaşından ilk çekilen ittifak devleti, Bulgaristan-Selanik ateşkesi 29 Eylül 1918

27. Birinci Dünya savaşından en son çekilen ittifak devleti, Almanya, Redhondes Ateşkesi

28. Birinci Dünya savaşında ilk barış, Almanya ile Versay, 1918

29. Birinci Dünya savaşında son barış, Osmanlı, Sevr 1920

30. Birinci Dünya savaşında ilk açtığımız cephe, Kafkas Cephesi, 22 Aralık 1914

31. Birinci Dünya savaşında son açılan cephemiz, Suriye-Filistin, 1918–1917

32. Birinci Dünya savaşında ilk kapanan cephemiz, Çanakkale,1916 Ocak

33. Birinci Dünya savaşında son kapanan cephemiz, Yemen-Hicaz

34. Tank, uçak denizaltı, makineli tüfek ve zehirli gazlar ilk olarak I. Dünya Savaşında kullanıldı.

35. Birinci Dünya savaşında başarılı olduğumuz tek cephe, Çanakkale Cephesi

36. İstanbul un ilk defa (fiilen) işgali, 13 Kasım 1918

37. Mondros'tan sonra yapılan ilk işgal, 3 Kasım 1918, Musul

38. Türk halkının işgallere karşı ilk tepkisi, Direniş Cemiyetleri kurmak.

39. İlk kurulan direniş cemiyeti, Trakya Paşa eli Cemiyeti, 15 Aralık 1918

40. Kuvay-ı Milliye ilk olarak, Batı Anadolu'da Yunanlılara karşı ortaya çıktı.

41. İşgallere karşı ilk direniş, Hatay-Dörtyol, Kara Hasan Paşa

42. Yunanlılara ilk kurşun, Hukuk-u Beşer Gazetesi Yazarı Hasan Tahsin

43. Türk milli mücadelesinin haklılığını gösteren ilk uluslar arası belge, Amiral Bristol Raporu

44. Mustafa Kemal' in resmi görevine ilk kez ters düşmesi, Havza Genelgesi

45. İlk defa Mondros ve itilaf devletlerine açıkça karşı çıkma, Havza Genelgesi

46. İlk defa Osmanlı hükümetine açıkça karşı çıkma, Amasya Genelgesi

47. Kurtuluş Savaşının amacı gerekçesi ve yönteminin ilk defa belirlendiği genelge veya belge Amasya Genelgesi

48. Ulusal Egemenlik temeline dayalı bir devlet düzeninden ilk defa bahsedilmesi, Amasya Genelgesi

49. Ulusal hareketi fiiliyata döken ilk resmi belge, Amasya Genelgesi

50. Manda ve himaye ilk kez, Erzurum Kongresinde reddedildi.

51. Ulusal Egemenliğin koşulsuz ve kesin olarak sağlanacağı ilk kez, Erzurum Kongresinde belirlendi.

52. Temsil Heyeti ilk kez Erzurum kongresinde oluşturuldu, 9 kişilik.

53. İlk kez mili sınırlardan Erzurum Kongresinde bahsedildi.

54. Amasya Genelgesinin esasları ilk kez Erzurum Kongresinde karara dönüştü.

55. İstanbul Hükümetine karşı geçici bir hükümet kurulması gerektiği ilk defa Erzurum Kongresinde söylendi.

56. M. Kemalin sivil olarak yaptığı ilk faaliyet, Erzurum Kongresidir.

57. M. Kemalin başkanlık yaptığı kongreler, Erzurum ve Sivas Kongreleridir.

58. ilk ve tek milli kongre, Sivas Kongresi

59. Manda ve himayenin kesin olarak reddedilmesi, Sivas Kongresi

60. Kurtuluş savaşını tek elden yönetmek için yapılan siyasi örgütlenmede ilk büyük adım, Sivas Kongresi

61. Temsil heyetinin ilk Yürütme görevi, A. F. Cebesoy'u Batı Cephesi Komutanlığına ataması.

63. İlk bölgesel kongre- Balıkesir Kongresi–27 Haziran1919

64. Batı cephesi ilk olarak Balıkesir –Alaşehir Kongresi ile oluşturuldu. Temmuz ve Ağustos 1919

65. Batı Cephesi Kuvay-i Milliye birliklerine atanan ilk komutan, A.F.Cebesoy

66. Temsil Kurulunun bir hükümet gibi hareket ettiğini gösteren ilk gelişme, Sivas Kongresi.

67. Temsil Kurulunun ilk yürütme görevini yapması, A.F.CEBESOY'UN Sivas Kongresinde Batı Cephesi Kuvay-i Milliye Birlikleri Komutanlığına atanması.

68. Temsil Kurulunun ilk siyasi başarısı Sivas Kongresinden sonra Damat Ferit hükümetinin düşürülmesi

69. İlk milli mücadele gazetesi, İrade-i Milliye Sivas'ta, daha sonra Ankara'da ismi Hâkimiyet-i Milliye olarak değiştirilecektir.

70. İstanbul Hükümetinin temsil heyetini resmen tanıması, Amasya Görüşmeleri

71. M. Kemalin ilk milletvekilliği yaptığı yer, Erzurum, Son Osmanlı Mebusan Meclisi üyesi

72. Ulusal sınırlarımızın kesin olarak belirlenmesi, Misak-i Milli -28 Ocak 1920

73. İstanbul'un fiilen işgali, 13 Kasım1918

74. İstanbul'un resmen işgali,16 Mart 1920

75. M. Kemal I. TBMM' ye Ankara Milletvekili olarak katıldı.

76. İlk TBMM- 23 Nisan 1920–1 Nisan 1923 arasıdır.

77. Birinci TBMM ye karşı çıkan en uzun süreli ayaklanmalar, Azınlık İsyanları

78. TBMM'nin çıkardığı ilk kanun, Ağnam Kanunu

79. Kurtuluş Savaşında ilk askeri cephemiz, Doğu Cephesidir.

80. TBMM' nin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısı, Gümrü Antlaşmasıdır.

81. Ankara ‘da büyükelçilik açan ilk devlet, Gürcistan

82. Kapitülasyon hakkından vazgeçen ilk devlet, Sovyet Rusya, Moskova antlaşması.

83. Düşman işgalinden ilk kurtulan ilimiz, Maraş, 10 Şubat 1920

84. TBMM'nin açılmasından önce kurtulan iki şehrimiz, Maraş ve Urfa dır.

85. TBMM'nin ilk askeri zaferi, Gümrü Antlaşmasıdır.

86. TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri zaferi, I. İnönü

87. Yeni Türk devletinin ilk anayasası, 20 Ocak1921, Teşkilat-ı Esasiye

88. İtilaf devletlerinin TBMM ‘yi hukuken ilk defa tanıması, Londra Konferansı

89. TBMM ‘yi tanıyan ilk büyük Avrupalı devlet, SSCB

90. TBMM ‘yi tanıyan ilk İslam devleti, Afganistan

91. TBMM yi tanıyan ilk itilaf devleti, Fransa

92. Misak-ı Milliden verilen ilk taviz, Moskova ant. İle Batum

93. Son savunma savaşımız, Sakarya

94. Doğu sınırımıza kesinlik kazandıran antlaşma, Kars Ant.

95. TBMM'nin savaş yapmadan kurtardığı bölgeler, Mudanya ile İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya

96. Laikliğe geçişte atılan ilk adım, Saltanatın Kaldırılması 1922

97. Türkiye Cumhuriyeti'nde 23 Nisanın ilk defa resmi ve milli bayram olarak kutlanması, 1921

98. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk Halkevleri,1932

99. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk Köy Enstitüsü,1941

100. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı, Atatürk 1923, 4 kez cumhurbaşkanlığı yaptı

101. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı, İsmet Paşa 1923

102. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Meclis Başkanı, Fethi Okyar 1923

103. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Genelkurmay Başkanı, Mareşal Fevzi Çakmak, 1923

104. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Siyasi Partisi, C.H.F. 1923

105. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Muhalefet Partisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 1923

106. Ordunun ilk defa siyasetten ayrılması,19 Aralık 1924

107. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk çok partili seçim,1946 seçimleri

108. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk gizli oy açık sayımlı seçim, 1950

109. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk tek dereceli seçim, 1946 seçimleri

110. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Sağlık Bakanlığı,1920

111. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Yüksekokulu, Ankara Hukuk Mektebi

112. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel Bankası, İş Bankası 1924

113. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk planlı kalkınma dönemi I. Beş yıllık kalkınma planı 1934

114. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk Türkçe Hutbe, 1928

115. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Türkçe ezan 1931–33 arası Bursa, Bursa olayı çıktı

116. Türkiye Cumhuriyeti'nin dâhil olduğu ilk uluslararası kuruluş, Milletler Cemiyeti

117. Türk kadınına verilen ilk hak, Eğitim Hakkı, 1924

118. Türk kadınının ilk defa siyasal haklarına kavuşması,1930

119. Türkiye'de ilk televizyon yayını,1968

120. THY' nin ilk yurtdışı uçuşu,1947

121. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk Asfalt yol yapımı, 1938

122. TBMM ve Misak-ı Milli'yi ilk tanıyan devlet, Ermenistan 3 Aralık 1920, Gümrü Ant.

123. Halkoyuna sunulan ilk Anayasa, 1961 Anayasası

124. Türkiye'de ilk radyo yayını, 1927

125. En uzun süre işgal altında kalan şehir, İstanbul,13 Kasım 1918–6 Ekim 1923

126. Türkiye'nin ilk büyükelçilik açtığı yer, Moskova, Ali Fuat Cebesoy

127. Türkiye'de ilk nüfus sayımı,1927

Kpss Soru Paylaşımları ve Kpss Tartışma Grubuna Sizde Katılmak İçin TIKLAYINIZ

2021 Güncel Bilgiler Çıkabilecek Sorular Genel Kültür sorularında bu kadarını seçebildik.Yeni bilgiler,olaylar,konular geldikçe ekleyeceğiz.Sizde bizim unuttuğumuz da sizin bildiğiniz bilgiler var ise yorumlarda paylaşınız

KPSS'ye girecek adaylara başarılar diliyoruz

2018 Yılına ait Genel Kültür ve Güncel Bilgilere Ulaşmak için TIKLAYINIZ

2020 Yılına ait Genel Kültür ve Güncel Bilgilere Ulaşmak için TIKLAYINIZ

