0
1
EYT
EYT
0
BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
0
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0

KPSS nasıldı? 2023 KPSS uzman yorumları

2023 KPSS soruları nasıldı? Pazar günü sınava katılan tüm önlisans mezunları ile birlikte 2023 KPSS sorularını yorumluyoruz. Sınava katılan adayların genel bir eğilim belirlemesi için KPSS zor muydu kolay mıydı diye sizlere soruyoruz. Milyonlarca adayın merakla beklediği sorular yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sizce 2023 KPSS nasıldı? İşte tüm ziyaretçilerimizin Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık yorumları ve KPSS uzman yorumları...

KPSS nasıldı? 2023 KPSS uzman yorumları
Kamusaati
Kamusaati
03 Kasım 2022 Perşembe 14:42

2023 KPSS Alan Bilgisi sınavları nasıldı? Yüzbinlerce memur adayının girdiği KPSS A grubu sınav sorularını yorumluyoruz. 2023 KPSS Alan Sınavı nasıldı? Sınavda adaylara sorular zor mu geldi, kolay mı geldi? KPSS ile ilgili sosyal medya yorumları haberimizde.

2023 KPSS SORULARI NASILDI? 

KPSS zor muydu diyen binlerce aday sınava katılıp sınav sonrası genel kültür ve genel yetenek sınavıyla ilgili zor veya kolay yorumu yapıyor. Ancak genel olarak uzmanlar sınav kalitesinin iyi olduğundan bahsediyor. Peki sizce bu durum nasıl?

KPSS'nin sabah oturumuna tüm adaylar katıldı. Sınava katılan adaylar matematik sorularında zorlandıklarını, özellikle problemlerde çok kafa yorduklarını, buna rağmen genelde iki şık arasında kaldıklarını belirten adaylar Türkçedeki anlam sorularının bazılarında takıldıklarını da sözlerine eklediler.

KPSS'ye katılan adaylar özellikle güncel bilgiler sorularında çok düşündüklerini, bu soruların sorulacağına ihtimal vermediklerini de belirttiler. 

2023 KPSS İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ GENEL KÜLTÜR CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN 

KPSS UZMAN YORUMLARI

Sınava katılan uzman öğretmenler kendi branşlarıyla ilgili 2022 KPSS'yi değerlendirdi. 2022 KPSS uzman yorumları şöyle:

KPSS Türkçe nasıldı?: Türkçe sınavlarında her sene seviyenin biraz daha zorlaştığını gözlemliyoruz. 2022 YGS ile başlayan anlam sorularını zorlaştırma hadisesi ALES ve KPSS Önlisans birlikte devam etti. ÖSYM artık okuyan, okuduğunu yorumlayan birey tipi istiyor. Bu sebeple KPSS Türkçe soruları için de çıkan soruların kaliteli olduğunu düşünüyorum. 

KPSS Matematik nasıldı?: 2023 KPSS'de sorulan matematik sorularının kaliteli olduğunu düşünüyorum. Her sene yapılan sınavlarda olduğu gibi orta güçlükte bir sınavdı. Başarılı aday ile başarısız adayı ayırt etmek için ideal sorular soruldu. Özellikle problemler sorularının adayların hızlı düşünme, pratik davranma becerilerini ölçtüğünü, iyi paragraf çözebilen öğrencilerin bu soruları da rahatlıkla yapabileceklerini belirtti.

Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık nasıldı?: Her sene olduğu gibi bu sene de bilgiyi ve yorumu ölçen bir sınav oldu. Ancak daha güncel, toplumun tamamını ilgilendiren sorular olmasını beklerdim. KPSS güncel bilgiler zor muydu diye birçok öğrenciden telefon alıyoruz. şunu belirtmeliyim ki, güncel bilgiler soruları rastgeledir. Yani sizin mükemmel derecede gündemi takip etmeniz gerekiyor. Hem ders çalışıp hem de gündemi takip etmek maalesef zor. Bu sebeple bu sorular birazcık şans eseri diyebiliriz



Siz de 2022 KPSS yorumlarınızı sayfanın en altında yer alan yorum bölümünden yapabilirsiniz.

Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!! 

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
KPSS puan türleri (P1, P2, P3) 2022: KPSS P1 nedir ve P121 nedir? KPSS P1 P2 P3 puan türü ile alım yapan kurumlar!
KPSS puan türleri (P1, P2, P3) 2022: KPSS P1 nedir ve P121 nedir? KPSS P1 P2 P3 puan türü ile alım yapan kurumlar!
0
2022 KPSS LİSANS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç tarihi
2022 KPSS LİSANS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç tarihi
0
2023 Kpss Puanı Geçerlilik Süresi Değişti! | KPSS Puanları Kaç Yıl Geçerli?
2023 Kpss Puanı Geçerlilik Süresi Değişti! | KPSS Puanları Kaç Yıl Geçerli?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.