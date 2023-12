KPSS En Son Güncel Bilgiler 2024 Kpss Çalışma Notları Çıkabilecek Sorular Genel Kültür Genel Yetenek Çalışma Kitapları ve Pdf ler

2024 KPSS Lisans Önlisans sınavında çıkabilecek en güncel bilgiler merak ediliyor. Milyonlarca adayın ter dökeceği KPSS güncel bilgilerde hangi sorular çıkacak? Kpss Şifreleri çalışma notları kpss tarih şifreleri 2024 KPSS ÖABT Lisans Önlisans güncel bilgiler ile ilgili soruları sayfamızda derledik. Güncel olaylar ve bilgiler ile ilgili merak edilenler haberimizde.

2024 KPSS En Son Güncel Bilgiler Tümü

2024 KPSS Güncel Bilgiler çıkabilecek sorular neler? . KPSS Lisans sınavına yüzbinlerce memur adayı katılacak. Elbette KPSS'de en önemli konulardan birisi de Güncel Olaylar ve Bilgiler oluyor. Sizlere bu haberimizde Kpss güncel bilgiler 2024 soru tahmini ile ilgili ayrıntılı bilgi verdik. Yüzbinlerce adayın gireceği Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan güncel bilgileri sizler için derledik. 120 sorunun sorulduğu KPSS'de Genel Kültür ve Genel Yetenek olarak iki bölümden sorular soruluyor. Genel Kültür Bölümünde yer alan 6 soru 2024 güncel bilgiler ve olaylardan geliyor.

KPSS ŞİFRELERİ 2024

KPSS KAZANDIRAN NOTLAR HEPSİDE SAYFAMIZDA

Peki 2024 kpss güncel bilgi notları nedir? Güncel bilgilere sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

Sayfamız sürekli olarak güncellenerek yeni bilgiler eklenmektedir. Süekli olarak takip ederek yeni bilgiler elde edebilirsiniz herkese sınavda başarılar dileriz..

2024 KPSS Güncel Bilgiler tam listesi, KPSS Güncel Bilgiler sıralı olarak verilmiştir.

KPSS Sınavda Çıkabilecek GÜNCEL BİLGİLER soruları 2024

KPSS hazırlanan gençler, güncel bilgileri araştırmaya başladı. İşte bazı güncel bilgiler :

- Kırşehir UNESCO Müzik Ağına Kabul edildi

- 2021 Interpol Toplantısı Türkiye’de yapılacak

- Azerbaycan ile Türkiye arasında Vizeler kaldırıldı 2019

- 2019 Yılı Nobel Barış Ödülü sahibi Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali

- 2021 Dünya Kitap Başkenti Tiflis Oldu

- Yaşam Türkiye’nin en uzun cam terası Erzurumda açıldı

- 2020 Yılı Dünya Kitap Başkenti ise Malezyanın Başkenti Kuala Lumpur

Black Mamba, NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta forma giyen Kobe Bryant , 26 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen helikopter kazası sonucu kızı Gianna Maria-Onore Bryant ile birlikte yaşamını yitirdi.

CORONAVİRÜS - COVID-19 kpss soruları

- Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır.

- İlk vaka, Wuhan'da bulunan hayvan pazarında balık satıcısı olan 49 yaşında bir kadındır. Bu vakada hastalık, 23 Aralık 2019 tarihinde kendini gösterdi.

- Dünya Sağlık Örgütü hastalığa Covid-19 adını verdi.

- Heniz kesin olmamakla birlikte Koronavirüsü taşıyan hayvanın adı : pangolin.

- Türkiye'de ilk vaka 10 Mart 2020 günü görüldü.

- Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden , koronaya karşı verdiği mücadele ile akıllara kazınan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu.'nun adı Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesine verilecek.

- Türkiye'de ilk corona kaynaklı ölüm 17 Mart 2020 günü oldu.

- Koronavirüsün en son girdiği Avrupa Ülkesi Karadağ.

2020 OSCAR ÖDÜLLERİ

En İyi Film: Parasite

En İyi Yönetmen: Bong Joon-ho (Parasite)

En İyi Erkek Oyuncu: Joaquin Phoenix (Joker)

En İyi Kadın Oyuncu: Renée Zellweger (Judy)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt (Once Upon a Time… in Hollywood)

- 31 Aralık 2019 itibarıyla Türkiye 'nin nüfusu 83 milyon 154 bin 997 oldu.

- “Türkiye’nin en büyük kütüphanesi” olma özelliğine sahip “Millet Kütüphanesi” Ankara'da Şubat 2020 'de açıldı.

- Lüksemburg, toplu tşaımayı ücretsiz yapan ilk ülke oldu. Mart 2020.

- Şubat 2020 'de Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonasın’da özel sporcu “Esra Bayrak” 60 metre branşında dünya şampiyonu oldu.

“Karadeniz’in Zeugması” olarak adlandırılan 2020 yılında ören yerine dönüşecek “Hadrianapolis Antik Kenti” Karabük’te yer almaktadır



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib’de Türk. askerlerine yönelik yapılan hain saldırının ardından başlatılan harekatın adını “Bahar Kalkanı” olarak açıkladı

- Birleşmiş Milletler 2020’yi Farabi yılı ilan etti.

- Çorlu, 2020 Avrupa Spor kenti oldu.

- Kanada’nın Alberta eyaletinde 11 milyon yıllık yeni tür bir dinozor fosili (tyrannosaur) buldu Dinazora “ölüm meleği” adı verildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg duyurdu: Kuzey Makedonya NATO’nun 30’uncu üyesi oldu-2 Nisan 2020.

Mars 2020 keşif aracının adı “Perseverance” oldu 16 Mart 2020.

Lübnan, vadesi 1.2 milyar dolar olan dış borcunu ödeyemeyeceğini açıkladı ve iflasını duyurdu 16 Mart 2020.

2018 YILINDA ADI AÇIKLANAN VE 2020 DE TAMAMLANARAK HİZMETE GİREN TÜRKİYE'NİN İLK GENEL MAKSATLI HELİKOPTERİNİN ADI NEDİR? GÖKBEY DÜNYADA SOPHIA OLARAK BİLİNEN YAPAY ZEKALI ROBOTA HANGİ ÜLKE VATANDAŞLIK VERMİŞTİR? SUUDİ ARABİSTAN

TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için

2018 Yılına ait Genel Kültür ve Güncel Bilgilere Ulaşmak için TIKLAYINIZ

2020 Yılına ait Genel Kültür ve Güncel Bilgilere Ulaşmak için TIKLAYINIZ

2021 Yılına ait Genel Kültür ve Güncel Bilgilere Ulaşmak için TIKLAYINIZ

2022 Yılına ait Genel Kültür ve Güncel Bilgilere Ulaşmak için TIKLAYINIZ

2023 Yılına ait Genel Kültür ve Güncel Bilgilere Ulaşmak için TIKLAYINIZ

2024 Yılına ait Genel Kültür ve Güncel Bilgilere Ulaşmak için TIKLAYINIZ

TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©