2022 KPSS Vatandaşlık konu dağılımı Adayların en çok çekindikleri bölüm şüphesiz Genel Kültür Peki 2022 KPSS sınavına az bir süre kaldı. Genel kültür bölümünde sorulan Vatandaşlık soruları nasıl olacak? detayları haberimizde.

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) az bir zaman kaldı. Sınava girecek yüzbinlerce kişi KPSS 2022 Genel Kültür testinde sorulacak Vatandaşlık sorularını merak ediyor. Peki 2022 yılında yapılacak KPSS Vatandaşlık soruları müfredatında bir değişiklik varmı?

2022 KPSS Vatandaşlık Konuları ve Soru Dağılımını sizler için derledik. Yeni bir sınav dönemine girmiş bulunmaktayız. Sizlere son yıllarda çıkmış olan konuları ve soru dağılımını paylaştık.2022 KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları, 2022 KPSS Lisans Vatandaşlık Soru Dağılımları.

KPSS-B Grubu Hakkında

Tüm lisans mezunları ya da mezun olabilecek durumda olan tüm adaylar KPSS B Lisans sınavına girebilir. KPSS-B kadrolarına alımlar çift yıllarda yapılır. Bu nedenle; A Grubu Kadrolar ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvurmayacak adayların 2022 KPSS’ye girmeleri gerekmemektedir. Çift yıl puanları A grubu, B grubu ve öğretmenlik atamalarında kullanılmaktadır.

Tek yıllarda yapılan KPSS’ye sadece lisans (4 yıllık) mezunları katılabilirken, çift yıllarda yapılan KPSS’ye lise, ön lisans ve lisans mezunları katılabilmektedir.

B Grubu (Lisans) Memurluk atamaları “merkezi atamalar” ve “kurumsal atamalar” olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. KPSS sonuç belgesinde bulunan P3 puan türü kullanılarak 2 yıl boyunca yılda iki kere merkezi atamalar yapılır. Kurumsal atamalar da dediğimiz ara atamalar ise kurumların belirleyeceği tarihlerde yapılmaktadır.

B Grubu Lisans kadrolarına P3, B Grubu Ön Lisans kadrolarına P93, ortaöğretim mezunlarına ayrılan B grubu kadrolara ise P94 puan türü ile atama yapılmaktadır. Bu puanlar 2 yıl geçerlidir. Örneğin, 2021 KPSS B (Lisans) puanı 2021 KPSS sonuçları açıklanana kadar geçerlidir. 2021 KPSS-Lisans sonuçlarıyla geçerliliğini yitirecektir.

B grubu mesleklerinden birine atanmak isteyen tüm adaylar KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına girmek zorundadırlar.

Genel Kültür testinden bulunan ve ortalama olarak 9 soru sorulan adayların bilgi gücünü ölçmeye yöneliktir. 2021 KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları ise aşağıda ki gibi olacaktır.

2022 KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları -En Güncel;

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» Yargı

» İdari Yapı

» Uluslararası Örgütler

» Güncel

Aşağıda tabloda sizlere son yılların soru dağılımlarını tablo halinde sunduk. Detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

2022 KPSS Lisans Vatandaşlık Soru Dağılımları-En Güncel

KPSS Önlisans Vatandaşlık Konu Dağılımı 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Temel Hukuk Kavramları 2 1 1 2 2 1 1 2 3 – Anayasal Kavramlar 2 1 1 – 1 – – 1 – – Türk Anayasa Tarihi 1 1 1 1 – 1 – 1 – – Temel Hak Ödevler – – – 1 1 1 – – – – Yasama 1 1 2 1 2 1 3 2 – – Yürütme 2 4 1 1 – 1 3 1 2 – Yargı – – 1 1 1 1 1 – 2 – İdare Hukuku 1 1 2 2 2 3 1 2 2 – TOPLAM SORU SAYISI 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

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