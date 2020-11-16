Öz Taşıma İş Sendikası'nın indirim anlaşması yaptığı kurum ve kuruluşlar Tam liste 2021

Öz Taşıma İş Sendikası otomotiv, sağlık, eğitim ve taşıma sektöründe indirim anlaşmalı olduğu kurumların listesini açıkladı. Peki hangi hastane Öz Taşıma İş Sendikası ile anlaşmalı ve indirimli oldu? hangi otel Öz Taşıma İş Sendikası ile anlaşmalı ve indirimli oldu? İndirimden kimler yararlanabilecek, Öz Taşıma İş Sendikası üyelerinin yakınları indirimden yararlanabilecek mi? Öz Taşıma İş Sendikasının anlaşmalı olduğu kurumlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Öz Taşıma İş Sendikası, Otomotiv, Sağlık, Eğitim ve Ulaşım Firmaları arasında yaptığı indirimli anlaşmalarının kurumlarını açıkladı. Memur-Sen üyelerinin ve 1. derece yakınlarının yararlanacağı indirimli anlaşmalı kurumların listeleri isimler halinde haberimizden ulaşabilirsiniz. Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri İl Başkanlığı tarafından açıklanan indirimlik kurum listesinden Öz Taşıma İş Sendikasına bağlı üyelerin hepsi yararlanabilecek. Ayrıca yapılan açıklamada Öz Taşıma İş Sendikasına üye olanların birinci derece akrabalarınında indirim fırsatından yararlanacağı belirtildi. Aşağıdaki listelerden Öz Taşıma İş Sendikası'nın indirimli anlaştığı kurumlara ulaşabilirsiniz.



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