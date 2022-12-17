Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: Gelir vergisi yüzde 10'a sabitlenmeli

"Asgari ücretin, ülkemizde uygulanan en düşük ücret olduğu gerçeğinden hareketle bu yönde adımlar atmalıyız"Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, köklü, adaletli, hakkaniyetli bir vergi reformu yapılmasını talep ettiklerini belirtti ve çalışanlara uygulanan gelir vergisi oranlarının yüzde 10'a sabitlenmesi gerektiğini söyledi.

Çalışan kesimin vergi yünü azaltacak düzenlemeleri beklediklerini belirten Arslan, "Kriz dönemi bitene kadar, çalışanların gelir vergisi oranlarının yüzde 10'a sabitlenmesini istiyoruz. Kriz sonunda da köklü, adaletli, hakkaniyetli bir vergi reformu yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamalarının devamında ise Arslan, "2022 asgari ücreti tespit edilirken asgari ücret tutarındaki bütün ücretlerden vergi alınmaması çok önemli bir adım oldu. Köklü, adil bir vergi düzeni için hükümetimizin, daha etkin adımlar atmasını bekliyoruz" dedi.

"Asgari ücretin, istisnai bir ücret olmasını sağlamalıyız"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına itiraz ettiklerinin altını çizen Arslan, "Asgari ücret belirlenirken işçi, ailesi ile değerlendirilmeli. Asgari ücretin, ülkemizde uygulanan en düşük ücret olduğu gerçeğinden hareketle bu yönde adımlar atmalıyız. Asgari ücretin, AB ülkelerinde olduğu gibi istisnai bir ücret olmasını sağlamalıyız" ifadelerinde bulundu.

EYT için mezarda emeklilik dediklerini belirten Arslan, "Geç de olsa çözüm ufukta gözüktü. 8 Eylül 1999 öncesi işe giren işçilerin emeklilik haklarının iade edileceği bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz" dedi.

"Kadro sorununun çözümü için mücadelemizi sürdürüyoruz"

Kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınmasının yanı sıra çalışanların birçok sorunun çözümüne katkı sağladıklarının altını çizen Arslan, "Yapacak daha çok işimiz var. Belediye şirketlerinde 52 günlük ilave tediyenin alınması, 969 sayılı KHK kapsamındaki üyelerimizle ilgili zorunlu emeklilik düzenlemesinin ortadan kaldırılması, geçici mevsimlik işçilerin kadrolarının verilmesi, Kamu Çevre Protokolleri'nin belediye ve şirketleri için de uygulanmasının sağlanması, tayin, becayiş ve benzeri haklarının verilmesi, kadro sorunlarının çözülmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.