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Öz Taşıma İş Sendikası'ndan Armada Grannos Termal Hotel ile Yeni Anlaşma

Öz Taşıma İş Sendikası'ndan Armada Grannos Termal Hotel ile Yeni Anlaşma Öz Taşıma İş Sendikası anlaşmalı olduğu kurumlar 2021 Öz Taşıma İş Sendikası otomotiv, sağlık, eğitim ve taşıma sektöründe indirim anlaşmalı olduğu kurumların listesini açıkladı. Peki hangi hastane Öz Taşıma İş Sendikası ile anlaşmalı ve indirimli oldu? İndirimden kimler yararlanabilecek, Öz Taşıma İş Sendikası üyelerinin yakınları indirimden yararlanabilecek mi? Memur Sen'in anlaşmalı olduğu kurumlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Öz Taşıma İş Sendikası'ndan Armada Grannos Termal Hotel ile Yeni Anlaşma
15 Kasım 2020 Pazar 18:51

Öz Taşıma İş Sendikası Üyelerinin dikkatine!

Öz Taşıma İş Sendikası, anlaşmalı olduğu kurumlara bir yenisini daha ekledi. Sendikamız ile Armada Grannos Termal Hotel arasında anlaşma imzalandı.

Anlaşma ile üyelerimiz, Armada Grannos Termal Hotel’de yalnızca kendileri için uygulanan indirimli fiyatlarla konaklayabilecek.

Otel, yarım pansiyon olup, üyelerimiz için hamam, havuz, tuz odası, ve fitness center ücretsiz olarak sunulacaktır. Wifi internet ve otopark kullanımının konaklama ücretine dahil olduğu otelde, özel aile banyoları, çamur banyoları ve cilt bakımları extra olarak ücretlendirilmekte… İki yetişkinin yanında 0-6 yaş ücretsiz olurken, 6-12 yaş çocuklar için ise %50 indirim uygulanacaktır.

Rezervasyonlar, sendikamız tarafından giden kurumsal mail yolu ile yapılmaktadır. Detaylı bilgi için: (0312) 711 08 13

Armada Grannos Termal Hotel Genel Bilgiler

Ankara’nın Haymana mevkiinde konumlanan, termal suyun tazeleyici hissini şık hizmetlerle buluşturuyor.
Modern dekore edilmiş konforlu odalarının yanı sıra yorgunluğunuzu atabileceğiniz SPA merkezi ve yüksek teknolojiyle donatılmış klimalı, kablosuz internet erişimine sahip şık ve konforlu toplantı salonları mevcut.
Tatilinize hareket katmak için tesisin her yaş grubuna hitap eden aktivitelerini değerlendirebilirsiniz. Çocuklar için özel çocuk oyuncakları, 12D sinema odası, playstation bölümü ve simülatörler gibi pek çok olanak bulunuyor. Çocuklarınız tesisin eğlence olanaklarıyla keyifli vakit geçirirken siz de ATV, doğa yürüyüşü, bilardo, tenis kortu ya da farklı oyun aktiviteleri ile eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.
Yüksek sıcaklığa ve mineral değerlerine sahip termal suyu ile öne çıkan tesiste Türk ve dünya mutfaklarının seçkin menüleriyle tatilinize lezzet katabilirsiniz.
Sabah kahvaltısı ; 07:30-10:00
Çay Saati; 16:00-17:00
Akşam yemeği ; 19:00-21:00


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #öz taşıma iş sendikası #hak iş #öz taşıma iş
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