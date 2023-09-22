Memur Sen iSTANBUL, Ankara İl Başkanlığı, otomotiv, sağlık, eğitim ve taşıma sektöründe indirim anlaşmalı olduğu kurumların listesini açıkladı. Peki hangi hastane Memur-SEN ile anlaşmalı ve indirimli oldu? İndirimden kimler yararlanabilecek, Memur-Sen üyelerinin yakınları indirimden yararlanabilecek mi? Memur Sen'in anlaşmalı olduğu kurumlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Memur-SEN'in indirim anlaşmalı olduğu kurumlar 2024 Güncel Liste Memur-Sen, Otomotiv, Sağlık, Eğitim ve Ulaşım Firmaları arasında yaptığı indirimli anlaşmalarının kurumlarını açıkladı. Memur-Sen üyelerinin ve 1. derece yakınlarının yararlanacağı indirimli anlaşmalı kurumların listeleri isimler halinde haberimizden ulaşabilirsiniz. Memur-Sen Ankara İl Başkanlığı tarafından açıklanan indirimlik kurum listesinden Memeur-SEN'e bağlı üyelerin hepsi yararlanabilecek. Ayrıca yapılan açıklamada Memur-Sen'e üye olanların birinci derece akrabalarınında indirim fırsatından yararlanacağı belirtildi. Aşağıdaki listelerden Memur SEN'in indirimli anlaştığı kurumlara ulaşabilirsiniz.

MEMURSEN NİĞDE İNDİRİM ANLAŞMALARI



Memur-Sen Anlaşmalı Sağlık Kurumları



Akay hastanaesi yüzde 25



Bağlum TIP Merkezi yüzde 25



Koru Hastanesi yüzde 25



Magnet Tıp Merkezi yüzde 15



TOBB ETU Hastanesi yüzde 25



Maya Göz yüzde 40



Engin Tıp Merkezi yüzde 20



Etimed Hastanesi yüzde 15



Dünya Göz yüzde 20



Güven Hastanesi yüzde 60



Elif İşitme LTD ŞTİ yüzde 20







Memur-Sen Anlaşmalı Eğitim Kurumları



Umut Koleji yüzde 30



Zehra Eğitim Kurumları yüzde 20



Murat Eğitim Kurumları (Özel İndirimler)



Güç Koleji yüzde 10-15



Yeni Çizgi Eğitim Kurumları yüzde 30-55







Memur-SEN Anlaşmalı Otobüs Firmaları



Lüx Adana yüzde 10



Yeşil Artvin Ekspres yüzde 10



Dadaş Turizm yüzde 10



Doğu Karadeniz yüzde 10



Kent Turizm yüzde 20



İstanbul Seyahat yüzde 10



Yeni Aksaray yüzde 10



Bayburt Seyahat yüzde 10



Lüx Batman Seyahat yüzde 10



Iğdırlı yüzde 10



Safran Turizm yüzde 5













Otomotiv Sektöründe İndirim olan Kurumlar



Hyundai Ata yüzde 20



Ümit Oto Bakım Servisi yüzde 10



Cihan Oto Yüzde 20



Skoda And yüzde 10



Fiat Karataş yüzde 10



Çınar Otomotiv yüzde 15



Peugeot Göral yüzde 10



Opal Otomotiv yüzde 30



Poli Car yüzde 30



Olgun Oto Yedek Parça Özel İndirimler



Tan Oto Fiat-Ford yüzde 25



LPG Çözüm Merkezi yüzde 37







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