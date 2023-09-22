Memur Sen iSTANBUL, Ankara İl Başkanlığı, otomotiv, sağlık, eğitim ve taşıma sektöründe indirim anlaşmalı olduğu kurumların listesini açıkladı. Peki hangi hastane Memur-SEN ile anlaşmalı ve indirimli oldu? İndirimden kimler yararlanabilecek, Memur-Sen üyelerinin yakınları indirimden yararlanabilecek mi? Memur Sen'in anlaşmalı olduğu kurumlara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Memur-SEN'in indirim anlaşmalı olduğu kurumlar 2024 Güncel Liste
Memur-Sen, Otomotiv, Sağlık, Eğitim ve Ulaşım Firmaları arasında yaptığı indirimli anlaşmalarının kurumlarını açıkladı. Memur-Sen üyelerinin ve 1. derece yakınlarının yararlanacağı indirimli anlaşmalı kurumların listeleri isimler halinde haberimizden ulaşabilirsiniz. Memur-Sen Ankara İl Başkanlığı tarafından açıklanan indirimlik kurum listesinden Memeur-SEN'e bağlı üyelerin hepsi yararlanabilecek. Ayrıca yapılan açıklamada Memur-Sen'e üye olanların birinci derece akrabalarınında indirim fırsatından yararlanacağı belirtildi. Aşağıdaki listelerden Memur SEN'in indirimli anlaştığı kurumlara ulaşabilirsiniz.
MEMURSEN NİĞDE İNDİRİM ANLAŞMALARI
Memur-Sen Anlaşmalı Sağlık Kurumları
Akay hastanaesi yüzde 25
Bağlum TIP Merkezi yüzde 25
Koru Hastanesi yüzde 25
Magnet Tıp Merkezi yüzde 15
TOBB ETU Hastanesi yüzde 25
Maya Göz yüzde 40
Engin Tıp Merkezi yüzde 20
Etimed Hastanesi yüzde 15
Dünya Göz yüzde 20
Güven Hastanesi yüzde 60
Elif İşitme LTD ŞTİ yüzde 20
Memur-Sen Anlaşmalı Eğitim Kurumları
Umut Koleji yüzde 30
Zehra Eğitim Kurumları yüzde 20
Murat Eğitim Kurumları (Özel İndirimler)
Güç Koleji yüzde 10-15
Yeni Çizgi Eğitim Kurumları yüzde 30-55
Memur-SEN Anlaşmalı Otobüs Firmaları
Lüx Adana yüzde 10
Yeşil Artvin Ekspres yüzde 10
Dadaş Turizm yüzde 10
Doğu Karadeniz yüzde 10
Kent Turizm yüzde 20
İstanbul Seyahat yüzde 10
Yeni Aksaray yüzde 10
Bayburt Seyahat yüzde 10
Lüx Batman Seyahat yüzde 10
Iğdırlı yüzde 10
Safran Turizm yüzde 5
Otomotiv Sektöründe İndirim olan Kurumlar
Hyundai Ata yüzde 20
Ümit Oto Bakım Servisi yüzde 10
Cihan Oto Yüzde 20
Skoda And yüzde 10
Fiat Karataş yüzde 10
Çınar Otomotiv yüzde 15
Peugeot Göral yüzde 10
Opal Otomotiv yüzde 30
Poli Car yüzde 30
Olgun Oto Yedek Parça Özel İndirimler
Tan Oto Fiat-Ford yüzde 25
LPG Çözüm Merkezi yüzde 37