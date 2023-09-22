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Memur-SEN'in indirim anlaşmalı olduğu kurumlar 2024 Güncel Liste

Memur Sen iSTANBUL, Ankara İl Başkanlığı, otomotiv, sağlık, eğitim ve taşıma sektöründe indirim anlaşmalı olduğu kurumların listesini açıkladı. Peki hangi hastane Memur-SEN ile anlaşmalı ve indirimli oldu? İndirimden kimler yararlanabilecek, Memur-Sen üyelerinin yakınları indirimden yararlanabilecek mi? Memur Sen'in anlaşmalı olduğu kurumlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Memur-SEN'in indirim anlaşmalı olduğu kurumlar 2024 Güncel Liste
Kamusaati
Kamusaati
22 Eylül 2023 Cuma 21:07

Memur-SEN'in indirim anlaşmalı olduğu kurumlar 2024 Güncel Liste

Memur-Sen, Otomotiv, Sağlık, Eğitim ve Ulaşım Firmaları arasında yaptığı indirimli anlaşmalarının kurumlarını açıkladı. Memur-Sen üyelerinin ve 1. derece yakınlarının yararlanacağı indirimli anlaşmalı kurumların listeleri isimler halinde haberimizden ulaşabilirsiniz.  Memur-Sen Ankara İl Başkanlığı tarafından açıklanan indirimlik kurum listesinden Memeur-SEN'e bağlı üyelerin hepsi yararlanabilecek. Ayrıca yapılan açıklamada Memur-Sen'e üye olanların birinci derece akrabalarınında indirim fırsatından yararlanacağı belirtildi. Aşağıdaki listelerden Memur SEN'in indirimli anlaştığı kurumlara ulaşabilirsiniz. 

MEMURSEN NİĞDE İNDİRİM ANLAŞMALARI



 Memur-Sen Anlaşmalı Sağlık Kurumları

Akay hastanaesi yüzde 25

Bağlum TIP Merkezi yüzde 25

Koru Hastanesi yüzde 25

Magnet Tıp Merkezi yüzde 15

TOBB ETU Hastanesi yüzde 25

Maya Göz yüzde 40

Engin Tıp Merkezi yüzde 20

Etimed Hastanesi yüzde 15
 
Dünya Göz yüzde 20

Güven Hastanesi yüzde 60

Elif İşitme LTD ŞTİ yüzde 20



Memur-Sen Anlaşmalı Eğitim Kurumları

Umut Koleji yüzde 30

Zehra Eğitim Kurumları yüzde 20

Murat Eğitim Kurumları (Özel İndirimler)

Güç Koleji yüzde 10-15 

Yeni Çizgi Eğitim Kurumları yüzde 30-55



Memur-SEN Anlaşmalı Otobüs Firmaları

Lüx Adana yüzde 10

Yeşil Artvin Ekspres yüzde 10

Dadaş Turizm yüzde 10

Doğu Karadeniz yüzde 10

Kent Turizm yüzde 20

İstanbul Seyahat yüzde 10

Yeni Aksaray yüzde 10

Bayburt Seyahat yüzde 10

Lüx Batman Seyahat yüzde 10

Iğdırlı yüzde 10

Safran Turizm yüzde 5






Otomotiv Sektöründe İndirim olan Kurumlar

Hyundai Ata yüzde 20

Ümit Oto Bakım Servisi yüzde 10

Cihan Oto Yüzde 20

Skoda And yüzde 10

Fiat Karataş yüzde 10

Çınar Otomotiv yüzde 15

Peugeot Göral yüzde 10

Opal Otomotiv yüzde 30

Poli Car yüzde 30

Olgun Oto Yedek Parça  Özel İndirimler

Tan Oto Fiat-Ford yüzde 25

LPG Çözüm Merkezi yüzde 37


 


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #memursen #indirim anlaşmalı #anlaşmalı olduğu #kurumlar
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