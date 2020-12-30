Aşılamada planlama yapıldı: Günde 1 milyon 100 bin kişi aşılanacak Ocak, şubat ve mart aylarında yoğun bir aşılama gerçekleşecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günde 1 milyon 100 bin kişinin aşılanmasının planlandığını söyledi.

Aşılamada planlama yapıldı: Günde 1 milyon 100 bin kişi aşılanacak

Aşılamada planlama yapıldı: Günde 1 milyon 100 bin kişi aşılanacak

Ocak, şubat ve mart aylarında yoğun bir aşılama gerçekleşecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günde 1 milyon 100 bin kişinin aşılanmasının planlandığını söyledi.

Çin aşısının ilk partisinin Türkiye'ye ulaşmasıyla birlikte aşılamada nasıl bir yol alınacağı belli oldu.

Gerekli testlerden geçirilecek Çin aşısının incelenmesi 2 hafta sürebileceği öngörülürken, aşılamada 27 bin Aile Sağlığı Merkezi'nin etkin rol üstleneceği öğrenildi.

Ayrıca Devlet hastaneleri ve özel sağlık kuruluşları da devreye girecek.

"SAĞLIK ORDUMUZLA POLİKLİNİK ORTAMINDA GECE SAAT 24.00'E KADAR RANDEVU İLE AŞILAMA YAPABİLİRİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamanın nerelerde ve nasıl yapılacağına ilişkin merak edilenleri açıkladı:

"Gece 24.00'e kadar randevu ile aşılama yapabiliriz, ülkemizde 27 bin Aile Sağlığı Merkezi var. Bütün aşılar zaten buralarda yapılıyor. Her bir merkez günde 10 aşı yapsa bu günde 270 bin yapar. 40 aşı yapsanız; 1 milyon 80 bin yapar. Ayrıca merkez oluşturmaya gerek yok. Hastanelerimiz çok yaygın. Özel sağlık kuruluşlarımız var. Bütün bu hastaneleri bu amaçla kullanacağız. Sağlık ordumuzla poliklinik ortamında gece saat 23.00'e, 24.00'e kadar randevu ile aşılama yapabiliriz.”

"ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR YAN ETKİSİ YOK"

Bakan Koca, SinoVac aşısının Türkiye'deki gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalarında yan etkinin görülmediğini hatırlattı:

“Çin aşısı için 13 bin kişi hedeflendi. 7 binin üzerinde kişiye ilk doz vuruldu. 5 binin üzerindeki kişiye ise aşının ikinci dozu yapılıyor. Şu ana kadar herhangi bir yan etkisi yok. Sadece alerji öyküsü olan 1 sağlık çalışanında hafif bir alerjik reaksiyon oldu.”

Sağlık Bakanı Koca, ocak, şubat ve mart aylarında yoğun bir aşılama yapılacağını belirtti.