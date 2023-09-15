0
Cumhuriyet
Cumhuriyet
0
YARDIM YAPAN
YARDIM YAPAN
0
zam fark
zam fark
0
YKS KALDIRILACAK MI
YKS KALDIRILACAK MI
0
0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0

Koronavirüsünten sonra şimdide Eris varyantı ülkemizde 9 kişide görüldü

Koronavirüsünten sonra şimdide Eris varyantı ülkemizde 9 kişide görüldü

Koronavirüsünten sonra şimdide Eris varyantı ülkemizde 9 kişide görüldü
Admin
Admin
15 Eylül 2023 Cuma 11:20

Son dakika! Koronavirüsün Eris varyantı ülkemizde 9 kişide görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakalar yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50'den fazla ülkede saptanan COVID-19 Omicron ailesinin son mutant virüsü "Eris" varyantının ülkemizde 9 kişide tespit edildiğini duyurdu. Koca, "Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme" başlığı altında Eris varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıkladı.

"Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü." diyen Bakan Koca, testi pozitif çıkan kişilerin yurt dışı temaslı ve aynı ilde olduklarını dile getirdi. Koca, mevcut tedbirlere ve günlük hayata devam edileceğini ifade ederken "Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız." dedi.

DSÖ, geçtiğimiz haftalarda EG.5 (Eris) varyantına ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Rapora göre, önceden "gözlem altındaki varyant" olan ve statüsü "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirilen Eris'in yaygınlığında istikrarlı bir artış olurken, 7 Ağustos itibarıyla 51 ülkeden 7 binin üzerinde numune paylaşıldı.

Mevcut kanıtlara dayanarak, Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Covid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirildi. Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği kaydedildi. DSÖ'ye göre bu türün halk sağlığı riski, önceki dolaşımdaki varyantlara yakınlığı nedeniyle daha düşük.

Uzmanlar yeni varyantın semptomlarının, diğer varyantlara benzer göründüğünü dile getirdi. Birçok uzman, Eris'in semptomları arasında ateş, öksürük ve yorgunluğun yanı sıra burun akıntısı, baş ağrısı ve kas ağrısı yer aldığını, soğuk algınlığı, grip ya da zatürre gibi hissedilebileceğini belirtti.

Orjinal Row Tyrex nedir,ne işe yarar,en iyi böbrek taşı düşürme ilacı hangisi
Orjinal Row Tyrex nedir,ne işe yarar,en iyi böbrek taşı düşürme ilacı hangisi
0
Sağlık çalışanları, memur maaşı zammını protesto etmek için yarın greve gidiyor
Sağlık çalışanları, memur maaşı zammını protesto etmek için yarın greve gidiyor
0
En iyi damar açan besinlerin başında geliyor! İlaç gibi etkisi var...Dozunu aşmamak gerekiyor
En iyi damar açan besinlerin başında geliyor! İlaç gibi etkisi var...Dozunu aşmamak gerekiyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.