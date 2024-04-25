Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,6 yıl hapis cezası

2018 yılında yaşanan ve 25 kişinin hayatına mal olan Çorlu tren kazası davasında karar çıktı. Mahkemenin karar duruşmasında dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,6 yıl hapis cezası verildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018 yılında meydana gelen ve 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin davada karar çıktı.

Çorlu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada 6 yıl sonra açıklanan kararda dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,6 yıl hapis cezası verildi.

EN FAZLA CEZA BÖLGE MÜDÜRÜ VE BAKIM MÜDÜRÜNE

Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ne kurulan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında dönemin TCDD Birinci Bölge Müdürü Nihat Aslan hakkında 15 yıl, TCDD birinci bölge bakım müdürü Mümin Karasu 17 yıl 6 ay, TCDD birinci bölge bakım müdür yardımcısı Nizamettin Aras'a 8 yıl 4 ay hapis cezası verilirken Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli de 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıld

DURUŞMAYI ÖZGÜR ÖZEL DE TAKİP ETTİ

Karar duruşması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere çok sayıda siyasi, sivil toplum kurulu temsilcisi ve barolar tarafından da takip edildi.

Duruşmadan önce açıklamalarda bulunan Özel, "Bir olaya ilk gün üzülüp sonra unutmak bu ülkeye yeni acıların yaşatılmasına sebebiyet veriyor. böyle olaylarda ilk günden son güne aynı dirençte olmak lazım. Ailelerin, annelerin, kardeşlerin, çocukların direnci bütün mağdur ve mazlumlara örnek olsun Çorlu'daki direnç." dedi.

"Geçen sefer kararı yerel seçimlerden sonraya bırakanlar bugün bir kere daha düşünsünler." ifadelerini kullanan Özel, sözlerinin devamında "Ölenleri suçlu, suçluları masum gösteren bir karara kimse yeltenmesin. Bu iş burada bitmez. Bu tip kararları alanların, tren kazasında ölmüş 3 yaşında, 5 yaşındaki yavruların hakkına girenlerin peşini bırakmam namussuzluktur." dedi.