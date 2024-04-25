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16 yaşındaki kız, başkomiser babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü

16 yaşındaki kız, başkomiser babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü

16 yaşındaki kız, başkomiser babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
Admin
Admin
25 Nisan 2024 Perşembe 18:49

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 16 yaşındaki bir kız, ailevi bir tartışmanın ardından emniyet amiri olan başkomiser babasının beylik tabancasıyla 21 yaşındaki ağabeyini başından vurarak öldürdü.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Ruşe Sina Taphasan (21), tartıştığı kız kardeşi E.T.T. (16) tarafından, emniyet amiri olan babasının beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü.

BEYLİK TABANCASIYLA AĞABEYİNİN BAŞINA ATEŞ ETTİ

Olay, 21 Nisan'da saat 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Kızılcaoba Mahallesi'nde meydana geldi. E.T.T. ve ağabeyi Ruşen Sina Taphasan arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T.T., Ekinözü İlçe Emniyet Amiri olan babası Başkomiser Bahadır Taphasan'ın beylik tabancasıyla ağabeyinin başına ateş etti.

SABAHA KARŞI HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ruşen Sina Taphasan, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülürken, E.T.T., polis tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Taphasan, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONULDU

Ruşen Sina Taphasan'ın cenazesi, otopsinin ardından Gariplik Camii'nde toprağa verilirken, kardeşi E.T.T. ise emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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