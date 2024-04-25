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Yeniden Refah Yozgatta Öyle Birşey yaptı ki

Yeniden Refah Yozgatta Öyle Birşey yaptı ki AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı

Yeniden Refah Yozgatta Öyle Birşey yaptı ki
Admin
Admin
25 Nisan 2024 Perşembe 18:33

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat Belediyesi'ne T.C. tabelası asıldı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Belediye Başkanı Kazım Arslan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sesiyle bir de video paylaştı.

31 Mart seçimlerinde yüzde 36.33 ile AK Parti yönetimindeki Yozgat'ı kazanan Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken bir hamle geldi.

BELEDİYE BAŞKANI DÜĞMEYE BASTI

Belediye başkanlığı koltuğuna oturan Kazım Arslan, Yozgat Belediyesi binasına T.C. tabelası asarken gelişmeyi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

BİNANIN ESKİ VE YENİ HALİNİ YAYINLADI

Arslan'ın belediye binasının eski ve yeni halini gösteren videosunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinin de yer alması dikkat çekti.

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