Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı! Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı

Banu Parlak'ın merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili davada azmettirici olarak yargılanan Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat adliyeye geldi. Duruşma salonunda gözyaşlarına boğulan Dilan Polat, kızına dokunmak istedi ancak hakim izin vermedi. Polat, uzun zaman sonra gördüğü eşi Engin Polat'ın da elini tuttu.

Kasım ayından beri tutuklu bulunan Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık, Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirme suçundan hakim karşısına çıktı. Duruşmada kızı ve eşini gören Dilan Polat duygusal anlar yaşadı.

DAVA GÖRÜLDÜ

Banu Parlak'ın güzellik merkezine geçen yıl 1 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıyı Dilan ve Engin Polat çiftinin azmettirdiği iddia edilmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği iddianamede Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat'ın 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Banu Parlak dava için Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi. 11 sanıklı dava Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

DURUŞMA ÇİFTİN KIZI NİLDA POLAT DA GELDİ

Duruşmaya tutuklu sanıklar Sezgin, Engin ve Dilan Polat, bulunduğu cezaevinden getirildi. Diğer sanıklar SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Dilan ve Engin Polat'ın kızı Nilda Polat, Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Uzun duruşmaya izleyici olarak katıldı.

ENGİN POLAT: AYLIK GELİRİM 200 BİN TL

Taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kimlik tespitinde Engin Polat, mesleğinin sorulması üzerine 'Serbest meslek' şeklinde cevap verdi. Mahkeme hakiminin nasıl bir serbest meslek demesi üzerine Polat, 'Kozmetik şirketlerim var' yanıtını verdi. Aylık gelirinin sorulması üzerine ise Engin Polat aylık 200 bin lira geliri olduğunu söyledi. Dilan Polat aylık gelirinin sorulması üzerine '200 bin lira' yanıtını verdi.

DİLAN POLAT KIZINA DOKUNMAK İSTEDİ

Dilan Polat, Engin Polat'ın kimlik tespiti yapıldıktan sonra duruşma salonuna getirildi. Duruşmaya katılan Dilan Polat'ın beyaz tişört üstüne siyah bir takım giydiği görüldü. Dilan Polat salona girer girmez Engin Polat'la gözgöze geldiği an gözyaşlarına boğuldu. Yan yana geldikleri an çift el ele tutuştu. Dilan Polat, Engin Polat'ın elini öptü birkaç dakika sonra ise Dilan Polat sandalyeye oturtuldu. Dilan Polat kızı Nilda'ya dokunmak istedi, 'Kızım seni çok seviyorum' dedi. Hakim temas etmenin yasak olduğunu söyledi.

Olay sonrası yürütülen soruşturma tamamlanmış Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Dilan, Engin ve Sezgin Polat için ayrı ayrı 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Daltonlar çetesi liderleri olarak bilinen firari sanıklar Barış Boyun, Beratcan ve Batin Can Gökdemir'in de ayrı ayrı 23 yıla kadar hapisleri talep edilmişti.