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CHP'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Akılla ve rahat bir yürekle önümüzdeki döneme bakıyoruz

CHP'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Akılla ve rahat bir yürekle önümüzdeki döneme bakıyoruz

CHP'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Akılla ve rahat bir yürekle önümüzdeki döneme bakıyoruz
Admin
Admin
25 Nisan 2024 Perşembe 18:18

CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine atıfta bulunarak yaptığı "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" şeklindeki paylaşıma CHP'den yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, konuyla ilgili açıklamasında "CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" paylaşımı hakkında "CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor. Türkiye'yi temsil eden tüm siyasal partilerle görüşürüz ancak Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerinden bir milim sapmayız. Herkes lütfen bu tavrımızı çok iyi bilsin." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN TÜM PARTİLERLE GÖRÜŞÜRÜZ"

Gökhan Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısı sonrasında soruları yanıtladı. Bir soru üzerine Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" paylaşımını değerlendiren Günaydın, "Cumhuriyet Halk Partisi geçmişten bu yana tüm siyasal partilerle görüşen tek siyasal partidir. Biriyle oturup toplantı yapmak, onu bir görüşmeye davet etmek ya da onun görüşmesine icabet etmek, onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor. CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor. Türkiye'yi temsil eden tüm siyasal partilerle görüşürüz ancak Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerinden bir milim sapmayız. Herkes lütfen bu tavrımızı çok iyi bilsin." ifadelerini kullandı.

KILIÇDARDOĞLU'NUN PAYLAŞIMI

CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı sosyal medya paylaşımında "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" ifadelerini kullanmış, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme randevusu almasıyla ilgili olduğu yorumlanmıştı. Söz konusu paylaşımında Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği, milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahçup olduğu, milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği, doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu, icra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede; Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..! Sayın Adnan Yücel'in şiirinde de dediği gibi; Saraylar saltanatlar çöker,kan susar birgün, zulüm biter. Menekşelerde açılır üstümüzde leylaklarda güler. Bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler..."

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