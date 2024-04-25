Konya'da öretmen lise ögrencisini taciz etti!

Konya'da bir lisede coğrafya öğretmeni olarak görev yapan 55 yaşındaki M.K., 14 yaşındaki öğrencisi S.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. Öğrenci, verdiği ifadede, M.K'nin, "Hoca lafını kaldırsak mı?" dediğini ve arabasıyla eve bırakırken öpmeye çalıştığını, son olarak da okulda merdivenlerde arkadaşıyla sohbet ederken, yanından geçerken eliyle dokunduğunu söyledi. Öte yandan mesajlaşmalara yansıyan olayda öğretmenin, "Seni çok seviyorum var mı ötesi?" dediği görüldü.

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLARLA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Konya'da bir lisede öğrenim gören 9'uncu sınıf öğrencisi, 18 Nisan günü ailesine, öğretmeni M.K.'nin ocak ayından itibaren kendisine 'WhatsApp' ve sosyal medya üzerinden mesajlar gönderdiğini, özellikle son bir aydır da mesajların cinsel içerikli olduğunu söyledi. Bunun üzerine ailesi, öğretmen M.K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında S.D.'nin alınan ifadesinde, "M.K. hocamız, bir öğretmenden özel ders almak istediğimi söylediğimde, bana yardımcı olmak için cep telefonu numaramı almıştı. Sonrasında hoca, bana 3 ay kadar önce mesaj yazmaya başladı. Bana 'Ne yapıyorsun prenses, ders mi çalışıyorsun?' gibi şeyler yazıyordu. Hocanın, başka öğrencilere mesaj yazdığını duymadım. Bana özel olduğunu söyledi. Bir ay önce M.K hoca, bana 'Hoca lafını kaldırsak mı?' dedi. Ben, öğretmen öğrenci ilişkimiz olduğunu söyledim; ama o bana sevgili olmak istediğini yazıyordu. Ona evli olduğunu, böyle bir şey olmayacağını yazdım. O da bunun engel olamayacağını yazdı" dedi.

HEDİYELER ALIP, PARA VERDİĞİ İDDİASI

S.D., öğretmeni M.K.'nin, kendisinin haberi olmadan sıranın üstünde duran kalemliğine bin TL ile ceketinin cebine içinde gümüş kolye, küpe ve yüzük bulunun takı seti kutusu koyduğunu, durumu fark ettikten sonra da her iki hediyeyi de iade ettiğini söyledi. Öğretmeni M.K.'nin, kendisini erkek öğrencilerin yanında gördüğünde kızıp tepki gösterdiğini belirten S.D., daha önce arabasıyla eve bırakınken M.K.'nin öpmeye çalıştığını, son olarak da okulda merdivenlerde arkadaşıyla sohbet ederken, yanından geçerken eliyle dokunduğunu iddia etti. S.D.'nin 'WhatsApp' ile sosyal medya hesabına M.K. tarafından gönderilen cinsel içerikli mesajlar da savcılığa delil olarak sunuldu.

BABASI, KIZINA GÖZ KULAK OLMASINI İSTEMİŞ

S.D.'nin ifadesinin ardından M.K. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen M.K., ifadesinde, okulun ilk dönemi öğrencisi S.D.'nin babasıyla birlikte yanına geldiğini, babasının başka bir ilde çalıştığını ve kızına göz kulak olmasını istediğini söylediğini belirtti. M.K. ifadesinde, "İlk dönem içerisinde okulda bulunduğum bir anda yanıma gelerek, annesinin kendisini alamayacağını ve parkta taciz amaçlı kendisini bekleyen erkeklerin olduğunu, bu nedenle kendilerini araçla eve bırakmamı istedi. Ben de başka arkadaşının olup olmadığını sordum. Bir süre sonra İ. adlı öğrenci yanımıza geldi. Kendilerini aracıma bindirdim. S.D., araçta yanıma oturdu. İ. adlı öğrenci de arka kısma oturdu. Bahsettiğim bu olay dışında S.D., aracıma binmedi." dedi.