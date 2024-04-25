Belediye meclis üyesi, kendisini istifaya zorlayan il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok

Kütahya Belediye Meclisi'nin MHP'li üyesi Fazilet Kara, kendisine istifa etmesi yönünde baskı yaptıkları iddiasıyla MHP İl Başkanı Selçuk Arık ve İlçe Başkanı Ayhan Toy'dan şikayetçi oldu. Kara, "Can güvenliğimden endişe duyuyorum, koruma talep ediyorum" dedi.

Kütahya Belediyesinde Mhp'den meclis üyesi olan Fazilet Kara, kendisine istifa etmesi yönünde baskı yaptığını söyleyerek MHP İl Başkanı Selçuk Alıç ve İlçe Başkanı Ayhan Toy'dan şikayetçi oldu. Kara, şikayet dilekçesinde "Can güvenliğinden endişe duymaktayım, koruma talep ediyorum" dedi. MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ise Fazilet Kara'nın MHP İl Teşkilatı fikirlerinin kendisine uymadığını belirterek çalışmak istemediğini söyledi.

Kütahya Belediye Meclisi'nin MHP'li üyesi Fazilet Kara, Kütahya Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne giderek 2 isimden şikayetçi oldu. Kara, polis merkezine verdiği ifadede şunları kaydetti:

"KOŞULSUZ BİAT EDECEKSİN"

"... Seçimden hemen önce tarafıma İl Başkanlığı içerisindeki toplantıda MHP İl Başkanı Selçuk Alıç, İlçe Başkanı Ayhan Toy kendilerine koşulsuz biat etmem yönünde telkinde bulundular. Seçimlerden sonra 15.04.2024 günü Ayhan Toy ve diğer 10 meclis üyesinin bulunduğu toplantıda istifa etmemiz yönünde belge imzalattılar. Benimle birlikte birkaç meclis üyesi bu evrakı imzaladık. İmza atmayanlar da oldu.

Toplantı halindeyken istifa etmemiz yönünde sunulan evrakın eksik olduğu, tarih kısmının boş olduğunu söyledik. Ayhan Toy da 'Tarih kısmı boş kalacak, biz daha sonra dolduracağız' dedi. Ben neden olduğunu sorduğumda da 'Burada demokrasi yok, teşkilatımız ne yönde karar verirse siz de bu karara uymak zorundasınız" dedi.