Çekilen Diş Yerine Ne Yapılabilir? Boş Dişin Yerine Ne Yapılıyor?

En çok görülen diş problemlerinden biri eksik dişlerin meydana getirdiği boşluklardır. Dişlerin çeşitli nedenlerle çekildiği kişilerde konuşma, çiğneme ve estetik açıdan birtakım sorunlar oluşabilir. Bu problemlerin giderilmesi açısından bazı yöntemler uygulanır. Eksik dişlerin bu aşamada giderilmesi gerekir.

En çok görülen diş problemlerinden biri eksik dişlerin meydana getirdiği boşluklardır. Dişlerin çeşitli nedenlerle çekildiği kişilerde konuşma, çiğneme ve estetik açıdan birtakım sorunlar oluşabilir. Bu problemlerin giderilmesi açısından bazı yöntemler uygulanır. Eksik dişlerin bu aşamada giderilmesi gerekir. Bazı sebepler nedeniyle çekilen eksik olan dişler ağızda çeşitli sorunlara neden olur. Diş eksikliği sorunları kişilerde psikolojik sorunların yaşanmasına neden olur. Oluşan özgüven eksikliği kişilerde konuşma sorunlarının yaşanmasına neden olabilir.

Çekilen Diş Yerine Ne Yapılabilir?

Dişlerin yer değiştirmesi halleri, dişlerin kayması nedeniyle oluşur. Diş eksikliği halinde dişlerin doğal düzeninden sapması durumları söz konusu olabilir. Dişi çevreleyen kemikler, diş çekilmesiyle zayıflayarak erimeye başlamaktadır. Eriyen kemikler ise yüz iskeletlerinin daralmasına sorunlarına neden olur. Çiğneme sorunları diş eksiklikleri sebebiyle sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Besinlerin yeterli derecelerde parçalanmaması çiğneme sorunlarına yol açar. Dişler, kelimelerin telaffuz edilmesinde önemli bir yere sahiptir. Dil, gerekli desteği almaması halinde konuşma esnasında ses ve kelimelerde farklılık sorunları söz konusu olur. Çekilen dişler nedeniyle çeşitli sorunların yaşanması halinde eksik dişlerin yerine yapılabilecek bazı tedavi yöntemleri vardır. Yan yana 1 ile 3 diş eksikliği durumunda implant ya da köprü tedavileri uygulanabilir. Yan yana 4 taneden daha fazla dişin eksik olması halinde hassas tutuculu hareketli protezler, sabit implant köprüsü veya yarım damak kancalı protezler kullanılabilir. Komple diş eksikliği halinde takılıp çıkarılabilen damak protezleri, sabit implant köprüsü veya yarı sabit hibrit protezler tercih edilebilir.

Çürük Diş Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Diş Çürüğü Ağrısı Evde Tedavi Edilir Mi? Boş Dişin Yerine Ne Yapılıyor?

Eksik dişler, gülümsemenin görünümünde değişikliklere neden olur. Diş eksikliği, yaralanma, diş eti hastalıkları, şiddetli diş çürükleri ya da genetik bir durumun sonucu durumunda meydana gelebilir. Bir dişin neden kaybedildiğine bakılmadan bu durum zaman içerisinde dişlerin diziliminde olumsuzluklara neden olabilir. Diş eksikliği problemlerinin giderilmemesi durumunda çeşitli sorunlar meydana gelebilir. Tek bir dişin kaybedilmesi bile ağız sağlığı ve özgüveninin olumsuz bir şekilde etkilenmesine neden olur. Eksik diş ya da dişler konuşmayı, yemeğin çiğneme yeteneği ya da çene kemiği bütünlüğünü etkileyebilir. Diş eksikliği durumunda dişlerin boşluklara kayması gibi durumlar söz konusu olabilir. Diş İmplantları Diş implantları yaygın bir şekilde kullanılan diş değiştirme yöntemleri içerisinde yer alır. Bu yapılar gerçek bir diş gibi görünürler. Bu tedavi yöntemi farklı alanlarda tek bir diş ya da birden çok dişin değiştirilmesinin gerekmesi halinde kalıcı çözümler sunar. Dikkatli bakılması halinde diş implantları ömür boyu rahatlıkla kullanılabilir. Diş implantı zor bir operasyon gibi görünse de bir gün içerisinde ağrısız bir şekilde gerçekleştirilir. Diş implantı yöntemleri eksik dişlerin yerine konduğundan etkili seçeneklerden biridir. Bu yöntem kontrol gerektirmeyen kalıcı bir tedavi türüdür. Diş implantları oldukça doğal bir görünüm ve his sağlar. Komşu dişlerde herhangi bir tutulum olmadığından komşu dişlerin zarar görmesi söz konusu olmaz. İmplant destekli olan köprüler arka arkaya birden çok eksik diş için ideal bir tedavi türüdür. Her dişin bir diş implantı ile değiştirilmesi uzun süreceği için implant destekli köprüler yalnızca iki uçtaki dişler ile sabitlenerek işlem kısa sürede gerçekleştirilir. İki ucun ortasında kalan dişlerde vidalama yapılmadan yerinde tutulması sağlanır.