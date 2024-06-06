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Kuş gribinde ilk ölümcül vaka! DSÖ'den "Hazır olun yeni pandemi geliyor" uyarısı

Kuş gribinde ilk ölümcül vaka! DSÖ'den "Hazır olun yeni pandemi geliyor" uyarısı

Kuş gribinde ilk ölümcül vaka! DSÖ'den "Hazır olun yeni pandemi geliyor" uyarısı
Admin
Admin
06 Haziran 2024 Perşembe 10:44

Dünya Sağlık Örgütü, Meksika'da kuş gribinin bir alt türü olan A(H5N2) virüsü nedeniyle ilk ölümcül vakanın yaşandığını doğruladı. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Hazır olun yeni pandemi geliyor ve bu sadece an meselesi" ifadelerini kullandı.

DSÖ'nün yaptığı açıklamada, 59 yaşındaki bir hastanın ateş, nefes darlığı, ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığı ve hayatını kaybettiği belirtildi. Bu ölüm, A(H5N2) varyantından kaynaklanan ilk insan ölümü olarak kayıtlara geçti.

"YENİ PANDEMİ AN MESELESİ"

A(H5N2) varyantı, daha önce ağırlıklı olarak kuşlar arasında görülmüş ve nadiren insanlara bulaşmıştı. Bu ölüm vakası, virüsün insanlar üzerindeki potansiyel etkilerine dair endişeleri artırdı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Hazır olun yeni pandemi geliyor ve bu sadece an meselesi" ifadelerini kullanarak riske dikkat çekti.

VİRÜSÜN KAYNAĞI ŞU ANDA BİLİNMİYOR

Bu vakada "Virüse neden maruz kalındığının" kaynağının şu anda bilinmediği kaydedilirken, Meksika'daki kümes hayvanlarında A(H5N2) virüsünün görüldüğünün rapor edildiği hatırlatıldı.

"GENEL NÜFUSA YÖNELİK RİSK DÜŞÜK"

Uluslararası Sağlık Tüzüğü'ne göre, yeni bir tür olan A(H5N2) virüsünün neden olduğu insan enfeksiyonunun, halk sağlığı üzerinde yüksek etki potansiyeli olduğu vurgulanan açıklamada, "Mevcut bilgilere dayanarak DSÖ, bu virüsün genel nüfusa yönelik mevcut riskini 'düşük' olarak değerlendiriyor." denildi.

KORONAVİRÜS 7 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN CANINA MAL OLMUŞTU

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında 774 milyondan fazla doğrulanmış vaka ve 7 milyondan fazla ölüm açıklanmıştı.

A(H5N2) VİRÜSÜ NEDİR?

H5N2 virüsü, influenza A virüslerinin bir alt tipi olup, genellikle kuşlar arasında yaygın olarak görülür. Bu virüs, özellikle yaban kuşları ve kümes hayvanları arasında hızla yayılarak büyük salgınlara yol açabilir.

A(H5N2) BELİRTİLERİ

  • Yüksek ateş
  • Nefes darlığı
  • Öksürük
  • Boğaz ağrısı
  • Kas ağrıları
  • İshal ve mide bulantısı

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