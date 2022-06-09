Trabzon Yomra Belediyesi İşçi Alacak

Genç Parti kurucusu Cem Uzan, Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını ifade etti. Televizyonda herhangi bir programa çıktığında kendisini 100 bin kişinin izlediğini ve bu kişilerin teveccüh gösterip kendisine oy vermesi halinde seçimi rahatlıkla kazanabileceğini belirten Uzan, kendisiyle ilgili "siyasi yasak" iddialarına da yanıt verdi.