Trafik
Trafik
0
3600
3600
0
0
haciz
haciz
0
bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0

Trabzon Yomra Belediyesi İşçi Alacak

Trabzon Yomra Belediyesi personel alımı 2022 İşçi Alacak Trabzon Yomra Belediyesi 2 İşçi Alacak Trabzon Yomra Belediyesi İşçi Alacak Trabzon Yomra Belediyesi 2 İşçi Alacak İşte Detayları..

Trabzon Yomra Belediyesi İşçi Alacak
Kamusaati
Kamusaati
09 Haziran 2022 Perşembe 19:01

 Trabzon Yomra Belediyesi 2 İşçi Alacak

Trabzon Yomra Belediyesi, Temizlik İşçisi, 2 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 12 haziran 2022

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılac

Etiketler; #iş ilanları #personel alımı #Yomra Belediyesi
İstanbul Beykoz Belediyesi 91 İşçi Alacak, Beykoz Belediyesi Personel Alımı, İş Başvurusu
İstanbul Beykoz Belediyesi 91 İşçi Alacak, Beykoz Belediyesi Personel Alımı, İş Başvurusu
0
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kaytur Kayseri Turizm 25 İşçi Alacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kaytur Kayseri Turizm 25 İşçi Alacak
0
Bursa İnegöl Belediyesi 33 İşçi Personel Alımı Yapacak
Bursa İnegöl Belediyesi 33 İşçi Personel Alımı Yapacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.