Tekirdağ büyükşehir belediyesi personel alımı

Tekirdağ büyükşehir belediyesi personel alımları yapacak,zabıta memuru,VHKİ,mühendis,tekniker gibi kadrolarına 2020 yılında da atama yapacak..detaylar haberimizde..
2022 yılı itibarı ile bir milyonu aşan nüfusu ile ülkemizin şirin illerinden biri olan tekirdağ büyükşehir belediyesi 2022 yılında da memur alımlarına hız verecek..
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Temizlik Personeli, 5 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 25 haziran 2022
Tekirdağ'ın hem gelişmesi hem de nüfus artışının hızla yükselmesi,Tekirdağ büyükşehir belediyesinin personel ihtiyaçları oldukça arttırmış durumda.Personel ihtiyacını karşılamak amacı ile belediye,2020 yılında da ilanlar verecek.
Özellikle emekli olan ve görevde yükselme sınavlarına girerek başarılı adayların yerlerinde boşlukların olacağını düşünürsek,belediye 2022 yılında da ciddi bir alım gerçekleştirecek.
Tekirdağ belediyesi büyükşehir oldu personel ihtiyacı arttı
Tekirdağ belediyesinin büyükşehir olması,personel ihtiyacını da doğurdu.Belediye 2022 yılında aşağıdaki kadrolara personel alımları gerçekleştirecek
İşçi kadrolarına
Temizlik personeli kadrolarına
Çevre düzenleme vb kadrolarına
Zabıta memuru kadrolarına
VHKİ kadrolarına
Memur statüsünde çalışacak kadrolarına
Teknikyen,tekniker kadrolarına
Harita mühendisi,planlama mühendisi gibi kadrolara
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ ALANLARDA PERSONEL ALIMI YAPIYOR?
Tekirdağ büyükşehir belediyesi Zabıta memuru gibi alanlara genelde lise mezunu personel alımı gerçekleştiriyor.Ancak ilgili depertmanlarına alacağı personelini ise genelde lisans mezunu olan adaylar içerisinden seçiyor.
Kurum genelde Zabıta memuru,sayaç okuma görevlisi,güvenlik görevlisi,inşaat mühendisi,makina mühendisi,inşaat teknikeri,elektrik ve elektronik mühendisi,harita tekniker,VHKİ personelleri başta olmak üzere birçok depertmanına personel alımları gerçekleştiriyor.
TEKİRDAĞ BELEDİYESİNDE ÇALIŞMA ŞARTLARI NASIL?
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi iş ilanları
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri Personel Alımı İlanı İçin TIKLAYINIZ!!!
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Işten ayrıldım burda belediye bünyesinde çalışmak istiyorum