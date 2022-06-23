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Tekirdağ büyükşehir belediyesi personel alımı

Tekirdağ büyükşehir belediyesi personel alımları yapacak,zabıta memuru,VHKİ,mühendis,tekniker gibi kadrolarına 2020 yılında da atama yapacak..detaylar haberimizde..

Tekirdağ büyükşehir belediyesi personel alımı
Admin
Admin
23 Haziran 2022 Perşembe 18:44

2022 yılı itibarı ile bir milyonu aşan nüfusu ile ülkemizin şirin illerinden biri olan tekirdağ büyükşehir belediyesi 2022 yılında da memur alımlarına hız verecek..

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Temizlik Personeli, 5 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 25 haziran 2022

Tekirdağ'ın hem gelişmesi hem de nüfus artışının hızla yükselmesi,Tekirdağ büyükşehir belediyesinin personel ihtiyaçları oldukça arttırmış durumda.Personel ihtiyacını karşılamak amacı ile belediye,2020 yılında da ilanlar verecek.

Özellikle emekli olan ve görevde yükselme sınavlarına girerek başarılı adayların yerlerinde boşlukların olacağını düşünürsek,belediye 2022 yılında da ciddi bir alım gerçekleştirecek.
Tekirdağ belediyesi büyükşehir oldu personel ihtiyacı arttı

Tekirdağ belediyesinin büyükşehir olması,personel ihtiyacını da doğurdu.Belediye 2022 yılında aşağıdaki kadrolara personel alımları gerçekleştirecek
İşçi kadrolarına
Temizlik personeli kadrolarına
Çevre düzenleme vb kadrolarına
Zabıta memuru kadrolarına
VHKİ kadrolarına
Memur statüsünde çalışacak kadrolarına
Teknikyen,tekniker kadrolarına
Harita mühendisi,planlama mühendisi gibi kadrolara

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ ALANLARDA PERSONEL ALIMI YAPIYOR?

Tekirdağ büyükşehir belediyesi Zabıta memuru gibi alanlara genelde lise mezunu personel alımı gerçekleştiriyor.Ancak ilgili depertmanlarına alacağı personelini ise genelde lisans mezunu olan adaylar içerisinden seçiyor.

Kurum genelde Zabıta memuru,sayaç okuma görevlisi,güvenlik görevlisi,inşaat mühendisi,makina mühendisi,inşaat teknikeri,elektrik ve elektronik mühendisi,harita tekniker,VHKİ personelleri başta olmak üzere birçok depertmanına personel alımları gerçekleştiriyor.

TEKİRDAĞ BELEDİYESİNDE ÇALIŞMA ŞARTLARI NASIL?

Tekirdağ büyükşehir belediyesi de diğer belediyelerde de olduğu gibi çalışma şartları hemen hemen aynı.Özellikle kadrolu memur ve işçi statüsünde olan kişiler diğer tüm illerimizdeki belediyelerde nasıl bir sistem işleyişi var ise Tekirdağ için de geçerli.Belediyelerde çalışan personellerin maaşları bir memurun maaşı ne kadar da yine aynı.Mesela adliye de çalışan bir zabıt katibi 2019 yılında güncel olarak 3500 tl gibi bir maaş alıyorsa,belediyede de çalışan bir katip de aynı maaşı alıyor. Ancak belediyeler sürekli geçici işçi,taşeron işçi çalıştırdıkları için işçilerin maaşları değişkenlik gösterebiliyor.Bahsettiğimiz şekilde çalışan işçiler genelde asgari ücret alıyor.Tekirdağ çok gelişmiş ve büyük bir şehir.Memur olarak burada çalışmak bir fırsat.Memurunun sayıldığı,sevildiği bir ilimiz Tekirdağ, ayrıca İnsanları hoşgörülü ve iyi niyetli.Sabah 8.00 da başlayan mesai akşam 17.00 da sona eriyor.Özel ve acil bir durum olmadığında belediye haftasonları çalışmıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi iş ilanları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri Personel Alımı İlanı İçin TIKLAYINIZ!!!

TEKİRDAĞ BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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Özkan Günaslan - 3 yıl önce
Oncelikle kolay gelsin tekirdagda oturuyorum elimdeki begler kepce oporotörü forklift belgesi serece4 pisko teknik ve ağır vasıta ehliyetim var bu değerlerde iş imkaniniz varmi acaba cenaze araci fen isleri olabilir sizler nasil talep ederseniz ise cok ihtiyacim var yardimci olursaniz cok memnun olur duaciniz olurum telefon nunaram 05388833824bu numaraya donus saglarsaniz iyi olur
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Azız - 3 yıl önce
Slm daha once nku de park ve bahçelerde calıstım ise ihtiyacım var yardımcı olursanız sevınırım 05413046050
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hasan yaprak - 3 yıl önce
tamirciyim büyükşehir belediyesi caliamak istiyorum fakli bölümlerdede calisirim ustalik belgem var (546) 426 94 69
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İlyas kalayci - 3 yıl önce
Kumbağ da oturuyom işim istanbul daydi

Işten ayrıldım burda belediye bünyesinde çalışmak istiyorum
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Gülümser Armut - 3 yıl önce
İşim yok iş arıyorum temizlik persenoli olursam çok mutlu olucam inşAllah
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süleyman - 3 yıl önce
Acil işarıyorum yaşım 18 kolay gelsin
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Süleyman yedekçi - 3 yıl önce
İş arıyorum lütfen bana yardımcı olun daha önce istanbul ve tekirdağ süleymanpaşada çevre temizlikte çalıştım tecrübem var. B sınıfı ehliyetimde var
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Adem demir - 3 yıl önce
Selam 40 yasindayim meslegim garsonluk 2 aydır calışmıyorum işe ihtiyacim var gerekirse temizlikde yaparım lūtfen yardımcı olurmusunuz 5452907226
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