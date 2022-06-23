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Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ağır Kamyon Şoförü, 1 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 23 haziran 2022

Denizli Şehrimiz, 2020 senesi verilerine dayarak nüfus sayısı 1 milyonu aşmış ve Türkiyemizin en kalabalık 21. Şehri konumunda yer almaktadır. Denizli kentimiz Türkiye ve dünyada tekstil ürünleri ve horozu ile ünlüdür. Denizli Büyükşehir Belediyemızce yapılan açıklamada kendi bünyesinde ve bağlı kuruluş iştirak şirketlerinde ihtiyaç duydukları kadro ve pozisyonlara çok sayıda memur işçi personel alımı yaparak istihdam etmeyi planlamakla birlikte, Belediyecilik anlamında Türkiyemizin Diğer kentler ile kıyaslandığında önde gelen illerinden birisi olan Denizli, yapmış olduğu çalışmalar, gerçekleştirdiği ve hala hali hazırda devam eden mega projeler ile ülkemizin takdirini kazanmayı başarmıştır. Elde Edilen bu başarı sadece Denizli Büyükşehir Belediyesi başkanına ve yönetim kadrosuna değil, özenle seçilmiş ve son derece özveri ile çalışan memur işçi statüsünde istihdam edilen personellerine de borçludur. Denizli Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları departmanıncan yapılan açıklamada ihtiyaç duyulan kadro ve pozisyonlara çok sayıda eleman alımı, personel alımı yapılacağı belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyemız tarafından boş poziyonlar için ne zaman personel alımı gerçekleşecek henüz netlik kazanmadı ancak ilana dair bazı nitelik ve özellikler ile detaylar belli olmaya başladı. İlanda ilkokul mezunu, lise mezunu ya da yükseköğretim mezunu adayların başvuruda bulunabilecekleri çok sayıda kadro ve pozisyon bulunuyor. Adayların bazıları geçici işçi statüsünde istidam edilecek ancak birçoğu sözleşmeli olarak kadroya alınacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi iş ilanları hakkında istenilen nitelik ve özelliker ile iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Diğer Belediyelerimiz gibi Denizli belediyemizde memur işçi personel alımı gerçekleştirmek için kolları sıvayarak açık pozisyonları tespit edip değerlendirmek için yetkili birimlerce çalışmalarına başladı diyebiliriz. Açık pozisyonlar ise gelen bilgilere göre şu şekide oluştu; Temizlik işçisi, güvenlik görevlisi, ilaçlama personeli, zabıta memuru, Park bahçe personeli, itfaiyeci, mühendis, Şoför gibi çok sayıda kadro ve pozisyona memur işçi personel alımı yapılacak. Özellikle şehrin düzeni ve işleyişi konusunda iyi bir hizmet vermekte olan Denizli Belediyesi, bu zamana kadar halkını her zaman sevindirmiştir. Çalışanlarının da gerek işi biliyor gerekse de her an hizmet veriyor olması halkı gerçek anlamda sevindirmektedir. Aynı zamanda memur personel alımı yapacak olması da işe girmek isteyenleri ayrıca sevindiriyor. Eğer her dakika bu alımları takip edemem derseniz de www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak bilgilere daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Denizli Büyükşehir Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Denizli Büyükşehir Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli’de bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.