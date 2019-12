T.C Göç İdaresi Müdürlüğü 200 Uzman Yardımcılığı Personel Alımı

Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü toplam (20) adet Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna Tam Zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, Lisan mezunu Embiryolog sertifikasına sahip sağlık Personeli sözleşmeli personel alımı yapılacaktır Detaylar Haberde...

T.C Göç İdaresi Müdürlüğü Uzman Yardımcılığı Personel Alımı

Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü toplam (20) adet Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna Tam Zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, Lisan mezunu Embiryolog sertifikasına sahip sağlık Personeli sözleşmeli personel alımı yapılacaktır Detaylar Haberde...

- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,2-En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,3-Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),4-01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1984 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)olmak.

I-SINAV BAŞVURUSU

1-Giriş Sınavı başvuruları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından https://aybu.edu.tr/gpm/internet sayfasında ilan edilecek bağlantı adresi üzerinden online olarak alınacaktır. Giriş Sınavı başvuruları 25 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayıp 05 Ocak 2020 Pazar günü saat 17.00’de sona erecektir. Online başvuru sonunda alınacak olan Başvuru Kayıt Formu bilgisayara kaydedilerek adaylar tarafından başvuru tarihleri arasında gpmsinav@ybu.edu.tremail adresine e-posta yoluyla ulaştırılacaktır.

VI-SINAV TARİHİ VE YERİ

1- Giriş Sınavı yazılı bölümü 08 Şubat 2020 (Cumartesi günü) tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, sabah saat 10.00’da başlayacaktır. Sınavın süresi 120 dakikadır. 2- Sınava başvuran adaylar için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 31 Ocak 2020 tarihinden itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://aybu.edu.tr/gpm/ internet adresinden edineceklerdir

VIII-YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 puan, genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınavda adaylar; a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan), b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan), e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almaları gerekmektedir. IX-GİRİŞ SINAVI SONUCU Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az yetmiş (70) puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

IX-GİRİŞ SINAVI SONUCU

Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az yetmiş (70) puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilecektir. Giriş sınavı sonuçları Genel Müdürlüğün (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir. Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla 5 (beş) gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğün (www.goc.gov.tr) internet sayfasından yapılacaktır.

X-ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER

Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir: a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı. b) Dört adet vesikalık fotoğraf. c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı. ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı. d) Mal bildirimi. e) Kamu etik sözleşmesi. İlan olunur.



İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres : Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 06370 Yenimahalle/ANKARA Tel : 0312 422 08 27-29 Faks : 0312 422 09 00

Adres : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Güvenevler Mahallesi Cinnah Cad. No:16 06690 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 9061300 - 1095/1346 E-mail : gpmsinav@ybu.edu.tr

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©