Şırnak Belediyesi 2021 personel alımı | Şırnak Belediyesi 14 Memur alımı yapacak

Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS

Puan Türü KPSS

Taban Puanı

1 Zabıta Memuru GİH 9 1 *Herhangi bir Lisans Programından mezun olmak

*En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak Kadın KPSSP3 60

2 Zabıta Memuru GİH 9 1 *Herhangi bir Önlisans Programından mezun olmak

*En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak Kadın KPSSP93 60

3 V.H.K.İ GİH 9 5 • Fakültelerin; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Bankacılık, Muhasebe, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik,, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Bankacılık ve Finans, Muhasebe ve Finans Yönetimi,Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Basın ve Yayın, Pazarlama,Medya ve İletişim, Sosyal Hizmet, Bilgi ve Belge Yönetimi, Yerel Yönetimler, İşletme / İşletmecilik, İş İdaresi, Sağlık Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme Bilgi Yönetimi, Türkçe öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği ,Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Tarih,Coğrafya lisans programlarının birinden mezun olmak.

*Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, Kadın/Erkek KPSSP3 60