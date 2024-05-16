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Antalya'da çiftçiler patlıcanları çöpe attı

Antalyalı çiftçiler para etmediği gerekçesiyle bir kamyon dolusu patlıcanı çöpe atarken komisyoncuların halde patlıcana 2-3 TL fiyat teklif ettiğini ileri sürdü.

Antalya'da çiftçiler patlıcanları çöpe attı
Kamusaati
Kamusaati
16 Mayıs 2024 Perşembe 14:19

Yaz sezonu geldi, tarlalarda hasat başladı...

Yaz meyve ve sebzeleri yavaş yavaş tezgahlarda yerini alıyor.

Fiyatlar ise sezon başı olması sebebiyle yüksek. Fiyatların düşmesi beklenirken tezgahlar ve tarladaki fiyat arasındaki fark dikkat çekiyor.

Tarlada bedava denebilecek fiyatlara alınan ürünler, tezgahlarda astronomik rakamlara ulaşıyor.

Patlıcanları çöpe döktü

Antalya'da bir patlıcan üreticisi ise bu duruma isyan etti.

Topladığı bir kamyon dolusu patlıcanı komisyoncuların 2-3 TL fiyat teklif etmesi üzerine çöpe döken çiftçi, görüntüleri yerel medyaya gönderdi.

"Hayvanlar yesin insanlar yemesin"

Görüntülerde çiftçinin, "Para mı ediyor. Mal kırmızıymış. Hayvanlar yesin insanlar yemesin." sözleri dikkat çekti.

"Malı halde 3 TL'ye istiyorlar"

Sesinin duyurulmasını isteyen çiftçi, Antalya Hakkında hesabına gönderdiği görüntülere bir de şu notu ekledi:

Admin, çiftçi zor durumda ağlıyor mal satılmıyor, paylaşırsanız sevinirim. Beğenmiyorlar almamak için sırf 2 TL'ye 3 TL'ye düşsün diye pazarda çöp patlıcan 20 TL'ye şu malı ama halde alan yok 3 TL'ye istiyorlar. Şu anda bizde çöpe döküyoruz hayvanlar yesin diye. Paylaşırsanız üst düzeyde yöneticiler görüp bu işe el atmaları lazım. Bir destek olun sesimizi duyurun.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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