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Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?

Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?

Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
Admin
Admin
16 Mayıs 2024 Perşembe 13:59

Ankara emniyetinde deprem etkisi yaratan Ayhan Bora Kaplan soruşturması derinleşirken, 'M7' kod adı verilen gizli tanık Serdar Sertçelik'in iddiaları sonrası gözaltına alınan polis ve emniyet müdürlerinin sayısı da artıyor. Ev hapsindeyken sevgilisiyle gece eğlencesine çıktığında vurulan Sertçelik'le ilgili "Yurtdışına kaçmasını sağlamak için mi elektronik kelepçe çıkarıldı? Gözetim altında nasıl yurtdışına kaçtı? Kim veya kimler neye karşılık yardım etti?" soruları hala yanıt arıyor.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması derinleşirken, "M7" kod adı verilen gizli tanık Serdar Sertçelik'in "siyasilere kumpas kurmakla" suçladığı 4 polis gözaltına alınmıştı. Sertçelik'in ev hapsinde ve elektronik kelepçe takılıyken yurt dışına nasıl kaçtığına yönelik birçok soru henüz yanıt bulmazken, Ankara emniyetini sarsan soruşturma kapsamında bugün de 3 sivil şahıs ile 1 komiser daha gözaltına alındı.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması derinleşirken, "M7" kod adı verilen gizli tanık Serdar Sertçelik'in "siyasilere kumpas kurmakla" suçladığı 4 polis gözaltına alınmıştı. Sertçelik'in ev hapsinde ve elektronik kelepçe takılıyken yurt dışına nasıl kaçtığına yönelik birçok soru henüz yanıt bulmazken, Ankara emniyetini sarsan soruşturma kapsamında bugün de 3 sivil şahıs ile 1 komiser daha gözaltına alındı.

EV HAPSİNDEYKEN YURT DIŞINA KAÇTI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı dava süreci devam ederken, davanın gizli tanığının iddiaları Emniyet'i sarstı. Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numaralı ismi olduğu iddia edilen ve davada M7 kod adı ile gizli tanık yapılan Serdar Sertçelik'in ev hapsindeyken yurt dışına kaçması ve dosyaya gizli tanık yapılma süreci tartışma yarattı.

GİZLİ TANIK M7

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 26 Nisan'daki duruşmasında Mahkeme Başkanı, savcılığın gizli tanıklardan M7'nin kontrol tedbirlerine uymadığı için dinlenmek üzere duruşmada hazır edilemeyeceği yönünde yazı gönderdiğini belirtti. Mahkeme, tutuklu 8 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vererek duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.

EMNİYET'TE DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER YAŞANDI

Yargılama süreci devam ederken soruşturmanın Emniyet ayağında ise ilginç gelişmeler yaşandı. Davanın kritik gizli tanığı M7'nin dosyanın sanıklarından Serdar Sertçelik olduğu, ev hapsinde tutulduğu ve bu süreçte yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Gizli tanık M7 Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile ilgili şok iddialarda bulundu.

TELEFON GÖRÜŞMESİNİN SES KAYITLARINI YAYINLADI

Kendisinin tehditle zorla gizli tanık yapıldığını iddia eden Sertçelik, 4 Mayıs'ta Emniyet Müdürü Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtlarını yayınladı. Kendisi üzerinden komplo kurulmaya çalışıldığını iddia eden Sertçelik, emniyetin daha önce AK Parti'de bakanlık yapan birçok isim ile aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini de dosyaya sokmaya çalıştığını ileri sürdü.

İŞKEMBECİDE BACAĞINDAN VURULDU

Sertçelik, operasyondan 28 gün sonra Kıbrıs'tan getirilerek ifadesi alındı. Gizli tanık yapılarak ev hapsine alındı. Elektronik kelepçe takılan Sertçelik9 kez evden çıktı. 21 Kasım'da Ankara'da bir eğlence mekanında sabaha kadar eğlendi ve sevgilisi ile işkembeciye gitti. Burada çıkan çatışmada bacağından 4 kurşun ile vuruldu. Hastaneden rapor alan Sertçelik, evine döndü. Vurulmasından bir gün sonra da kendi iddiasına göre Bodrum'dan Kos'a geçti. Sertçelik'in oradan da Dubai'ye geçtiği iddia ediliyor.

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