4 Yıllık Salgın Hayatımızdan 1,5 Yılı Çaldı

Araştırma Şok Edici Sonuçlar Ortaya Koydu

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) tarafından yürütülen araştırma, 195 ülkeyi kapsıyor. 1950-2021 yılları arasındaki ölüm oranları ve beklenen yaşam süreleri analiz edilen çalışmada, anketler, nüfus sayımları ve diğer kaynaklardan elde edilen veriler de kullanıldı. Araştırmanın odak noktası ise COVID-19 salgını dönemiydi.