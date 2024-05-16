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4 Yıllık Salgın Hayatımızdan 1,5 Yılı Çaldı

Dünya genelinde beklenen yaşam süresi 1,5 yıl azaldı! Peki bu ürkütücü gerçeğin arkasındaki sebep ne? COVID-19 salgınının etkileri mi? Detaylar için okumaya devam edin!

4 Yıllık Salgın Hayatımızdan 1,5 Yılı Çaldı
Kamusaati
Kamusaati
16 Mayıs 2024 Perşembe 14:25

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "küresel salgın" ilan ettiği COVID-19, 4 yılı aşkın süredir hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Salgınla mücadele devam ederken, bilim insanları da virüsün etkilerini araştırmaya devam ediyor. Sonuçlar ise ürkütücü: COVID-19, dünya genelinde beklenen yaşam süresini 1,5 yılı aşkın bir süre kısalttı!

Araştırma Şok Edici Sonuçlar Ortaya Koydu

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) tarafından yürütülen araştırma, 195 ülkeyi kapsıyor. 1950-2021 yılları arasındaki ölüm oranları ve beklenen yaşam süreleri analiz edilen çalışmada, anketler, nüfus sayımları ve diğer kaynaklardan elde edilen veriler de kullanıldı. Araştırmanın odak noktası ise COVID-19 salgını dönemiydi.

Salgın Neredeyse Tüm Dünyayı Etkiledi

Araştırmanın sonuçları, COVID-19 salgınının dünya genelinde yetişkinler üzerinde derin bir etki yarattığını gösteriyor. Salgın sırasında, ülkelerin ve bölgelerin %84'ünde beklenen yaşam süresi azaldı. Bu durum, yeni patojenlerin ne kadar yıkıcı olabileceğini gözler önüne seriyor.

Araştırmacılar Uyarıyor: Tehlike Geçmedi!

IHME araştırmacılarından Dr. Austin E. Schumacher, COVID-19'un dünya genelindeki yetişkinler üzerinde derin bir etki yarattığını ve salgın sırasında ülkelerin ve bölgelerin %84'ünde beklenen yaşam süresinin azaldığını belirtiyor. Schumacher, bu durumun yeni patojenlerin yıkıcı potansiyelini gözler önüne serdiğini ve salgının tehlikesinin hala devam ettiğini vurguluyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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