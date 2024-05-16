6-8 Ekim 2014 tarihinde çıkan sokak eylemlerine ilişkin Kararda Son Nokta

6-8 Ekim 2014 tarihinde çıkan sokak eylemlerine ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da yargılandığı davada kararlar açıklandı. Eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ 27 yıl, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ise 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk beraat etti. Ayla Akat Ata tahliye edildi.

6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin, aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada kararlar açıklandı. Eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ 27 yıl, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk beraat etti.

72'Sİ FİRARİ 108 SANIKLI DAVA

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davada 18'i tutuklu, 18'i tutuksuz, 72'si de firari 108 sanık var. Duruşmada, mahkeme başkanı dosyaya gelen evrak bulunduğunu belirterek sanık avukatlarına söz verdi. Duruşma, avukatların beyanlarının alınmasıyla devam etti.

DURUŞMA SALONUNDA PROTESTO

130 sayfalık kararın açıklandığı sırada salonda Kürtçe sloganlar atıldı. Mahkeme heyeti, protesto nedeniyle kararı bir süre okuyamadı. Avukatlar da sıralara vurup slogan attı ve salonu terk etti.

FİGEN YÜKSEKDAĞ'A 27 YIL HAPİS CEZASI

Eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ'a 27 yıl hapis cezası verildi. Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

AHMET TÜRK'E 10 YIL HAPİS

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Alp Altınörs, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 18 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Ali Ürküt'e devletin birliğini bozma suçuna yardım suçundan 13 yıl 4 ay, suç işlemeye tahrik suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk beraat etti. Ayla Akat Ata tahliye edildi.

İDDİANAME

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 108 sanık yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6- 8 Ekim 2014 tarihlerinde meydana gelen Kobani olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra; HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanık hakkında çeşitli suçlardan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680 yıl hapis cezası istendi.

İddianamede, 37 maktul ve 2 bin 676 mağdur yer aldı. Sanıkların tamamı, Kobani olaylarını sorumlu düzeyde organize etmekle ve terör örgütünün talimat bütünlüğü içerisinde şiddeti sokak olayları şeklinde ülke geneline yayıp, terör olaylarına kitlesel boyut kazandırmakla suçlandı. Örgüt yöneticisi olmakla da suçlanan sanıklar, tüm suçlardan da ayrı ayrı sorumlu tutuldu.