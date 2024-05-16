Eşini Canavarca hislerle Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Kepez'deki bir zincir marketin şubesinde çalışan Sümeyye Yavlak (26), 21 Ağustos 2023'te iş yerine gelen eşi Mehmet Yavlak ile tartışmıştı. Eşinin kovaladığı kadın kendisini marketin deposuna kilitlemişti. Kapıyı kırarak içeri giren Yavlak, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçmıştı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklanmıştı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Mehmet Yavlak, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çalıştığı markette eşi tarafından öldürülen 26 yaşındaki Sümeyye Yavlak'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kendisini öldüren kocasının markete girmesi ile talihsiz kadının kaçarak depoya saklandığı görülüyor.