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Eşini Canavarca hislerle Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

Eşini Canavarca hislerle Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

Eşini Canavarca hislerle Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı
Admin
Admin
16 Mayıs 2024 Perşembe 16:19

NE OLMUŞTU?

Kepez'deki bir zincir marketin şubesinde çalışan Sümeyye Yavlak (26), 21 Ağustos 2023'te iş yerine gelen eşi Mehmet Yavlak ile tartışmıştı. Eşinin kovaladığı kadın kendisini marketin deposuna kilitlemişti. Kapıyı kırarak içeri giren Yavlak, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçmıştı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklanmıştı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Mehmet Yavlak, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çalıştığı markette eşi tarafından öldürülen 26 yaşındaki Sümeyye Yavlak'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kendisini öldüren kocasının markete girmesi ile talihsiz kadının kaçarak depoya saklandığı görülüyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, eşini çalıştığı zincir market şubesinde bıçaklayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanığın cinayet öncesi ve sonrası görüntüleri ortaya çıktı.

KAÇARAK KENDİNİ DEPOYA KİLİTLEDİ

Kepez'deki bir zincir marketin şubesinde çalışan Sümeyye Yavlak'ın (26), 21 Ağustos 2023'te iş yerine gelen eşi Mehmet Yavlak tarafından öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası kaydı bulundu. Kayıtta, market içindeki kasada görev yapan Sümeyye Yavlak'ın eşinin geldiğini gördükten sonra kaçarak kendisini depoya kilitlediği görülüyor. Markete giren saldırgan Mehmet Yavlak'ın depo önüne giderek, diğer market görevlisi kadınla eşini kapıyı açması için ikna etmeye çalıştığı görüntüler de kayıtta dikkat çekiyor.

ELİNDE CİNAYET BIÇAĞIYLA ÇIKTI

Deponun ana kapısının açılmasına üzerine içeri giren Mehmet Yavlak'ın, ikinci kapının önünde yaklaşık 5 dakika kaldıktan sonra çıkıp, ikinci kapıya önce yumruk attığının, ardından marketin içinde bulduğu eşyaları kapıya fırlattığının görüldüğü kayıtta, ikinci kapının kırılmasıyla içeri girmesi ve yaklaşık 5 dakika sonra elindeki cinayet bıçağı ile depodan çıkıp, koşarak marketten kaçması yer alıyor.

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