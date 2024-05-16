Ahmet Türk Hapse Girecek mi?, 10 yıl hapis cezası alan Ahmet Türk'ün belediye başkanlığı düşer mi?

Kobani davasında Ahmet Türk hakkında 10 yıl, Figen Yüksekdağ hakkında ise 30 yıl 3 ay hapis sezası ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kamuoyunda Kobani Davası olarak bilinen, Kobani bahanesiyle Türkiye'de düzenlenen 6-8 Ekim eylemlerine ilişkin davanın karar duruşması yapıldı.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşma sonrasında 130 sayfalık karar metninin okunmasına geçildi.

108 sanığın yargılandığı davada kararlar alfabetik sırayla açıklandı.

Ahmet Türk 10 yıl ceza aldı

Bu kapsamda 81 yaşındaki Ahmet Türk'e silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Ali Ürküt hakkında, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma eylemine yardım suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Figen Yüksekdağ'a 30 yıl 3 ay

Figen Yüksekdağ hakkında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma eylemine yardım suçundan 19 yıl hapis cezası verildi.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yüksekdağ'a ayrıca Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan 2 yıl, iki ayrı terör örgütü propagandası suçundan 3 yıl seçim yasaklarına aykırı hareket etmekten ise 3 ay hapis cezası verildi.

Toplamda Yüksekdağ, 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış oldu.