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Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu
Admin
Admin
16 Mayıs 2024 Perşembe 16:11

Lübnan'ın en ciddi askeri gücü Hizbullah, İsrail işgali altında olan Golan Tepeleri'ni 60 Katyuşa roketiyle vurdu. İsrail'in en önemli istihbarat balonunun hedef alındığı 3 askeri üsse yönelik saldırıyı İsrail basını savaşın başından beri en büyük saldırı olarak tanımladı.

Hizbullah, İsrail işgali altında olan Suriye toprağı Golan Tepeleri'ne bu sabah 60 Katyuşa roketi fırlattığını ve 3 askeri üssü hedef aldığını duyurdu. Lübnan'ın en ciddi askeri gücü Hizbullah, roket yağmurunun İsrail jetlerinin Bekaa Vadisi'ndeki bombardımanına misilleme olduğunu kaydetti.

40 ROKET SINIRI GEÇTİ

İsrail ordusu ise, bu sabah Hizbullah'ın ateşlediği 40 roketin sınırı geçtiği bilgisini paylaştı. Suriye, İsrail ve Lübnan'ın kesişme noktasındaki Golan Tepeleri, on yıllardır İsrail işgali altında. Lübnan medyası ise, İsrail'in sınırdaki Ayta eş Şaab'a saldırdığını yazdı.

BALON ÜSSÜ HAVAYA UÇTU

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur'da Hizbullah'ın önemli isimlerinden Hüseyin Mekki'yi seyahat ettiği araçta bir füzeyle vurması, 8 Ekim'den bu yana devam eden sınır çatışmasında yeni bir sayfa açtı. İran'ın Orta Doğu'daki en sıkı müttefiki Hizbullah, İsrail'e çok ağır saldırıyla misillemede bulundu. Çarşamba günü Lübnan-İsrail sınırının 35 kilometre içerisindeki hava üssü kamikaze silahlı insansız hava aracıyla vuruldu. Aşağı Celile bölgesindeki söz konusu üste, Sky Dew adlı casus balonlar konuşluydu.,

"SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA EN BÜYÜK SALDIRI"

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El Meyadin televizyonu, internet sitesinin manşetinde İsrail'in en önemli istihbarat balonunun hedef alındığını yazdı. El Meyadin ayrıca, casus balon üssünün vurulmasını İsrail medyasının savaşın başından beri en büyük saldırı olarak tanımladığını da aktardı. İsrail ordusu bu sabah kuzeydeki hassas askeri tesise saldırı olduğunu doğruladı, başka bir detay vermedi.

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