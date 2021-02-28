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Kuşadası Belediyesi İşçi Alımı 2021 – Güncel İlan

Kuşadası Belediyesi İşçi Alımı 2021 – Güncel İlan Aydın Kuşadası Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda çok sayıda işçi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Kuşadası Belediyesi hizmet birimlerinde görevlendirmek üzere iki (2) restoratör, bir (1) şoför, bir (1) mühendis, bir (1) tekniker, iki (2) işçi, on dört (14) idari destek personeli, bir (1) koordinatör, bir (1) koordinatör yardımcısı olmak üzere toplamda yirmi üç (23) daimi işçi, personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Kuşadası Belediyesi İşçi Alımı 2021 – Güncel İlan
28 Şubat 2021 Pazar 13:28
Aydın Kuşadası Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda çok sayıda işçi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Kuşadası Belediyesi hizmet birimlerinde görevlendirmek üzere iki (2) restoratör, bir (1) şoför, bir (1) mühendis, bir (1) tekniker, iki (2) işçi, on dört (14) idari destek personeli, bir (1) koordinatör, bir (1) koordinatör yardımcısı olmak üzere toplamda yirmi üç (23) daimi işçi, personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Kuşadası Belediyesi işçi, personel alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını 26/02/2021 tarihinde ilan metninde yer alan adrese şahsen yapmaları gerekmektedir. Kuşadası işçi alımı başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru adresi, ilan metinleri ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

 

Kuşadası Belediyesi İşçi Alımı

Kuşadası Belediyesi İşçi Alımı

Kuşadası Belediyesi Personel Alımı

Kuşadası Belediyesi Personel Alımı

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Kuşadası Belediyesi #personel alımı #2021
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