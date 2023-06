Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı yapacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi 50 Personel Alımı Yapacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Denizli Büyükşehir Belediyesi kamuoyuyla paylaştığı Personel Alımı ilanında 50 kişilik otobüs şoförü alımı yapacak İşte ilan metni ve Güncel İş İlanları

Denizli Şehrimiz, 2020 senesi verilerine dayarak nüfus sayısı 1 milyonu aşmış ve Türkiyemizin en kalabalık 21. Şehri konumunda yer almaktadır. Denizli kentimiz Türkiye ve dünyada tekstil ürünleri ve horozu ile ünlüdür. Denizli Büyükşehir Belediyemızce yapılan açıklamada kendi bünyesinde ve bağlı kuruluş iştirak şirketlerinde ihtiyaç duydukları kadro ve pozisyonlara çok sayıda memur işçi personel alımı yaparak istihdam etmeyi planlamakla birlikte, Belediyecilik anlamında Türkiyemizin Diğer kentler ile kıyaslandığında önde gelen illerinden birisi olan Denizli, yapmış olduğu çalışmalar, gerçekleştirdiği ve hala hali hazırda devam eden mega projeler ile ülkemizin takdirini kazanmayı başarmıştır. Elde Edilen bu başarı sadece Denizli Büyükşehir Belediyesi başkanına ve yönetim kadrosuna değil, özenle seçilmiş ve son derece özveri ile çalışan memur işçi statüsünde istihdam edilen personellerine de borçludur. Denizli Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları departmanıncan yapılan açıklamada ihtiyaç duyulan kadro ve pozisyonlara çok sayıda eleman alımı, personel alımı yapılacağı belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyemız tarafından boş poziyonlar için ne zaman personel alımı gerçekleşecek henüz netlik kazanmadı ancak ilana dair bazı nitelik ve özellikler ile detaylar belli olmaya başladı. İlanda ilkokul mezunu, lise mezunu ya da yükseköğretim mezunu adayların başvuruda bulunabilecekleri çok sayıda kadro ve pozisyon bulunuyor. Adayların bazıları geçici işçi statüsünde istidam edilecek ancak birçoğu sözleşmeli olarak kadroya alınacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi iş ilanları hakkında istenilen nitelik ve özelliker ile iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Diğer Belediyelerimiz gibi Denizli belediyemizde memur işçi personel alımı gerçekleştirmek için kolları sıvayarak açık pozisyonları tespit edip değerlendirmek için yetkili birimlerce çalışmalarına başladı diyebiliriz. Açık pozisyonlar ise gelen bilgilere göre şu şekide oluştu; Temizlik işçisi, güvenlik görevlisi, ilaçlama personeli, zabıta memuru, Park bahçe personeli, itfaiyeci, mühendis, Şoför gibi çok sayıda kadro ve pozisyona memur işçi personel alımı yapılacak. Özellikle şehrin düzeni ve işleyişi konusunda iyi bir hizmet vermekte olan Denizli Belediyesi, bu zamana kadar halkını her zaman sevindirmiştir. Çalışanlarının da gerek işi biliyor gerekse de her an hizmet veriyor olması halkı gerçek anlamda sevindirmektedir. Aynı zamanda memur personel alımı yapacak olması da işe girmek isteyenleri ayrıca sevindiriyor. Eğer her dakika bu alımları takip edemem derseniz de www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak bilgilere daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.