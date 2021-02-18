Bandırma Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Balıkesir Bandırma Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Bandırma Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Bandırma Belediyesi Personel Alımı

Bandırma Belediyesi Personel Alımı

2012 yılında değiştirilen belediyecilik kanunu kapsamında ilçe olarak kabul edilen Bandırma Belediyesi, bugün bünyesinde bulundurduğu 83 mahalleye hizmet vermektedir.

Bandırma ’i tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkarak özgün bir kimliğe kavuşturmak, doğaya saygılı, sağlıklı, çağdaş ve yaşanılabilir bir kent yapmak misyonunda olduğunu açıklayan Bandırma Belediyesi, insana, doğaya, çevreye ve değerlere saygıyı esas alan bir belediyecilik anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu misyon kapsamında birçok projeye imza atan kurum, projelerine her geçen gün yenilerine eklemekte ve proje alanlarında ve mevcut birimlerinde istihdam etmek üzere zaman zaman da personel alımı yapmaktadır. Son dönemde projelerini hızlandırdığı gözlemlenen belediyenin bu bağlamda çok sayıda personel alımı yapacağı da öngörülmektedir.

Bandırma Belediyesi İşçi Alımı

Kadrosunda memur pozisyonundan çok işçi pozisyonunda çalışabilecek elemanlara ihtiyaç duyan Bandırma Belediyesi’nin, özellikle zabıta ve temizlik işçisine ihtiyaç duyduğu, bu pozisyonlarda çalışacak personelleri için hafta içi 08.30 ile 17.30 arasında mesai uyguladığı, ayrıca herhangi bir nedenle mesai saatleri dışında çalışmak durumunda kalan işçilerine ek mesai ücreti ödediği de bilinmektedir.

Bandırma Belediyesi Memur Alımı

Kadrolarda açıklık oluştukça, yıllık olarak belirlenen sayıda Bandırma Belediyesi memur alımı gerçekleştirilmektedir. Alımlarda yaş, tecrübe, KPSS puanı, askerlik durumu ve eğitim seviyesi gibi birçok kriter göz önünde bulundurulmaktadır. Hangi koşullarda alım gerçekleşeceği tamamen duyuruda yer alan pozisyonun görev ve yetkilerine bağlıdır diyebiliriz.

Bandırma Belediyesi memur alımları; ebe, mühendis, şehir ve bölge planlayıcısı, veteriner, genel memur, mimar, güvenlik görevlisi ve avukat gibi birbirinden değişik alanlarda görev yapılmak üzere gerçekleşmektedir. Bunlar haricinde kurumun yeni açtığı bir birimde ya da departmanda çalıştırılmak üzere de memur alımları yapılabilmektedir.

Bandırma Belediyesi İş İlanları

Bandırma ilçesi halkına yetkin personelle, katılımcı, şeffaf, öncü, örnek, insan odaklı, etik değerlere saygılı, toplumcu belediyecilik hizmetleri sunmak amacıyla kadrosuna alacağı personeller için internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlamakta ve halkını bu şekilde bilgilendirmektedir.

Belediye yetkilileri tarafından henüz net bir personel alım takvimi açıklanmamakla birlikte kurumun internet sitesi üzerinden kısa süre içerisinde iş ilanı yayınlanarak Bandırma halkının bilgilendirileceği öngörülmektedir.

Yayınlayacağı iş ilanında personel alımı ile ilgili tüm detayları açıklaması beklenen Bandırma Belediyesi’nin kadrosunda daha çok yazı işleri, kırsal hizmetler, zabıta dairesi, temizlik işleri, sosyal hizmetler ve fen işleri birimine yer vereceği ve bu işçileri memur, taşeron işçi ya da sözleşmeli işçi statüsüyle kadrosuna alacağı bilinmektedir.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Bandırma Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bandırma Belediyesi bünyesinde kadrolu memur olmak isteyenlerin KPSS’den yeterli puanı almış olması ve ÖSYM tarafından uygun olan birime yerleştirilmiş olması gerekmektedir.

Sözleşmeli işçi ya da taşeron işçi olarak belediye bünyesinde çalışmak isteyenlerin ise belediyenin resmi internet sitesini takip ederek yayınlayacağı iş ilanlarını incelemeleri ve kendilerine uygun gördükleri birimler için iş başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Bandırma İş İlanları

Belediye tarafından yayınlanan duyurular içerisinden herhangi bir ilanın koşullarını sağlayamıyorsanız ya da sizin hedeflediğiniz kariyer planına uygun bir iş ilanı bulamadıysanız, şansınızı özel sektörde deneyebilirsiniz. Kış mevsimi oldukça ılık geçen bu mevkide, yılın 4 mevsimi Bandırma iş ilanları aracılığıyla meslek sahibi olabilirsiniz.

Bandırma Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Bandırma Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Bandırma Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Bandırma Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Bandırma Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Bandırma Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Bandırma Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Bandırma Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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