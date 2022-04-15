2022 bekçi alımları başladı!, e-Devlet Bekçilik Başvurusu Nasıl Yapılır? (3.000 Bekçi Alımı)

Resmi Gazete’de yayımlandı: 3.000 bekçi alınacak, Bekçi Alımı Başvurusu Nereden Yapılır?, 2022 BEKÇİLİK BAŞVURUSU BAŞLADI MI?, E-Devlet Bekçilik Başvurusu Nasıl Yapılır?, 5 EGM Bekçi Alımı Başvuru Formu, e-Devlet Bekçilik Başvurusu Adımları 2022, www.pa.edu.tr Bekçi Başvuru e-Devlet, Bekçilik Başvurusunda İstenilen Belgeler, Bekçi Olma Şartları Nelerdir?, e-Devlet üzerinden, pa.edu.tr ve Emniyet Genel Müdürlüğü personel başvuru şartları hakkında tüm bilgileri detaylandırdık. Bekçi adayları 2022 Bekçilik Başvurusu için ilan tarihlerinde başvuru formunu doldurarak işlemlerini tamamlayabilirler.

EGM bekçilik başvurusu e-Devlet, www.pa.edu.tr üzerinden nasıl yapılır, başvuru esnasında istenilen belgeler nelerdir, bekçi alım ilanları ne zaman yayınlanacak başvuru süreci başlamadan önce adaylar başvuru yapabilir mi içeriğimizde detaylandırdık.

Resmi Gazete’de yayımlandı: 3.000 bekçi alınacak.

Resmi Gazete‘de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

Bekçi Alımı Başvurusu Nereden Yapılır?

Bekçi alım başvuru tarihleri belirlendiğinde Polis Akademisi resmi sayfasından e-devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuru yapılır. Bu başvurular açıklandığında pa.edu.tr ve EGM mahalle bekçisi başvurularını e-Devlet sisteminden tamamlanır.

2022 BEKÇİLİK BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Binlerce bekçi adayı, EGM ve JGK tarafından yayımlanacak Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına dair ilanı bekliyor. Söz konusu bekçi alımına ilişkin başvurular henüz başlamadı. Kısa süre içinde alıma dair açıklamanın gelmesi bekleniyor.

E-Devlet Bekçilik Başvurusu Nasıl Yapılır? 2022

Mahalle bekçisi adayları, EGM bekçi alımı başvurularının duyurulacağı tarihlerde http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuru yapılır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bekçi olabilme koşullarını sağlayan, Ön başvurusu kabul edilen adaylar yazılı, sözlü (mülakat) ve parkurlara katılarak sonuç puanlarını alırlar. Muhafız alımına ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde duyurulmaktadır. Adaylar, bekçi alımı başladığında bu siteyi takip ederek başvuruda bulunabilirler. Bu yıl Devletdestekli.com sitemiz üzerinden bekçi alım ilanları açıldıkça sizlere duyuru yapacağız.

EGM Bekçi Alımı Başvuru Formu 2022

EGM bekçi alımı başvuru formuna e-Devlet’ten ulaşabilirsiniz. Bekçi alım ilanları EGM tarafından yayınlandıktan sonra bu tarihler arasında e-Devlet ve Polis Akademisi resmi sayfasından ön başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Resmi olarak belirlenen tarihler arasında başvuru yapacak adaylar, başvuru formunu bireysel olarak doldurarak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne başvurularını tamamlayabilirler.

e-Devlet Bekçilik Başvurusu Adımları 2022

Bekçilik ön başvuru e-Devlet üzerinden online yapılıyor. Başvurular için bekçi alım ilanlarının ve başvuru tarihlerinin yayınlanması gerekiyor çünkü, başvuru tarihleri ​​dışında yapılan başvurular geçersiz sayılıyor. e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapacak kişiler aşağıda belirttiğimiz adımları takip ederek başvurularını oluşturabilirler.

e-Devlet bekçilik başvurusu adımları:

EGM ve Polis Akademisi tarafından bekçi alım ilanları yayınlandıktan sonra, e-Devlet sistemine giriş yapın,

Siteye giriş yaptıktan sonra arama butonuna aday işlemleri sitesi yazıp,

yazıp, Uygulamaya git bağlantısına tıklayıp, karşınıza çıkan Polis Akademisi İşlemleri Sistemi üzerinden,

Döneminizi seçerek başvurularınızı yapabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden başvuru yapmak için aday işlemleri sistemi üzerinden yapabilirsiniz.

www.pa.edu.tr Bekçi Başvuru e-Devlet

Polis akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü sayfalarında bekçi başvuru tarihinin resmi duyurusu yapıldığında, e-Devlet girişiniz ile online olarak ya da polis akademisi web sitesi üzerinden başvurular tamamlanmaktadır.

İnternet üzerinden başvuru: e-Devlet üzerinden

Bireysel Başvuru: Polis Akademisi resmi sitesinden .

. İş-Kur üzerinden başvuru yapmak isteyen bekçi adayları, İŞKUR sayfasından yayınlanan bekçi ilanlarını takip edebilir.

Başvuru yapan kişiler başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilirler.

https://www.pa.edu.tr/ BEKÇİLİK BAŞVURU SAYFASI

Bekçilik Başvurusunda İstenilen Belgeler

Bekçi olmayan hak kazanan adaylardan başvuru esnasında bir takım belge talep edilmektedir. Adayların başvuru tarihine kadar gerekli belgeleri hazırlayarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bekçilik başvurusunda istenen evraklar:

Sınav başvuru dilekçesi,

dilekçesi, T.C kimlik belgesi fotokopisi,

Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,

Sağlık bilgilendirme formu

Diploma yada geçici bitirme belgesi,

Müracaat edilen il sınırlarına en az 1 yıldır ikametgah ettiğini gösteren belge,

Son 1 yıl içerisinde çekinilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf,

Kendisi ve evli ise eşinin yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanlar,

Askerlik terhis belgesi,

Şehit yada vazife malulü olanların eş yada çocuklarından, şehitlik yada vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği.

Bekçi olmak isteyen kadın ve erkeklerin en çok araştırmış olduğu konular arasında bekçi nasıl olunur şartları nelerdir yer alıyor. Bekçi olmak isteyen herkes bekçi nasıl olunur bilgi alarak başvuru yapabilirisiniz.

Bekçi Olma Şartları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İlkokulu bitirmiş olmak,

Askerlik görevini yapmış olmak,

Kamu haklarından mahrum kalmamak,

Başvuru tarihleri itibaren, 18 yaşını doldurmuş ve 27 yaşından gün almamış,

Başvuru tarihi itibari ile herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak,

Sağlık yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir sebep ile polis eğitim kurumlarından atılmamış olmak,

Memuriyete engel bir halin bulunmaması,

Sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Alkol, uyuşturucu yada uyarıcı devletdestekli.com madde tedavisi olmamış yada tedavi görüyor olmamak.

Silah taşımaya ve silah kullanmaya hukuki bir engelin olmaması gerekiyor.

Terör örgütlerinin eylemlerine, toplantılarına, yürüyüşlerine ve mitinglerine karışmamış ve desteklememiş olmak,

Ağır hapis yada 6 aydan fazla hapiste kalmış ve hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hüküm olmamak gerekmektedir.

Bekçi Olmak için Boy Kilo Şartı Var mı? Mahalle ve gece bekçisi olmak isteyen kişilerden başvuru sırasında istenen bir takım özellik bulunmaktadır. Bu özelliklerin yanında istenen ve belirtilen şartları taşıyan kişilerin bekçi olması mümkün olacaktır. Bekçi olmak için aranan şartlardan birincisi ve en önemlisi boy ve kilo şartıdır. Bekçi olmak isteyen adayların beden kitle indeksinin 18-27 aralığında olması ve bu kritere uygun olmayan kişilerin elenmesi çok yüksektir. Beden kitle indeksi 17,9 ve 27,10 olan kişilerin bekçi olabilmesi pek mümkün değildir. Bekçi Alımı KPSS Şartı Var mı? Bekçi adaylarının başvuru esnasında KPSS puanı talep edilmemektedir. Bu nedenle KPSS şartı bulunmamaktadır. Adaylar yazılı sınava alınarak mülakata tabi tutulurlar. Yazılı sınav ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılır ve sınav 100 sorudan oluşmaktadır.

Bekçilik Sınav Ücreti Ne Kadardır?

Bekçilik başvurusu yapacak olan adayların online hizmetler üzerinden ön başvuru yaparak 250 TL sınav ücretini Halkbank şubelerinden yada ATM’lerinden yatırması gerekmektedir. Şehit ve vazife mamullerinin çocukları ücret ödemeyecektir.

Bekçilik Sınavı Ücreti Nereye Yatırılıyor?

Bekçilik sınavı ücreti sadece Polis Akademisi Başkanlığı döner sermaye işletmesi müdürlüğünün hesabına Halkbank şubelerinde, internet bankacılığından ve ATM’lerinden alınıyor.

Bekçi Sınav Tarihi 2022 Yılında Ne Zaman Yapılacak?