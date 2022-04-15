Bayan Bekçi Alımı Olacak mı?, Bayan Bekçi Alımı 2022, BAŞVURU EKRANI

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Bayan Bekçi Olma Şartları Nelerdir? 2022

Bayan bekçi olma şartları boy, kilo ve yaş sınırıdır. Bekçi olmak isteyen bayanların bekçi başvuruları için gerekli şartlarını taşımaları halinde başvuruları kabul edilmektedir. Bayan bekçi olmak için gerekli boy kilo fiziki şartları sağlamak, yazılı, sözlü ve fiziki mülakatlarda başarılı olmak gerekiyor.

2022 Yılında Bayan bekçi olma şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

En az Lise ve dengi okuldan mezun olmak,

167 cm ve üzeri boya sahip olmak,

Beden kitle endeksi 18 ve 27 arasında olmak,

Başvuru yapılan il sınırları içerisinde de en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak,

Memuriyete engel bir durumu bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya engel teşkil edecek hukuki bir engeli olmamak,

Yüz kızartıcı bir suça karışmamış olmak,

Kamu haklarında mahrum olmamak,

Kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.

Bekçi olma şartlarını taşıyan adaylar başvuru yapmak için e-Devlet Bekçilik Başvurusu içeriğimizden başvurular hakkında tüm detayları öğrenebilirler.

Mahalle Bekçileri kanunu ile alakalı resmi açıklamalara ulaşmak için tıklayınız.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kadın bekçilerinde görevlendirileceği belirtildi. Şu anda ülkemizde toplam 69 kadın bekçi görev yapmaktadır. Bekçi alım ilanlarının yayınlandığında bayan bekçi adaylarının da başvuru yapabilmesi bekleniyor. Kadınların bekçi olabilmesi için belirli şartları taşımaları gerekmektedir. Mevcut şartları sağlıyorsanız, herhangi bir sıkıntı yaşamadan bekçi alım ilanları yayınlandığında başvurularınızı yaparak bayan bekçi olabilirsiniz.

Bayan Bekçi Boy Şartı Var mı?

Bayan bekçi olmanın şartları arasında boy ve kilo şartını uygun olmak aranmaktadır. Bayan bekçi olma boy ve kilo şartı: boylarının en az 1,67 cm olması ve vücut kitle indekslerinin 18’den küçük 27’den büyük olmamasıdır. Belirtilen oranlar dışında kişilerin başvuruları kabul edilmemektedir. Bekçi nasıl olunur içeriğimizde Bayan bekçilerin alım şartlarına dair daha detaylı bilgilere yer verdik.

Bekçi alımları ile ilgili duyuruları: Kolluk kuvvetlerinin alımı iş ilanlarını İŞKUR üzerinden de takip edebilirsiniz.

Ülkemizde Kadın Bekçi Var mı?

Türkiye’de 69 kadın bekçi var.

Bayan Bekçi Olmak İçin Ne Gerekir?

Bayan bekçi olmak için gerekli boy kilo fiziki şartları sağlamak, yazılı, sözlü ve fiziki mülakatlarda başarılı olmak gerekiyor.

Bekçi Olmak İçin Boy Kilo Şartı Var mı?

Bekçi olmak için boy ve kilo şartı vardır. Kadın ve erkeğin kolluk görevlisi olabilmesi için vücut kitle indeksinizin 18-27 boy-kilo oranı aralığında olması gerekmektedir. Bu oranların dışında zayıf ya da fazla kilolu olan kişilerin mesleğe girme imkanı bulunmamaktadır.

Bayan Bekçi Alımlar Ne Zaman Yapılacak?

2022’de henüz kadın bekçi alımı yok. Son yıllarda kolluk görevlilerinin istihdamının artmasıyla birlikte kadın kolluk görevlilerinin istihdamı konusunda araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde sadece erkek kolluk kuvvetleri personeli istihdam edilmektedir.

2022 Bekçilik Başvuruları e-Devlet Üzerinden Yapılır Mı?

e-Devlet üzerinden bayan bekçi olmak için başvuruda bulunmak isteyen kişiler, e-Devlet sistemindeki aday işlemler sitesine giriş yaparak, polis akademisi sitesine yönlendirildikten sonra başvurularını yapabilirler. Açılan ekrandan devam eden başvuruları takip ederek, iş ilanları açıklandığında başvuru yapabilirsiniz. Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Bayan Bekçi Maaşları Ne Kadardır?

İlkokul mezunu bayan bekçi maaşları 5.665 TL

Lise mezunu bayan bekçi maaşı 6.250 TL

Önlisans mezunu bayan bekçi maaşı 6.700 TL maaş almaktadır.

Bekçilik Başvurusu Nereden Yapılır? (Link)

Kadın bekçi başvurularını: http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

Bekçilik Alımları İçin Yaş ve KPSS Puan Kaç Olmalı?

Bekçilik alımlarında 31 yaş sınırı bulunuyor. KPSS şartı bulunmamaktadır.

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