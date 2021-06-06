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2021 LGS sınav yorumları! Liselere Giriş Sınavı Soruları Zormuydu? Hatalı Sorular Varmıydı? İşte Sınav Sonrasındaki Tüm Detaylar

Liselere Giriş Sınavı 6 Haziran'da gerçekleştirildi. peki sınava giren öğrencilerin sınav soruları hakkındaki yorumları ne oldu? LGS Sınav soruları zormuydu? LGS sınavında hatalı sorular varmıydı? İşte Tüm Detaylar

06 Haziran 2021 Pazar 12:14

Liselere Giriş Sınavı 6 Haziran'da gerçekleştirildi. peki sınava giren öğrencilerin sınav soruları hakkındaki yorumları ne oldu? Sınav zormuydu? hatalı sorular varmıydı? sizlerde görüşlerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazarak herkesle paylaşabilirsiniz hatalı sorular varsa buradan hep birlikte sesimizi duyurabiliriz.

2021 LGS Sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı görüntülemek için TIKLAYINIZ

2021 lgs matematik sorularının çok zor olduğunu belireten öğrencilerin sosyal medyada çeşitli fotoğraflar paylaştılar işte bazıları;

--- lgs de bence Amasya sorusu belirleyici olacak

 

LGS Sınav Sonuçları NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 senesinde Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

2020 LGS sınav sonucu ne zaman açıklanacak? LGS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Sorular zor muydu, kolay mıydı? 2020 MEB LGS cevap anahtarı ile sınav soruları...
 

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #2021 lgs hatalı soru #LGS sınav soruları 2021 #2021 lgs sınav yorumları #2021 LGS
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uzaylı - 7 saat önce
MATEMATİK NEYDİ ABİ YA ÖYLE BÖYLE SORU MU OLUR *
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ÖFKELİ VELİ - 7 saat önce
Sınavdan yeni çıktı çocuk ben daha ne işkence edeyim bu çocuğa..
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ÖĞRETMEN - 7 saat önce
Öğrencilerden aldığım ilk bilgilere göre İnkılap Tarihi çıkan sorular;

1. Milli mücadelenin sanat ve edebiyata yansımaları
2. Amasya genelgesi
3. Sadabat Paktı - Balkan Antantı (Harita)
4. Kutül Amare
5. İstiklal Marşı
6. Atatürk inkılaplarının özellikleri
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ÖĞRETMEN - 7 saat önce
7. Eğitim ve öğretim birliğinin olmadığına kanıt istenmiş
8. Devletçilik ilkesi
9. İzmir suikasti
10. Sosyal devlet ilkesi - sağlık alanı
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insafsız ziya - 7 saat önce
ULAN SÜSLÜ ULAN ALLAHTANDA MI KORMADINIZ ULAN BÖYLE SORU SORULUR MU BE BU NASIL SORU ULAN COĞUCUĞUZ ULAN BİZ BUNLAR NASIL SORU BÖYLE AHHH ULANNN AHHHHH
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