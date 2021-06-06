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2021 LGS sınav sonucu ne zaman açıklanacak? LGS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? 2021 MEB LGS cevap anahtarı ile sınav soruları...

2021 LGS soru ve cevap anahtarı ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. LGS soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayınlanacak? LGS soruları zor muydu? Sınavların tamamlanmasından sonra öğrenciler sorular ve cevaplara bakarak sınavları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. LGS soruları ve cevap anahtarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. İşte detaylar...

2021 LGS sınav sonucu ne zaman açıklanacak? LGS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? 2021 MEB LGS cevap anahtarı ile sınav soruları...
06 Haziran 2021 Pazar 12:25

2021 LGS soruları ve cevapları büyük bir heyecanla bekleniyor. Liselere Giriş Sınavı (LGS) başladı. Sınav sonrasında MEB tarafından LGS soru ve cevap anahtarının yayınlanmasını bekleniyor. Adaylar cevap anahtarı ile sınavda yaptığı doğruları görerek tahmini puan hesaplaması yapmak istiyorlar. Peki LGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak 2021?

MEB LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Heyecanla beklenen LGS başladı. LGS soruları ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Önümüzdeki günler içerisinde soru ve cevapların yayınlanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama yapıldığı zaman detaylar haberde yer alacak.

LGS SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

İLK OTURUM SORU SAYISI

LGS'nin ilk oturumundan Türkçe'den 20, T.C İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 10 soru Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10 soru ve Yabancı Dil dersinden ise 10 soru olmak üzere toplamda 50 soru yöneltiliyor.

İKİNCİ OTURUM SORU SAYISI

Matametik ve Fen Bilimleri alanlarından adaylara 40 soru yöneltilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 senesinde Merkezî Sınav sonuçları 2021 Temmuz Ayı içinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

2021 LGS Sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı görüntülemek için TIKLAYINIZ

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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