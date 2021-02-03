KPSS puan türleri neler? KPSS P1-P2-P3 nedir? KPSS ÖABT puan türleri olan P121, P10 nedir? Kpss 2021 puan türlerive açıklamaları

2021 KPSS ÖABT sonuçları açıklanacak. kpss puan türleri ve meslekler hangi kurum hangi kpss puanıyla alım yapıyor? KPSS lisans puan türleri, kpss önlisans puan türleri, Kpss orta öğretim puan türleri, Peki 2021 KPSS ÖABT puan türleri olan P121, P10 nedir? Bu puan türleri ile nerelere girilebilir? P121, P10 puan türü hesaplaması nasıl yapılır? İşte merak edilenlerin detaylı cevapları...

2021 KPSS ÖABT sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. ÖSYM 2021 KPSS ÖABT puan türleri neler? P121, P10 puan türleri nedir? Hesaplaması nasıl yapılır?

KPSS ÖABT puan türleri neler?

2017 KPSS ÖABT sonucu ile başvuru yapacak olan adaylar puan türünün ne olduğu konusunda bir bilgisi olmayabilir. Konu hakkında bilgisi olmayanlar için hazırladımız haberde detaylara yer verdik. KPSS ÖABT puan türü sadece P121 puan türüdür. Bu puan türü Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sonuçlarından elde edilmektedir.

ÖABT Sınavı sadece ÖSYM tarafından belirlenen 17 Branştan Öğretmen olarak atanmak isteyen öğretmen adaylarını ilgilendirmektedir. Diğer adaylar için ÖABT Sınavına girme zorunluluğu yoktur.

Eğitim alanındaki puan türleri ise P121, P10 puan türleridir. Ağağıdaki bilgileri okuyarak ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını öğrenebilirsiniz.

P121 puan türü nedir?

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüne denilmektedir. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri + Öğretmen Alan Bilgisi Testi bileşenlerinden oluşur.

Ağırlıkları ise şöyledir:

Genel Kültür: 0,15

Genel Yetenek: 0,15

Eğitim Bilimleri: 0,20

ÖABT: 0,50

Bu arada söylemeden geçmeyelim. P121 puan türü 1 yıl geçerlidir. Her yıl yapılan KPSS ile bu puan türü hesaplanmakta ve kullanılmaktadır.

P10 puan türü nedir?

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. GK + GY + Eğitim bilimleri bileşenleri ile hesaplanmaktadır.,

Ağırlıkları ise şöyledir:

- Genel Kültür: 0,30

- Genel Yetenek: 0,30

- Eğitim Bilimleri: 0,40

Bu puan türüde p121 gibi bir yıl geçerli olmaktadır.

P121 ve P10 puanı nasıl hesaplanır?

Genel Kültür – Genel Yetenek Netiniz x 0.15 + Eğitim Bilimleri Netiniz x 0.15 + Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) netiniz x 0.6 + 40 = KPSSP121 Puanınız ile yakın bir puan elde edebilirsiniz. Yani buradaki puan ile sadece tahmini puan elde edebilmektesiniz. Örneğin GK-GY testinden 80, Eğitim Bilimlerinden 60, ÖABT’den 40 net yapmış bir adayın tahmini puanı şöyle hesaplanır.

80 x 0.15= 12

60 x 0.15= 9

40 x 0.6= 24

+ 40;

12 + 9 + 24 + 40 = 85 puana yakın bir puan alabilirsiniz.

P10 puanı içinse yukarıda verdiğimiz katsayılarla yapabilirsiniz..

KPSS P1-P2-P3 nedir? ÖSYM KPSS puan türleri hakkında resmi bilgiler KPSS P1-P2-P3 için araştırmalar sürüyor. KPSS puan türleri içerisinde yer alan KPSS P1, KPSS P2 ve KPSS P3 puan türü, belirli alanlarda tercih yapacak olan adaylar için önem arz ediyor. Buna göre ÖSYM'nin KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri için belirlediği değerlendirme kriteri şu şekildedir; KPSS P1 NEDİR? KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir. KPSS P2 NEDİR? KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.



P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz. KPSS P3 NEDİR? KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.



KPSS P3 puanının hesaplanmasında;



Genel Yetenek yüzde 50,



Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.



Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

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