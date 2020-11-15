Yıpranma Payı Nedir? Yıpranma Payı Emekliliği Etkiler Mi? Mesleki yıpranma payı nedir? Yıpranma payını kimler nasıl alabilir?

Bazı meslek dalları insanların fiziksel ve zihinsel olarak etkilemekte. Bu sebeplerden dolayı fiziksel ve zihinsel olarak zorlayıcı işlerde çalışan kişiler için devlet bu işlerde çalışan kişilere teşvikler verdiği gibi, bazı işverenlerde şirketsel teşvikler sunmaktadır. Bu duruma göre kanunda belirlenen çerçeveye göre yıpratıcı işlerde çalışan kamu ve işçilere “yıpranma payı” adı altında nakit yardımı yapılmaktadır.

Fiili hizmet zammı olarak bilinen mesleki yıpranma payı hakkında kullanıcıların merak ettiği birçok soru var. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, her meslek grubunun çalışma ortamı ve iş yükü aynı olmadığı gerekçesiyle, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan kişilere erken emeklilik hakkı tanındı. Bu meslek gruplarında çalışanların fiili çalışma sürelerine ek süreler eklenerek emeklilik yaşları düşürüldü. Peki, yıpranma payını kimler nasıl alabilir? Mesleki yıpranma payı nedir?

Ülkemizde 18 meslek dalına fiili hizmet süresi zammı uygulanıyor.

Bu gruplar arasında:

Kurşun ve arsenikte,

Cam fabrika ve atölyelerinde,

Cıva üretiminde,

Çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde,

Alüminyum,

Demir-çelik,

Döküm ve asit üretimi fabrikalarında,

TSK’da,

Emniyet’te,

Milli İstihbarat Teşkilatı’nda,

Basın ve gazetecilikle,

TRT’de

TBMM’de yasama organı statüsünde çalışan.

kişilere bu hak tanınmıştır.

Yıpranma payı olan meslek dalları ise şöyle:

Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar 60 - 90 gün

Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar 60 gün

Cıva üretimi işleri sanayinde çalışanlar 90 gün

Çimento fabrikalarında çalışanlar 60 gün

Kok fabrikalarıyla Termik santrallerde çalışanlar 60 gün

Alüminyum fabrikalarında çalışanlar 60 gün

Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar 90 gün

Döküm fabrikalarında çalışanlar 60 gün

Asit üretimi yapan yerlerde çalışanlar 90 ile 180 gün

Madenlerin yer altında çalışanları 180 gün

Radyoaktif ve doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler radyoiyonizan maddelerle veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları yapılan işler ile yapılan işlerde çalışanlar 90 gün.

Su altında çalışanlar 60 gün

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler 90 gün

Emniyet ve MİT mensupları 90 gün

İtfaiye veya yangın söndürme işlerinde çalışanlar 60 gün

Basın Kartı Yönetmeliği’ne göre çalışan gazeteciler 90 gün

TRT’de Basın Kartı Yönetmeliği’ne göre çalışanlar 90 gün

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar 90 gün fiili hizmet zammı alıyor.

Yıpranma Payı Emekliliği Etkiler mi?

5 senelik yıpranması bulunan bir memurun emeklilik yaşı 56 ise bu memur 5 yıllık yıpranma sebebi ile 51 yaşında emekli olmaktadır.

Diğer taraftan buna ek olarak memurların çalıştıkları süreyi doldurabilmeleri içinde yıpranma payının önemi daha önemlidir. Yani, daha zorlu ve yıpratıcı işlerde görev almış memurlar çok daha önceden emekli olabilsin diye yıpranma payları, çalıştıkları ve hizmet verdikleri sürede toplamdan düşürülerek söz konusu memurun daha erken emekli olması sağlanmaktadır.

Yıpranma payı ile ilgili 8 Eylül 1999 senesinden önce hizmette bulunmuş memurların yıpranma paylarının tümü emeklilik sürelerinden düşürülmektedir. Bu tarihten önce çalışmaya başlamış memurların yıpranma paylarının yarısı emeklilik yaşlarından düşürülmektedir. Yani toplamda 3 yıl gibi bir süre düşürülmüş olur.

Yıpranma payı emekli maaşlarını ve ikramiyelerini etkilemektedir.

İşçilerin yıpranma payı, işçiye eklenmiş olan prim gün sayısının yarısı kadar bir sürenin işçinin emekli olabilmesi için doldurması gerekli olan yaştan düşürülmesi ile hesaplanır. Buna ek olarak işçinin yıpranma payı kapsamında olan işlerde minimum olarak 3.600 gün çalışmış olması gerekmektedir.

Yıpranma Payı Fiili Hizmetten Sayılır mı?

Evet sayılmaktadır. Yani eski mevzuatlarda yıpranma payı olarak adlandırılan bu durum ile ilgili fiili hizmet süresi zammı olarak geçmektedir. Buna göre, yıpratıcı ve zorlu işlerde çalışan kişilerin tümü için yıpranma payı geçerlidir ve fiili hizmetten sayılmaktadır.