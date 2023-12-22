0
2023KPSS
2023KPSS
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
90
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Asgari ücretin hafta başında açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları

Asgari ücretin hafta başında açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları

Asgari ücretin hafta başında açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
Admin
Admin
22 Aralık 2023 Cuma 16:55

Asgari ücret tespit komisyonu 2024 asgari ücret zammı için toplantılarını sürdürmeye devam ederken, gözler 3. toplantının yapılacağı tarihe çevrildi. Yeni asgari ücret belirlemede nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor. Enflasyon üzerinden yapılan hesaplamada asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Bu oran refah payı eklemesiyle yüzde 50'lere kadar çıkabilir. İşte masadaki zam senaryoları...

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

GELECEK HAFTANIN İLK GÜNLERİNDE AÇIKLANACAK

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, işçi ve işveren tarafının, görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.

ALT SINIR YÜZDE 40

Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor. Ancak refah payı eklemesiyle oran yüzde 50'lere kadar çıkabilir.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

  • Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira
  • Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira
  • Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira
  • Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira
  • Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

  • MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Bakan Işıkhan'a açıkça soruldu: Asgari ücret 17.500 lira olur mu?
Bakan Işıkhan'a açıkça soruldu: Asgari ücret 17.500 lira olur mu?
0
Asgari ücret pazarlığında alt sınır krizi! Dün 14.025 lirayı işaret eden Türk-İş Başkanı bugün ağız değiştirdi
Asgari ücret pazarlığında alt sınır krizi! Dün 14.025 lirayı işaret eden Türk-İş Başkanı bugün ağız değiştirdi
0
Bakan Işıkhan "Tek zam yapılacak" dedi, asgari ücrette hesap değişti! İşte masadaki son rakam
Bakan Işıkhan "Tek zam yapılacak" dedi, asgari ücrette hesap değişti! İşte masadaki son rakam
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.