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İzne Çıkarılan Asgari Ücretlinin Kısa Çalışma Ödeneği ve Maaşı Belli Oldu!
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?, KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN FAYDALANMA ŞARTLARI NELER?, NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?, ÖDEME NE ZAMAN VE NASIL YAPILIYOR?, Korona Virüs Tedbirleri Kapsamında İzne Çıkarılan Asgari Ücretlinin Kısa Çalışma Ödeneği ve Maaşı Belli Oldu!, Kim ne kadar kısa çalışma ücreti alacak? İşte maaşa göre tablo!, Kısa çalışma ödeneği başvuruları bugün başlıyor! Kısa çalışmada kim ne kadar ücret alacak? Ödemeler ne zaman ve nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar...
Başvurularla ilgili açıklamanın www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacağını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kısa çalışma ödemeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek” dedi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Kısa çalışma ödeneği; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.
İşçi çalıştıran tüm işverenler, eğer üstteki koşulu sağlayabiliyorsa, kısa çalışma ödeneği için İŞKUR'a başvurabiliyor.
Salgın gibi bir zorlayıcı sebeple iş yerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler bir haftalık süreden sonra başlıyor. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene ait.
Kısa çalışma ödeneğinden yapılan ödemeler işçinin ileride alacağı işsizlik ödeneğinden mahsup ediliyor. Ancak kısa çalışma ödeneğinin işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili.
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