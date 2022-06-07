Ünlü bir market zincirinin unlu mamüller reyonuna dadanan fare kurabiyeleri ısırıp ısırıp bıraktı, Ünlü zincir markette farenin kurabiye keyfi!, İstanbulda ünlü bir zincir markette, akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre büyük bir market zincirinin bir şubesinde alışveriş yapmak isteyen müşteri, pastane reyonuna doğru ilerledi.

O ANLARI KAMERAYA DA ALDI İHAda yer alan habere göre bir farenin ünlü marketin pastane reyonunda, kurabiyelerin üzerinde gezinip karnını doyurduğu anları gören müşteri, cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına aldı. ÇEVREDE BİR ÇALIŞAN DA YOKTU Görüntülerde, kurabiyelerin üzerinde gezinen bir farenin kurabiyeleri yerken çevrede herhangi bir çalışanın bulunmadığı görüldü. "MİNİK FARE KURABİYELERİ YEDİ" Fareye çevreden kimse müdahale etmezken, hijyen kurallarının hiçe sayılmasına görüntüleri çeken müşteri, "Minik fare kurabiyeleri yedi" diyerek tepki gösterdi.

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