Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama Ekranı E-Devlet, Plakaya yazılan Trafik Cezası Öğrenme

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Plakadan trafik cezası sorgulama işlemleri birbirleri ile entegre çalışan birden fazla işlem kanalı üzerinden gerçekleştirilir. Trafik cezası sorgulama işlemi EGM, e-Devlet ve gib.gov.tr adresinden farklı bilgiler kullanılarak tamamlanabilir. Aracınıza yazılan trafik cezasına ilişkin tebligat evinize ulaşmamış bile olsa düzenli olarak sorgulama yapmak önemlidir.

Çünkü ceza tebliğ tarihini takip eden 15 günlük süre zarfında ödenen trafik cezalarında yüzde 25 indirim uygulanır. Ayrıca aracınızı satmak ya da muayenesini yaptırmak istediğinizde ödenmeyen trafik cezaları, işlemin gerçekleştirilmesi önünde engel teşkil edecektir.

Trafik Cezası Sorgulama Yapılacak Siteler

Trafik cezası öğrenilen siteler plakadan ya da trafik cezası tutanak numarası kullanılarak borcunuzu öğrenebileceğiniz dijital noktalardır. Aracınıza ait trafik cezasını öğrenmek için aşağıda sıralanan kurumlara ait web siteleri kullanılabilir:

E-Devlet Kapısı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Banka mobil ve internet bankacılığı

Plakadan Trafik Cezası Sorgulama

Araç plakasından ceza öğrenmek için birden fazla alternatif sorgulama kanalı bulunur. Araç plakası kullanılarak trafik cezanızı öğrenebileceğiniz işlem kanalları ve ilgili kanallarda gerekli olan bilgileri aşağıda paylaşılan alt başlıklardan takip edebilirsiniz:

Mesaj Yolu ile Trafik Cezası Sorgulama

Sorgulama yapmak istediğiniz plaka kodunu, tescil tarihini ve T.C. kimlik numaranızı mesaj kısmına yazıp 1189'a SMS yollayarak sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

İnteraktif Vergi Dairesinden Trafik Cezası Görüntüleme

İnternet vergi dairesinden trafik cezasını öğrenmek için iki farklı yöntem bulunmaktadır. TC kimlik numarası ve araç ruhsat bilgileri ile birlikte sorgulama yapılabilen İVD’de ayrıca, ceza tutanağı seri numarası kullanılarak trafik cezası borcu sorgulanabilir. Ayrıca İVD üzerinden sorguladığınız trafik cezalarını kredi kartınızla ödeyebilirsiniz.

E-Devlet’ten Trafik Cezası Görüntüleme

E-Devlet’ten trafik cezası öğrenmek için “Emniyet Genel Müdürlüğü” hizmet sekmesi altında yer alan iki farklı sayfa kullanılır. Gerçek kişiler sorgulama için Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi) sayfasını kullanırken, tüzel kişiler ise yine EGM alt hizmetlerinde yer alan “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Tüzel Kişi)” sekmesin kullanabilir.

İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık Yoluyla Trafik Cezası Görüntüleme Dijital bankacılık kanallarından trafik cezası görüntüleme

Dijital bankacılık kanallarından trafik cezası görüntüleme işlemleri için müşterisi olduğunuz bankanızın internet bankacılığı veya mobil bankacılık hizmetlerini kullanabilirsiniz. Bankanızın ilgili dijital bankacılık kanalına giriş yapmanın ardından “Ödemeler” menüsüne giriş yapılarak, “Vergi, Ceza ve İcra” ya da “Trafik Cezası Ödeme” menülerini kullanabilirsiniz. Bu işlem kanalları kullanılarak trafik cezaları sorgulanabildiği gibi ödemeleri de sorgulamanın hemen ardından kredi kartı ya da hesapta bulunan nakit yardımı ile yapılabilmektedir.

Araç Trafik Cezası Sorgulama

Araca ait trafik cezasını öğrenmek için mevcut seçenekler şunlardır:

E-Devlet üzerinden trafik cezasını öğrenmek için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) alt hizmetlerinde gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı yer alan “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” alt hizmeti kullanılabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) aracılığı ile TC kimlik numarası ya da araç plakası ile trafik cezası sorgulanabilir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Online İşlemler menüsü aracılığı ile gerçek ve tüzel kişiler, araç plakasına yazılan trafik cezalarını görüntüleyebilirler. Son olarak müşterisi olduğunuz bankanın mobil veya internet bankacılığı hizmetleri kullanılarak trafik cezası borcunuzu sorgulayabilirsiniz.

E-Devlet Araç Cezası Sorgula

Gib.gov.tr Trafik Cezası Sorgulama

GİB’den trafik cezası görüntüleme işlemleri TC ya da araç plakası ile ayrı ayrı yapılabilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) trafik cezası sorgulama işlemi için https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp?token linki kullanılır. İlgili link üzerinden açılan sayfada “MTV ve Trafik Cezası Ödeme” menüsüne giriş yapılarak aşağıda detayları paylaşılan iki farklı yöntem ile trafik cezası borcunuzu öğrenebilir ve ödeyebilirsiniz.

T.C. Kimlik No ile Trafik Cezası Görüntüleme

GİB’den TC ile trafik ceza borcunu öğrenme işlemleri için yukarıda anlatıldığı şekilde giriş yapılan sekmede karşınıza açılan pencerenin ilk bölümünü kullanmanız gereklidir. Açılan pencerede “TC Kimlik Numarası” ya da “Vergi Numarası” yazılması ardından araca ait plaka, özel plaka olup olmadığı, tescil tarihi, sahiplik belge tarihi ve resimde gösterilen güvenlik kodu bilgilerinin girişi yapılarak “SORGULA” butonuna tıklanması yeterlidir.

Araç Plakası ile Trafik Cezası Görüntüleme

GİB’den plaka ile trafik ceza borcunu öğrenme işlemleri için verilen link ve yapılan tıklama aracılığı ile açılan pencerede, ilk olarak “Beyanlı veya Tutanak Seri-Sıra No ile TPC Ödeme” sekmesini giriş yapmanız gereklidir. Giriş yapılan sekmede “TCKN/VKN ile sorgulama yapmak istiyorum” ya da “Plaka ile sorgulama yapmak istiyorum” onay kutucukları işaretlenir ve “Ceza Tutanağı Seri/Sıra No” bilgisi ile birlikte onay kutucuğunda işaretlenen bilgi girilerek “SORGULA” butonu aracılığı ile işlem tamamlanır.

E-Devlet Üzerinden Trafik Cezası Borç Sorgulama

E-Devlet’ten trafik cezası borcunu sorgulama iki ayrı sekme üzerinden gerçekleştirilir. Sorgulama için TC Kimlik Numarası ile birlikte e-Devlet şifresi gereklidir. E-Devlet şifreniz yoksa 2 TL ücret karşılığında en yakın PTT şubesinden şifrenizi alarak aşağıda detayları paylaşılan işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Gerçek Kişi Trafik Cezası Görüntüleme

Gerçek kişilerin trafik cezasının görüntülenmesi için https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-ceza-sorgulama linki aracılığı ile ilgili sayfaya ulaşılır. Ulaşılan sayfada işleme devam edebilmek “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayın. Açılan e-Devlet Giriş sayfasında TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi girmenin ardından “Giriş” butonuna tıklayarak doğrudan sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

Tüzel Kişi Trafik Cezası Görüntüleme

Tüzel kişilerde e-Devlet’ten trafik ceza öğrenme işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/egm-arac-plakasina-yazilan-ceza-sorgulama-tuzel-kisi adresi kullanılarak yapılır. Paylaşılan adrese yapılan giriş sonrası “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonunu kullanarak e-Devlet Giriş işlemini yapmanızla birlikte, araç plakasına yazılmış olan trafik cezası bilgisine ulaşabilirsiniz.

EGM Trafik Cezası Borç Sorgulama

EGM’den trafik cezasını öğrenmek için “Ceza Sorgulama” sayfası kullanılır. İlgili sayfada sıralanan ilk iki işlem, gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı tanımlanmıştır. Sorgulanacak aracın gerçek ya da tüzel kişiye ait olması durumuna göre uygun sekmeye tıklandığında, e-Devlet ile yapılan kimlik doğrulamanın hemen ardından trafik cezası borç bilgisine ulaşılabilir.

TC ile Trafik Cezası Borç Sorgulama Yapılır Mı?

TC kimlik No ile trafik cezasını görüntüleme işlemleri için ayrı ayrı tanımlanmış işlem kanalları bulunur. Bazı işlem kanallarında TC kimlik numarası yanında farklı bilgiler istenmektedir. TC ile trafik cezasını öğrenmek için başvurabileceğiniz işlem kanalları şu şekilde sıralanabilir:

E-Devlet’ten TC kimlik numarası ile birlikte e-Devlet şifresi kullanılarak trafik cezaları öğrenilebilir. EGM Online İşlemler sayfası altından TC kimlik No ve e-Devlet şifresi ile sorgulama yapılabilir. Gib.gov.tr üzerinden TC kimlik numarası ile birlikte araç ruhsat bilgileri ya da trafik cezası tutanak seri numarası bilgileri ile borç bilgisine ulaşılabilir.

Trafik Cezasına İtiraz Edilir Mi?

Trafik cezalarına itiraz 15 günlük süre içerisinde mümkündür. Cezanın tebliğ edildiği tarihi takip eden 15 gün içinde yazılan cezaya itiraz edebilirsiniz. Burada kritik husus, yüzde 25 indirimden yararlanılması için önce borcun ödemeniz ve sonrasında Sulh Ceza Hakimliğine başvurmanızdır. Böylece haksız çıksanız bile yüzde 25 indirimden yararlanabilir, itirazınız kabul edildiği takdirde ise ödenen ceza için para iadesi alabilirsiniz.

Trafik Cezası Borcu Olan Araç Muayene İçin Randevu Alabilir Mi?

Araç muayenesinde trafik cezaları bir engeldir. TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarından yapılacak araç muayenelerinde, araca ait vergi ve ceza borcu bulunup bulunmadığı sorgulanmaktadır. Araç muayenesi öncesinde trafik cezası sorgulama yaparak güncel borcunuzu ödemeniz ve sonrasında muayene randevusu almanız gereklidir.