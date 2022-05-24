Kayseri’nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazada 4 Kişi Hayatını Kaybetti

MHP lideri Devlet Bahçeli, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmak için yaptığı başvuruya, iki ülkenin teröre destek vermesi nedeniyle karşı çıktı. Bahçeli, "Gerekirse NATO'dan ayrılmak bile gündeme alınmalı. NATO ile var olmadık" dedi. MHP liderinin bu sözleri partililer tarafından ayakta alkışlandı.