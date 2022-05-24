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Kayseri’nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazada 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri’nin İncesu ilçesi Saraycık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri’nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazada 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Kamusaati
Kamusaati
24 Mayıs 2022 Salı 11:39

Feci kaza, İncesu ilçesine bağlı Saraycık mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. 38 AGD 439 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu asfalt yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

 Kolluk kuvvetleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi mevkide meydana gelen kazada, 38 AGD 439 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 38 BY 342 plakalı asfalt yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk belirlemelerinde otomobil içerisinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de ağır yaralandığı belirlendi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #incesu #Saraycık mevkii #trafik kazası
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