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Motorine zam geliyor 7 Haziran 2022

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde; motorinin litre fiyatında 1 lira 93 kuruş artış olacak.

Motorine zam geliyor 7 Haziran 2022
Kamusaati
Kamusaati
07 Haziran 2022 Salı 11:27

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 114 dolar seviyesinde olan Brent petrol fiyatı bugün 120 dolar seviyesine yükseldi.

Bunun üzerine sürücülere bir kötü haber daha geldi.

Motorine zam

8 Haziran itibarıyla geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira 93 kuruş zam bekleniyor.

28 liraya dayandı

Böylelikle 25 lira 94 kuruş olan motorinin litre fiyatı 27 lira 87 kuruş olacak.

Benzin grubunda ise henüz zam beklenmiyor.

Üç büyükşehirdeki fiyatlar

Güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

  • İstanbul'da benzinin litre fiyatı 26 lira 23 kuruştan, motorinin litre fiyatı 25 lira 94 kuruştan satılıyor.
  • Ankara'da benzinin litre fiyatı 26 lira 37 kuruştan, motorinin litre fiyatı 26 lira 7 kuruştan satılıyor.
  • İzmir'de ise benzinin litre fiyatı 26 lira 36 kuruştan, motorinin litre fiyatı 26 lira 7 kuruştan satılıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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HASAN HÜSEYİN Y - 5 saat önce
pes vAllahi pes bu kadar olmaz yazıklar olsun
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NESLİHAN - 5 saat önce
NE YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ? SABAHLARA KADAR AK PARTİ İÇİN BAYRAK ASTIK PEŞİNDEN KOŞTUK AMA ARTIK YETER HALKTAN BU KADAR UZAKLAŞILMAZ !!!
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