SON SEÇİM ANKETİ, İŞTE SONUÇLAR

Türk hükümet yetkilileri önümüzdeki seçimlerin planlandığı gibi 2023 yılında yapılacağını ısrarla dile getirse de kimi siyasi analistler ve muhalefet liderleri, 2022 yılı sonunda Türkiye'yi bir erken seçimin beklediği görüşünde.

Seçim tarihi yaklaştıkça son aylarda açıklanan anket sonuçları da siyasi tartışmalarla birlikte sıkça gündeme geliyor.

2021 yılı içerisinde ve 2022 yılının başlarında birçok anket şirketi seçimlere yönelik yaptığı kamuoyu araştırmalarını açıkladı. Birbirinden farklı sonuçları ortaya koysa da, araştırmaların çoğunluğu AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda dikkat çekici bir düşüş olduğuna işaret ediyor.

YARIN SEÇİM OLSA RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A OY VERİRMİSİNİZ?

Ocak 2022 araştırmasında kararsızlar dağıtılmadan TEK BAŞINA ERDOĞAN Yüzde 44 Oranında oya ulaşıyor.

Türkiye'de Metropoll Araştırma, Konda, ORC Araştırma, Optimar, Avrasya, Area, TEAM, MAK, Yöneylem Sosyal Araştırmalar ve Sosya Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin son araştırmalarını derledik.

Son seçim anketleri ne diyor?

Metropoll Araştırma'nın Ocak 2022 araştırmasında kararsızlar dağıtılmadan AK Parti'nin oyu yüzde 23,9 oldu. Aynı araştırmada CHP'nin oyu kararsızlar dağıtılmadan yüzde 20.3, İYİ Parti'nin 10,5, HDP'nin 8,8 MHP 3,9 oldu. Protesto oy ile birlikte kararsızım diyenlerin oranı ise yüzde 20.