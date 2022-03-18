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Asgari ücrete ikinci kez zam mı geliyor? AK Parti'den milyonları heyecanlandıran çıkış

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan milyonları heyecanlandıran bir çıkış geldi. İkinci kez asgari ücrete zam yapılabileceğini söyleyen Özkan, "Cumhurbaşkanımız yeniden asgari ücret fiyat artışını gündeme getirebilir. Zamanı geldiğinde illa ocak ayı demeden harekete geçeriz." dedi.

Asgari ücrete ikinci kez zam mı geliyor? AK Parti'den milyonları heyecanlandıran çıkış
Ömer
Ömer
18 Mart 2022 Cuma 01:05

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, katıldığı bir televizyon programında asgari ücretlilere heyecanlandıran sözler sarf etti. "Asgari ücrete yılda bir kez yapılıyor, bunun ikiye çıkarılma olasılığı var mı? Altıncı ayda bir düzeltme gibi bir şey olur mu?" sorusuna yanıt veren Özkan, ocak ayını beklemeden ikinci bir zam yapılabileceğini söyledi.

Tarihin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdiklerini belirten Özkan, "Adeta ezber bozduk. CHP, işçinin emeğini alın terini bilmez ki. Maliyet artışları nedeniyle gerekirse hükümetimiz Cumhurbaşkanımız yeniden asgari ücret fiyat artışını gündeme getirebilir. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi.

Yeni bir düzenleme için sinyali veren, "Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Önümüzdeki aylarda asgari ücrette ikinci bir düzenleme yapılabilir. Milletimizin menfaati ne gerektiriyorsa bunu yapmaya hazırız. Bu CHP'nin aklına gelmez biz yaparız. Zamanı geldiğinde illa ocak ayı demeden harekete geçeriz." şeklinde konuştu.

2021'de 2 bin 825 TL olan mevcut asgari ücret, 2022 yılı için yaklaşık yüzde 50 oranında bir artışla 4 bin 253 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete günlük 47,5 TL zam yapıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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