2022 En Yüksek Maaş Alan Devlet Memuru Kim?

2022 yılında Literatüre göre en yüksek devlet memuru kademesinde Başbakanlık Müsteşarı bulunuyor ve alınan birçok ödemede bu kademeye göre yapılıyor.
Son zamanlarda gelişen teknoloji ve uygulamalar kamun bilişim uzmanlarına olan ihtiyaçlarını ortaya çıkartmıştır. Kamuda düşük ücretlerle çalışacak bilişim uzmanlarının bulunma zorluğuda yeni isdihtam Betgaranti modellerinin oluşmasına zemin hazırlamıştır.
2022 Milletvekili Maaşı ne kadar?
Milletvekili maaşı: 25 bin TL
Emekli milletvekili maaşı: 15 bin TL
Bakan Maaşı: 17.500 TL
2022 yılı bakan maaşları ne kadar?
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 100.750 ₺
- Emekli Cumhurbaşkanı: 40.300 ₺
- Emekli Başbakanlar: 30.225 ₺
- Emekli Milletvekiller: 17.413 ₺
- Asgari ücret: 4.250 ₺
- Emekli maaşı: 2.500 ₺
2022 yılı cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?
TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi maaşına yüzde 14.4 zam yaptı. Eğer teklif kabul edilirse, Erdoğan'ın 88 bin lira olan maaşı 100 bin liraya çıkacak.
2022 MEMUR MAAŞLARI (Net / TL) UNVAN VE DERECE - Temmuz - Ocak
Vali - 22412 - 28569
Genel müdür (1/4) - 16177 - 20621
Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8526 - 10869
Memur (Lisans - 9/1) - 5277 - 6727
Öğretmen (1/4) - 6587 - 8397
Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14826 - 18899
Başkomiser (3/1) - 8522 - 10863
Polis memuru (8/1) - 7465 - 9515
Uzman doktor (1/4) - 10126 - 12908
Hemşire (Lisans - 5/1) - 6391- 8147
Mühendis (1/4) - 8703 - 11094
Teknisyen (Lise - 11/1) - 5491 - 6999
Araştırma görevlisi (7/1) - 8265 - 10535
Vaiz (1/4) - 6844 - 8724
Avukat (1/4) 8311 - 10593
En düşük memur maaşı - 4880 - 6221