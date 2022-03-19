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2022 En Yüksek Maaş Alan Devlet Memuru Kim?

2022 yılında Literatüre göre en yüksek devlet memuru kademesinde Başbakanlık Müsteşarı bulunuyor ve alınan birçok ödemede bu kademeye göre yapılıyor.

2022 En Yüksek Maaş Alan Devlet Memuru Kim?
Ömer
Ömer
19 Mart 2022 Cumartesi 23:24

Son zamanlarda gelişen teknoloji ve uygulamalar kamun bilişim uzmanlarına olan ihtiyaçlarını ortaya çıkartmıştır. Kamuda düşük ücretlerle çalışacak bilişim uzmanlarının bulunma zorluğuda yeni isdihtam Betgaranti modellerinin oluşmasına zemin hazırlamıştır.

2022 Milletvekili Maaşı ne kadar?

Milletvekili maaşı: 25 bin TL
Emekli milletvekili maaşı: 15 bin TL
Bakan Maaşı: 17.500 TL

2022 yılı bakan maaşları ne kadar?
 

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 100.750 ₺
  • Emekli Cumhurbaşkanı: 40.300 ₺
  • Emekli Başbakanlar: 30.225 ₺
  • Emekli Milletvekiller: 17.413 ₺
  • Asgari ücret: 4.250 ₺
  • Emekli maaşı:  2.500 ₺

2022 yılı cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi maaşına yüzde 14.4 zam yaptı. Eğer teklif kabul edilirse, Erdoğan'ın 88 bin lira olan maaşı 100 bin liraya çıkacak.

2022 MEMUR MAAŞLARI (Net / TL)  UNVAN VE DERECE - Temmuz - Ocak

Vali - 22412 - 28569

Genel müdür (1/4) - 16177 - 20621

Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8526 - 10869

Memur (Lisans - 9/1) - 5277 - 6727

Öğretmen (1/4) - 6587 - 8397

Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14826 - 18899

Başkomiser (3/1) - 8522 - 10863

Polis memuru (8/1) - 7465 - 9515

Uzman doktor (1/4) - 10126 - 12908

Hemşire (Lisans - 5/1) - 6391- 8147

Mühendis (1/4) - 8703 - 11094

Teknisyen (Lise - 11/1) - 5491 - 6999

Araştırma görevlisi (7/1) - 8265 - 10535

Vaiz (1/4) - 6844 - 8724

Avukat (1/4) 8311 - 10593

En düşük memur maaşı - 4880 - 6221


Kaynak: Kamu Saati Özel
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