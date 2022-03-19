2022 En Yüksek Maaş Alan Devlet Memuru Kim?

2022 yılı cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi maaşına yüzde 14.4 zam yaptı. Eğer teklif kabul edilirse, Erdoğan'ın 88 bin lira olan maaşı 100 bin liraya çıkacak.